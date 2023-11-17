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訓練心得／亞瑟士半馬訓練營 終於來到開訓日

運動筆記／ Venus Lin

因為報名了ASICS RUN 2024，透過運動筆記獲取訓練營資訊，我立即參與報名。自從10/29的面試以來，期待心情愈發高昂，直到11/3終於收到錄取通知。這真是一個讓我興奮到難以形容的時刻，很期待能在ASICS RUN 2024訓練營中，度過一段豐富且有意義的時光。

在很令人振奮的期待中，終於來到11/14開訓日！即使在陰雨綿綿的天氣中，ASICS的貼心舉措讓整個體驗更加特別。看到每位同學的專業跑衣跑褲都準備好，確實讓人感受到這次訓練營的用心和專業。

聽到教練和助教們的自我介紹，給我留下了深刻的印象。鄧新詮鄧教練的溫柔且專業的講話風格，以及助教們的熱情，為ASICS訓練營注入了一股令人期待的動力。希望我在接下來的每一週中都能享受跑步並獲得豐富的學習和成長！

和一群跑界前輩一同上課，真是個令人開心的機會。我希望這段時間能從這些經驗豐富的同學中，汲取到許多寶貴的跑步知識，並在大家的陪伴下，不斷成長進步😍😍

教練著重熱身以確保大家的安全。開心課表是輕鬆的30分鐘跑步給了我一個舒適的開始，希望我們在這樣的課程中享受運動的樂趣，並順利展開這次訓練營的旅程。

下課後很開心能聽到ASICS主辦方在介紹跑鞋時給予了細致的解說，讓我們更深入了解每雙鞋子的特色，特別是讓我心動的箱根驛傳配色的MAGIC SPEED3😍😍😍。這樣的介紹真的是讓我們能在購買跑鞋上更有信心能選到最適合我們的跑鞋。

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