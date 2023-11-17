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賽事心得／港灣路跑嘉年華 從寵物狗、幼兒競走到飛快的半馬賽

運動筆記／ Chiuying Lu

上週末的“St. Pete Run Fest”是佛州聖彼得市一年一度的路跑嘉年華，從週五的XP、商品餐飲攤位展和音樂演出、週六的10k、5k、兒童與寵物狗競跑，到週日的半馬賽和賽後派對，整整三天，把這個臨Tampa Bay（坦派灣）的城市炒得熱鬧非凡。正處休賽期、在港灣度假的我趁機報名當義工，被分配到週六早上在終點線幫忙一職。

在主辦單位數月精心籌備與宣傳之下，這場強調健康與歡樂的賽事吸引了上萬名本地和各方菁英。除了沒有全程馬拉松之外，比賽項目從寵物狗、一歲兒競跑到正式的半馬賽，應有盡有。賽者可以單選一項，也可以三合一（比如10Ｋ+5Ｋ＋半馬），或二合一（比如5K+半馬），隨君搭配，自我挑戰。賽事於美麗的海灣、富盛名的「達利美術館」前公園舉行。清晨六點，當我抵達時，天色仍黑，草地上數排的攤位與帳篷林立，清晨四點多即到場的工作人員們已開始忙碌地進行各種準備工作。

報到後，我隨兩位義工達人走向終點區：德裔的安年約七旬，除了路跑賽，每週還固定在一旁的達利美術館當導覽義工。另一位、六十多歲的法裔女士貝雅特里奇也是，退休之後忙碌於各種助人的活動裡。兩位女士都健談、樂觀，時間還早，喜歡自拍的貝雅特里奇捉狹、拉著我和安在空靜的終點拱牌前合照。閒聊中，我知道其他義工有好幾位報名了隔天的半馬賽，今天先來幫忙。一位女警官平均一個月跑兩場半馬，最大的煩惱是輪班時間不定，難以規劃練跑與賽事。一個愛跑步的高中男孩犧牲了假日，接下來的四個多小時，帶著耳機的他和我一起搬水或贈物，合作無間，勤快而熱忱。

包括我在內的十幾名義工到齊、在終點前聚集後，負責這個據點的小組長跟我們解釋職務和注意事項：發贈獎牌、易開罐裝水和水杯贈品之外，由於天氣非常熱，她囑咐大家，特別注意需要醫療協助的完賽者。收到指令後，我們著手開箱數百箱易開罐裝的水、撕開袋裝的碎冰塊，然後，把兩者層層交替鋪疊，裝滿了近十個大水桶。天色漸亮，很快地，太陽從海上升起，普照大地。

七點整，10K比賽首先登場，跑者沿著美術館、市區和海岸而跑。我們也就緒，最前面的幾位義工把獎牌垂掛在手臂上準備，一對年輕夫妻到終點線兩旁就位，負責拉衝刺線。不久，“holy cow！”（天啊！）終點線旁的活動主持人大喊一聲，只見前方，警車的導航下，第一名的跑者已朝著大家飛奔而來，我一看終點線旁的計時器：距起跑還不到半個小時呢。四周歡聲喝采中，這位一馬當先的年輕跑者撞斷衝線帶，以29分46秒的神速奪下冠軍。後來才知道原來他是加拿大越野賽的國家冠軍。隨之抵達終點的也是一位加拿大菁英，他以31分51秒完賽。

（冠（左）、亞（右）軍同是加拿大來的跑將）

兩位跑將之後，不久，第三名跑者也接近了，出乎大家意外地，是一個腳步飛快的小男孩，一片歡呼聲中，他以37分19秒的傲人成績跨過終點線，當主持人高喊：「第三名是十四歲的R.J…」時，男孩上前糾正他：「我十歲。」然後臉不紅氣不喘地應大家的要求拍照。

這時，冠、亞軍走近，與小男孩擊拳、恭喜他。我不禁想起，兒子小時候贏賽，和成人優勝者同台時，他們總如視同仁般地跟他high five、道賀，給小男孩留下了許多良好的參賽經驗。完賽者逐漸多，終點線後佈滿了人潮，我們開始忙碌地提供水和贈品。氣溫不斷地升高，10K一接近尾聲，我們趕緊地把水桶補足冰塊以確保補水是冰冷的。

10Ｋ之後，兩千多名5Ｋ賽者也很快來到終點線，獲得冠軍的是一位數度進入美奧運選拔賽的跑將，成績：15分25秒。這或許是一場歡樂無比的路跑嘉年華，但顯然地，完全不失比賽的正式與競爭性，參賽者的水準絕佳。接著上場是各種逗趣的吉祥物造型人物，在酷熱的太陽下善盡帶動氣氛之責，暖場之後，幼兒組100公尺比賽熱鬧登場了。或由父母牽著手，或在造型吉祥人物的誘引下，這群一歲小兒們，有的跑到一半就不跑了，有的跑完後又掉頭回去牽吉祥物的手，再度跨過終點，現場完全一片即興演出，可愛爆表。

兒童組之後，被主人牽領或拉著主人狂奔向終點的寵物狗競（走）跑，為週六的賽程劃下圓滿的句點。一個上午，我們一刻不休地協助大、小與動物跑者們做補給，為他（牠）們喝采。一場路跑活動需要許多人力的投注才能順利舉辦，不只是終點線，舉凡賽前、賽後或賽道沿途，各種補給、交通管制與最後的清理協助⋯，義工們無所不在。收工離開時，我不覺地想起那句老話，義務幫忙的人：「通常並非比較有閒，只是比較有心。」

（犧牲假日的男孩們，當完義工後不忘開心地玩一下。）

在終點幫忙也給了我不同的參賽體驗，親眼目睹菁英們衝刺而來的英姿與奮戰精神，為他們叫好之外，我更喜歡的是，終點線外，這些速度傲人的跑者自然地逗留場邊，不論是應大家要求合照，或輕鬆閒聊，毫無架子；熱愛跑步的人總是特別親和。不用猜也知道，第二天我又一大早就起床，在海岸的賽道旁為跑過的半馬賽者加油。遠遠望去，整條沿海大道全是跑者，或成群緊跟著領跑員，或互相加油：「還有四英里，我們可以的！」（最終半馬冠軍：女性：1:23:10，男性：1:08:17）。

太陽逐漸高昇，不遠處的海灣船影點點，一天才開始，整個海灣已被跑者的腳步與加油聲點綴得活力滿滿。兩天觀賽下來，我的腳已發癢，等不及跨步而出，開始練跑了。

馬拉松

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