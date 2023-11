賽事心得／美國海軍陸戰隊馬拉松 永遠忠誠

前言

此次美東跑旅得以順利平安,首先要謝謝家人的支持還有老婆工作之餘安排行程中大小瑣事及幫忙照顧小孩,辛苦妳了!(# ̄▽ ̄#)疫情過後,報復性出國跑馬,報復這個無情的世界(喂~)身為休閒跑者,追求完賽成績不是首要考量。既然要參加延了3年資格的紐約馬拉松,於是搜尋紐約馬拉松前後一週是否有適合的賽事來back-to-back!2018年已背靠背跑過紐約馬拉松及其後一週的拉斯維加斯馬拉松。2023年的背靠背就跑紐約馬拉松及前一週在維吉尼亞州阿靈頓的海軍陸戰隊馬拉松吧!

套句《神奇寶貝》中小智的經典臺詞:'就決定是你了!'在Marine Corps Marathon(以下簡稱 MCM)官網上寫著這麼一段話“KNOWN AS 'THE BEST MARATHON FOR BEGINNERS,' THE MCM IS THE LARGEST MARATHON IN THE WORLD THAT DOESN'T OFFER PRIZE MONEY, EARNING ITS NICKNAME, “THE PEOPLE'S MARATHON.”這讓人不禁好奇,憑什麼敢稱自己是“最適合初學者的馬拉松”?就讓我這位已經完成49場全馬的六星跑者來親身體驗,到底是「一日陸戰隊,終身陸戰隊」,還是「一日陸戰隊,終身掉眼淚」!

壹、MCM簡介

一、賽事歷史 & 大事紀

1975年10月17日,MCM創始人James L. Fowler上校給他的主管Michael P. Ryan少將寫了一份備忘錄,概述了他提議舉辦一場馬拉松賽事來展現陸戰隊的歷史與文化,並改善越戰後,因反戰氣氛強烈而日益下滑的軍人形象。這一想法得到了當時海軍陸戰隊司令Louis H. Wilson Jr.將軍批准,在海軍部長J. William Middendorf的支持下,1976年11月7日第一屆只有1,175人的MCM就這樣展開了,發展到今日已達3萬人的規模。

1989年 完賽人數首次超過10,000人

1990年迎來MCM歷史上第100,000名完賽者

1998年出現MCM歷史上第200,000名完賽者

2006年 完賽人數首次超過20,000人

2009年MCM歷史上第400,000名完賽者產生

2013年第38屆MCM在2小時27分鐘內報名額滿(筆者推測因為2013年發生波士頓馬拉松爆炸案,激起跑者愛國心)

2018年 AIMS選為世界最佳完賽獎牌

2019年 首屆MCM 50K舉辦

MCM是全球規模最大的無獎金馬拉松賽事,因此世界頂尖的職業運動員幾乎不會參賽。目前的賽道紀錄分別是男子1987年Jeffrey Scuffins(USA)2:14:01;女子1990年Olga Markova(RUS)2:37:00,順帶一提,她是來自蘇聯列寧格勒的中士。以參賽人數規模計算,它是美國第四大馬拉松(前三分別是紐約、芝加哥及波士頓),2020年第45屆及2021年第46屆因新冠疫情取消,2022年第47屆恢復舉辦,2023年為第48屆。

二、日期時間

(全馬組)2023年10月29日(星期日)07:55 AM起跑,15:05時關門。

三、路線

全馬路線總長26.2英里(42.195公里),起點位於維吉尼亞州阿靈頓(Arlington),途中經由Francis Scott Key Memorial Bridge跨越波多馬克河(Potomac River)至美國首都華盛頓哥倫比亞特區,再經由Rochambeau Memorial Bridge回到阿靈頓,終點設在海軍陸戰隊紀念碑(Marine corps War Memorial)。

路線圖:https://mcmlocator.com/map

路線影片:https://youtu.be/DKCucgAR51s

四、年齡限制與要求

官網上提及年滿14歲以上,具備14分鐘內完成1英里(1.61公里)能力。(換算成42.195公里概約6小時出頭,但關門時間給到7小時15分鐘)五、報名費200美金,加上手續費為214美金。臺灣時間3月2日開放報名第一天即完成報名,6月16日收到官網通知全馬項目額滿。10月11日收到event e-card check in passes(EXPO領參賽物資的電子通行證)。

