日本銀髮夫婦愛運動 穩坐最高齡完賽全馬金氏紀錄

日本大阪一對今年高齡90歲及87歲的夫婦，至今仍每週慢跑約30公里，或上健身房重量訓練舉槓鈴。熱愛運動的他們曾成為金氏世界紀錄完賽全馬的最高齡夫婦，至今穩坐紀錄寶座。

日本放送協會（NHK）報導，90歲的內田昌詞與87歲的妻子內田良子，每週3天固定踏著輕快的腳步在大阪淀川河邊慢跑10公里。

兩人大約在13年前，也就是77歲及74歲時開始跑馬拉松，並參加過好幾次賽事，特別是在2015年的大阪馬拉松以合計年齡161歲又349天完賽全馬，成為金氏世界紀錄（Guinness World Records）最高齡完賽全馬的夫婦。

夫婦倆之後又刷新紀錄4次，而且這項紀錄至今仍未被打破。截至2019年，兩人以合計170歲又30天，穩坐完賽全馬的最高齡夫婦金氏世界紀錄。

內田昌詞回憶創紀錄時難以置信，認為「普通的82歲老爺爺跟79歲老奶奶，居然可以因跑步就成為世界第一並創下紀錄」。

他們今年2月也睽違4年再度挑戰過去因COVID-19疫情停辦的大阪馬拉松，然而內田太太跑到20公里處因兩腳抽筋棄權，內田先生也為此停下腳步退賽。

儘管兩人事前約定如有一方覺得身體不適就共同棄賽，但內田太太仍為此覺得不好意思，不過內田先生認為無妨，相當體貼太太。

內田夫婦除了慢跑也積極從事其他運動，例如去健身房舉槓鈴維持肌力，或是搭配音樂跟著有氧舞蹈老師靈活地活動身體至滿頭大汗。

他們年輕時任職於同一間公司，因為都相當喜歡運動，積極參加滑雪、登山等社團。兩人結婚後依舊維持運動習慣，並一起享受運動樂趣。

內田先生分享兩人共同點就是容易感動，「因一起上山看風景而感動、一起運動及努力而感動」。內田太太也很高興地說「兩人有足夠體力做很多事情，因此跟先生在一起感到很幸福」。

明年就是內田夫婦結婚65周年，他們經過討論決定不參加2024年的大阪馬拉松，希望能在純粹享受運動樂趣找回當初跑馬拉松的初心同時，快樂地共同從事其他活動。