賽前情報／高雄馬拉松 全馬445列車配速計劃

你準備好體驗南臺灣熱情陽光，繁華城市瞬間成為馬拉松競技場，跑者與城市道路融為一體，熱血沸騰踏遍高雄每一處精彩：高雄都會桃花源～中都濕地公園、輕軌龍貓隧道、沿著台鐵路廊的「馬卡道」、高雄博物館、中央公園、高雄歷史最悠久的百貨公司「大立百貨」、捌捌陸-臺灣眷村文化園區、愛河之美的河景，還有令人期待的《賽道神秘區域》嗎？

運動筆記規畫的配速列車共出動 40 位車長帶大家一覽港都風貌。總計全馬組 9 個班次，半馬 5 個班次，以進終點不超過三分鐘為原則，早上五點三十分全馬組從世運大道出發，一路帶著大家感受高雄獨特山海河港美景及熱情友善的加油聲，最後帶著跟車的跑友抵達終點～龍騰體育場(國家體育場)。歡迎跑者找到最適合自己的速度跟上列車長完成這場馬拉松嘉年華。

全馬445配速員是由超馬阿伯～崑鵬大哥及我(winnie姊)擔任列車長，賽道是以市區道路規劃，因此路線起伏不大，因此我們將以均速6′30”～6′45”來推進，當然這也包括進補給站的時間，最後預計以4小時42分XX秒穩穩的帶大家進終點。

全馬將會經過15個水站及補給站，當快到站時我們會提醒跟車跑友，前面有補給站喔...我們每個補給站都會進去補給，停留時間在15-20秒，會放慢速度進去補給然後再慢慢加速拉回原來的配速繼續前進，想多喝2杯的跑友要稍微注意一下....這次全馬及半馬出發時間是不一樣喲！請半馬的跑友要看好我們配速車長的車牌，別上錯車了喲!賽事前請大家不要再做高強度的訓練，這些天就就輕鬆跑，保持跑感就好，將體力留再比賽當天，跟上我們的配速列車。此次大會主題是「向前超越」，一步一腳印～創造屬於自己的成績；一汗一乳酸 ～刻下專屬於你的回憶故事。如大會獎盃一樣～你是獨一無二的。

獎盃是由回收木料製成，輪廓像高雄地標八五大樓、印上世運場館的圖像，符合永續的精神，每個獎盃都獨一無二

賽前提醒

捷運有提早發車紅線／橘線～凌晨 04:00 左右發車

臺鐵也有加開班次～詳情可至臺鐵官網查詢

跑友當天記得設好鬧鐘 一起準時站上起跑線💪