六、氣候

2016年的比賽當天氣溫為華氏80度(攝氏26.7度),是賽事歷史上最溫暖的一天,而2011年為最寒冷的一天,僅有華氏35度(攝氏1.7度),數據顯示,過去數十年華府10月底的平均氣溫在華氏40至60度(攝氏4.4至15.6度)之間,且基本無降雨,是適合跑馬拉松的好天氣。

七、吉祥物

2003年誕生的吉祥物 Miles the Bulldog。Miles the Bulldog號碼布編號為1775,以紀念1775年美國海軍陸戰隊成立;而他的妹妹 Molly號碼布編號則為1943,這是致敬1943年成立海軍陸戰隊女子預備役。

(圖片來源:FB Marine Corps Marathon)

八、曾跑過 MCM的名人

(一)脫口秀女王歐普拉(Oprah Gail Winfrey),1994年穿著40號的號碼布挑戰初馬來慶祝她滿40歲(生於1954年1月29日),以4小時29分15秒完賽,在12,716名完賽者中排名8,210名。她說:“這是我有過的最好感覺,比艾美獎還好(It’s the best feeling I’ve ever had. It’s better than an Emmy, I tell you.)。”4小時29分15秒也成了很多新手參賽者的目標。

(圖片來源:FB Marine Corps Marathon)

(二)前美國副總統高爾(Al Gore),1997年時任副總統時,與他的女兒 Kristen and Karenna一起跑完馬拉松,成績為4小時54分25秒。九、MCM 50K如果覺得只跑全馬距離 (受的苦還不夠) 不過癮,在物價飛漲的現在,只要再加25美金,MCM給您帶來全新超馬體驗,與 MCM同一起點、同一終點、幾乎同一路線。50K組比全馬組提前40分鐘於7:15 AM鳴砲起跑。

MCM 50K的規則特殊在:50K的路線將在4.55英里(約7.3公里)處離開馬拉松賽道,這裡也是第一個關門點,時間8:18 AM(起跑1小時3分鐘後),完成附加距離再跑回此處重新匯入全馬賽道。22英里(約35.2公里)處進入華盛頓特區設一個關門點,12:33 PM關門(起跑5小時18分鐘後)。25英里(約40公里)處的關門點時間為1:15 PM(起跑6小時後)。27英里(約43.2公里)處設置關門點,關門時間1:49 PM(起跑6小時34分鐘後)。沒在限時內通過上述關門點,將在工作人員引導下改道至通往終點的捷徑,且不會被記錄為完賽。

貳、Health & Fitness Expo

地點:Gaylord National Resort & Convention Center

時間:10月27日星期五10:00am-8:00pm;10月28日星期六10:00am-6:00pmExpo

旁有收費停車場(3小時28美金,如為馬拉松跑者,則為18美金,記得跟票亭收費員說)。跑者也可以搭乘地鐵至Eisenhower站搭免費接駁車前來Expo。

因為攜家帶眷還是決定開車,停好車後,就直奔Expo報到領號碼布及參賽衣。

(圖片來源:FB Marine Corps Marathon)

舉辦Expo的渡假村比想像中來得大,逛累或肚子餓了,可以在展場出口旁的Potomac District Cafe & Market喝杯咖啡、吃片披薩或三明治,稍事歇息再離開。

當天下午去了林肯紀念堂(Lincoln Memorial),1994年電影《阿甘正傳》(Forrest Gump)裡阿甘在反戰抗議活動中發表了(幾乎是無聲但令人難忘的)演講,然後擁抱從倒影池涉水而過的珍妮。2009年電影《博物館驚魂夜2》(Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)也曾在此取景。還有第二次世界大戰國家紀念碑(World War II Memorial);星期六則去美國國家航空太空博物館(Smithsonian National Air and Space Museum)與美國國立自然史博物館(Smithsonian National Museum of Natural History);賽後星期一是去參加王建民2010至2012年效力的華盛頓國民隊主場-國民球場(Nationals Park)導覽及珍藏全美唯一達文西(Leonardo da Vinci, 1452-1519)畫作《吉內薇拉·班琪》(Ginevra de' Benci)的國家藝廊(National Gallery of Art)。喔,掰惹委(by the way)!星期四則去了史密森尼國家動物園(Smithsonian National Zoological Park)看貓熊。

上述行程跟MCM無關,我想說的是,首府華盛頓(Washington DC.)得利於聯邦資源,雖然佔地面積僅177 平方公里,卻擁有約80間museums,涵蓋領域包羅萬象,橫跨藝術、自然、歷史、建築、科學及文化等等。其中大多免費開放,部分博物館僅須先上網預約時段並下載電子通行證即可。除了跑MCM,亦有許多值得一訪的景點,絕對是藝術迷來到美東不容錯過的城市。

參、賽事當天

起點位於Pentagon、Arlington Memorial Drive與維州110公路交匯附近的區域,Runner's Village Gateway位於Army Navy Drive及South Fern Street上,離起點最近的Arlington Cemetery地鐵站將在8:30 a.m.才開放。跑者可搭提早至5:00 a.m.即營運的地鐵至Crystal City、Pentagon或Pentagon City站搭免費接駁巴士前往設置在North Pentagon Parking Lot的選手村。

我是搭地鐵到離選手村安檢入口最近的Pentagon站,出地鐵站時約6點45分,已經沒有接駁巴士,就跟著跑者們走約20分鐘,排隊過了安檢門再排一次隊上廁所,從頭到腳檢查晶片號碼布、手錶、能量膠、鞋帶,7點半時將保暖衣物放進大會透明塑膠袋完成寄物後,開始往起跑集結區移動。

出發儀式依序為唱國歌、V-22魚鷹機(Bell Boeing V-22 Osprey)低空飛行及起跑 嗚槍 嗚砲(M-102榴彈砲)。

2022年還有定點跳傘(影片 https://youtu.be/rfKql3E3diE)

官方配速員兩人一組,分別有3:00、3:10、3:20、3:30、3:40、3:50、4:00、4:15、4:30、4:45、5:00、5:15、5:30、5:45及Beat the Bridge(擊敗橋樑?我猜是關門馬)。前5公里就在各種爬坡中度過,看Garmin手錶的數據爬升約65公尺。所幸阿靈頓市區沿途的群眾搖鈴吶喊加油,讓人腎上腺素高漲,加上剛起跑體力還很充足,倒不覺得辛苦。7公里處過了Francis Scott Key Memorial Bridge後,大約9-15公里處跑在岩溪畔,層林盡染、金風颯颯、秋色宜人。( ̄▽ ̄)~*

在這路段遇到兩位穿著迷彩服的英國人還揹著背包,好奇地過去問了一下背包有多重?得到的答案是40磅(相當於18.1公斤)!聽聞後覺得自己好像長了翅膀,跑起來好輕鬆(~ ̄▽ ̄~)事後回想起來,忘了問背包裡到底是裝什麼?是把來美國的行李都背身上嗎?

跑著跑著來到了賽道中最寂靜無聲的路段-海恩斯角(Haines Point),也就是12至13英里(約19.3-20.9公里)。wear blue:run to remember組織2012年起在12英里處設置了1英里長的Faces of the Fallen致敬海報,每張海報上面有一名陣亡將士的照片、軍銜、名字及為國捐軀時的年齡。邊跑邊看讓人心酸感慨,即使人類進入現代世界依舊愚蠢,學不會歷史教訓,戰爭也從未遠離。在這裡跑的每一步都是為了紀念那些為這個國家獻出生命的的陣亡將士們,打從心底欽佩他們。

到了27公里,即使大叔2022年長榮半馬可以破2,平時長距離課表都沒練的我,在這裡還是看著5小時配速員離我愈來愈遠╮(-_-)╭沒辦法,出來混總是要還的,兩手一攤,開始啟動跑走模式求時限內完賽。到了33至34公里處要過Rochambeau Memorial Bridge回到阿靈頓。天呀!怎麼這麼熱,雖然24日就收到官方通知賽事當天氣溫預測將高於平均,請穿著適合衣物及注意補水。但現在日正當中,橋上又毫無遮蔽。還好橋上有一排大水桶,先喝杯水、再拿杯水淋後腦勺幫助降溫,繼續朝終點邁進。下橋後不遠有消防水柱灑水讓跑者降溫,不過沒太大幫助,因為我看到拿著凡士林的志工,都好希望他木棒挖的是冰淇淋。連看到對著跑著們喊:「You are looking good!」的陸戰隊弟兄,我都吐嘈回說:「I don’t look so good.」(@~@)

完賽後看官方訊息得知,因氣候因素(過去14年比賽日的平均高溫為67℉/19.44℃,而週日的氣溫預計將達到76℉/24.4℃),為顧及跑者們的健康與安全,主辦單位提早30分鐘分別在中午與1:15 p.m.先後關閉了華盛頓特區國家廣場旁及水晶城的checkpoint。被關門的跑者被引導到通往終點的捷徑(沒有回收車),雖然拿得到獎牌,但無完賽證明。

在賽道中遇到著迷彩服、扛著旗幟的現役或退伍軍人,都激勵亦是退伍老兵的我向前邁開伐(「邁開雄健的步伐~,擺動粗壯的臂膀~」,會唱《英勇的戰士》這首軍歌的人,你有夠老)( ̄ー ̄)

就在自我懷疑、內心小劇場不斷開演及謝幕後,來到終點前爬升約12公尺的小斜坡*\(^_^)/*作好表情管理,以一個帥氣地姿勢通過終點,MISSION ACCOMPLISHED‧★,:*:‧\( ̄▽ ̄)/‧:*‧°★*

近年MCM的完賽獎牌都是採用海軍陸戰隊的徽章來設計的→一隻抓著地球的老鷹和穿過海洋的錨。老鷹代表海軍陸戰隊所捍衛的國家;地球代表佈署於世界各地;船錨代表海軍陸戰隊與海軍的連結,以及具備能夠到達世界上任何海岸線的能力。三者總括的意義是海軍陸戰隊將從空中、陸地、海洋去實現保衛國家的承諾。座右銘Semper Fidelis在拉丁語中的意思是永遠忠誠。領完獎牌,拿了完賽餐盒,準備拿寄物回住宿盥洗後吃慶功宴。走了快10分鐘,怎麼還沒看到寄物車,來問一下旁邊的陸戰隊弟兄還有多遠?結果他看到我臉上的國旗貼紙,用流利中文回答我,著實嚇了我一跳,見我一臉驚訝的表情,向我解釋他的媽媽是臺灣人。

Nice to meet you. Baker少尉 Thanks for your service!

最後總算走到停放寄物車的Wilson Blvd與N Lynn St交叉口,看了google map,距離領獎牌處大約1.1公里,走了快16分鐘…對剛跑完全馬的我來說真的有點遠呀…所幸Rosslyn地鐵站就在旁邊,剛好可以搭車。

晚上很開心可以跟旅居紐約的KK哥、來自臺灣的跑友揚小小、Joyce一同慶功並分享賽事所見所聞MCM50K計1,280人完賽;全馬組計13,824人完賽;MCM 10K計5,435人。來自德州39歲的Calum Neff 以2小時55分56秒創下MCM50K賽道紀錄;全馬組男女冠軍分別是來自北卡羅來納州38歲的Julius K Kogo 2:25:56及加州38 歲的Bonnie Keating 2:50:49。

當天晚上就收到 教召令 第49屆報名訊息Are you ready to do it again? Registration for the 49th MCM Weekend running on October 27, 2024, is already open. Register at marinemarathon.com.腳都還在痠,到底是要不要放過人家啦!!!!!看到這篇文章而對2024年10月27日第49屆MCM感興趣嗎?為您送上報名連結https://register.hakuapp.com/?event=fe856b03d02aff161478

後記

跑了一場馬拉松,心情彷彿三溫暖,怎麼說呢!00-15公里,腎上腺素爆發,自我感覺良好。15-27公里,為了維持配速,只好心率升級。27-34公里,為了留在賽道,只能拼命往前。34-41公里,因為精疲力竭,所以猜忌懷疑。41-42.195公里,終點近在咫尺,最終苦盡甘來。帶著喜、怒、哀、樂的心情,體會人生聚、散、得、失的無常!

而MCM是否如官網所說是“最適合初學者的馬拉松”?跑步,並沒有標準答案。追求成績的跑者,速度就是他的答案。追求健康的跑者,身體就是他的答案。追求放鬆的跑者,開心就是他的答案。透過參加馬拉松,去世界各地旅行、認識不同的人、體驗不同的文化並建立友誼。你會對那種感覺上癮,愈是發現有這麼多有趣的馬拉松,就愈想要一探究竟。跑步讓我開闊眼界,見識世界的美麗,也讓我深深體悟到即使外表光鮮亮麗的人都有自己背負著的重擔。然而,不會失去、消失的是記憶,以及連結人與人之間的情感與你收穫的感動。這些悸動將永遠存在。如果說出國要跑哪一場馬拉松來給其他跑者建議,我想說的是Think about one super cool, outrageous goal/dream and then go for it.MCM是我六大馬後的第一場馬拉松;第50場全馬,僅以此文紀念年輕時曾在海軍陸戰隊服義務役,今年5月逝世的家父。寫於2023年11月15日