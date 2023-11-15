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賽事心得／渣打馬拉松 重回初戀賽事

運動筆記／ Yuho Tsai

有人說，初馬跟初戀一樣。我這個人比較坎珂，初戀談了兩次。2018年談了初戀，下場是「再走路一點點，就被車載走。」真是一個刻苦銘心的失敗初戀。2019年的渣打馬，才完成了跟初戀一樣的初馬。在我心裡，渣打馬就是初戀一樣的存在。我也是從2019年開始，年年都來找初戀報到。只是中間的2021/2022 都被疫情沒收了。今年才又終於見了我的初戀一面。

本著是初戀賽事，又是高cp值的全馬賽，價格上比起尊爵不凡長榮馬又相對平民，這麼香的賽事不報嗎？早早就和大叔路跑三人組的熊哥，Lark一起團報享早鳥優惠這樣。更何況前兩次的渣打都是他們兩位前輩看著我進終點呢。今年當然也不能缺席啊！

Lark 我 和熊哥 我們三個都是台南新化上台北打拼的孩子

然後年中一次聚餐中，因為大將軍一直拿著甜心褲拍照，就莫名的組起了甜心褲小隊這樣。於是和岑岑小編，卡拉拉女神，大將軍有了一起穿甜心褲跑全馬的約定。

近年都和固定的小夥伴一同訓練(x)吃早餐(o)，而我們習慣的目標賽事都是在12月的台北馬。就很習慣是九月開始把跑量提高。十月開始做速度和配速的間歇練習，11月再來跑長距離。但渣打今年把賽事改到了下半年，結果就是造成訓練上和夥伴不同步。而少了夥伴最顯著的影響就是長距離了。

好吧，自己也很明白沒有練習長距離，另外還有年底的台北馬要跑，不然渣打馬就當成一個很長的LSD吧，直接42k的長距離這樣。

接下來，我還是要再強調文章開頭說的，跑這渣打馬真的好坎珂啊。因為在賽前的一週，我居然感冒了，還是嚴重的那種。趕緊找醫生報到。雖然強度距離都減量了，但這個感冒加上呼吸道過敏的老毛病還是搞得我沒辦法好好休息。

不然打個折好了，週未的賽事當成是跑30k穩配，其它就隨便了。我心裡任性地下了這個決定。

賽前跟我士林團好友總E哥約好了，早上一起租共享機車到會場。運氣不錯的，一起床走個三分鐘就有車子了。然後兩人一同前往會場。也是運氣很好的，到了台銀還找得到停車位這樣。然後完成了本日第一個任務，Renew 總E哥和卡拉拉的合照。他們倆在認識我之前呢，曾經不小心的在某場賽事同框，我身為雞婆的共同朋友呢，就覺得有義務介紹兩位認識這樣。

這是一個牽線的故事

接下來是去寄物，回到集合點的時候，發現甜心褲小隊已經到集合點了。就由隊長大將軍(?)開始不斷的找大家來合照，讓自己心情更加放鬆。一路鬆啊鬆的，到起跑點一路抓到了Leo，仙仙，紹邦，魁哥，蜘蛛人一起來合照這樣。還不小心遇到了熊哥和Lark，甚至連來玩的Hande都遇到了。似乎該巧遇的都沒放過這樣。

起跑前還是很緊張的，啊不是來跑LSD是在緊張什麼？雖然我是這樣告訴自己，但一到場上發現每個人都是努力的準備，氣氛是會感染的。但我能做的，就是希望能讓周圍的跑者能放輕鬆點。愈輕鬆愈能達標。

開跑後，就照著劇本演的，不爆衝，確實執行前段要忍的馬拉松信條。不過很快的我們不講武德的高大就開出去了。倒不是他不能忍，而是他慢慢跑就是5分速。但我們不受影響，賽前說好的，四個半小時完賽。所以這個配速對我來說還算能駕馭。即便是身體不舒服的情況之下還是能穩定的推進。

不得不說我們穿的團服真的超高調啊，加上有美美的亦岑小編和超會認人的大將軍，讓我有一種我是賽道上的super star的幻覺。而這個配速對我們三人來說都算是輕鬆寫意啦，當然還是可以噴一下幹話。大將軍比較認真，會一直提醒補給，還有報配速，還有說攝影機來囉。我是比較不正經的那種，會一直講，再跑40公里就可以休息囉這種垃圾話。

沒多久，我就瞄到了堅哥的鏡頭，趕緊大喊著堅哥早，也留下了第一張三人同框的照片。跑著跑著，我從穿著，猜測前方的女跑者是玉倫，結果還真的猜中了。還被大將軍稱讚說你怎麼那麼會認人。接著沒多久，半馬的精英群來了，路跑賽事最有意思的一部份就是可以跟菁英選手離得很近。跑著跑著，卡拉拉從後面也追上來了。不過卡拉拉今天是有備而來，那個配速絕對不是要跑4:30的。打聲招呼，知道她在我們前面就是了。

跑著跑著，為什麼前方樓梯有兩個很眼熟的身影。那不就是一起練習邊跑步邊講幹話的好朋友，頭目還有婕莉嗎？趕緊打聲招呼，小團隊忽然被cheer up起來了。應援的魔力，我想只有場上的人才懂那種有人看著你，幫你加油打氣的感覺吧。不過我們的配速好像還是有點偏快，因為我們不小心也追到了4:30的列車。

列車長的跑姿好眼熟啊，啊就北投團的吳大啊。過去打了聲招呼，就一起努力也順便上了車。大將軍一路傳授我們跟車的技巧，不要跟太近，保持隨時可以輾過去的狀態，不要跑在PACER前面，被追趕的心理壓力會很大…

整個市區跑起來都相當舒服啦，很喜歡台北市的早晨，也感謝各位警察大人幫我們交管封路，讓我們可以自由的跑在馬路上，雖然只有1/3在市區。接著就進入水門了。開始了最鍊心的河濱吃到吐的旅程。

我努力的讓自己保持平常心，像平常練跑一樣，慢慢呼吸，保持節奏。這段河濱很長很長，一定要沉得住氣。過了半馬後，隱約感覺到有點hold不住配速了，需要出更多的力氣才能保持住這個感覺。到了美堤後，進了一趟廁所，讓4:30列車輾過我們，繼續開跑後，我知道我該下車了。我很想跟大家一起跑完，不過身體的狀況就是這樣，約定一起到30K，就放飛了兩個夥伴，開始我的獨跑。

這段亂流，心跳一直亂七八糟的，我感到這是身體疲勞造成的。索性再走一下路。這段路我是超級熟悉的，大直橋下可是我練跑的地方啊，前兩次，我都在大直橋下哀嚎，為什麼不能直接過橋進終點。這次我就是，好吧，還有12k。慢慢走也走得完啦。這時一起出發的總E哥追上我了。然後也巧遇了初馬的袋玉。

是說要不是總E帶著我，我應該就直接找個機巡上車回終點了吧。總E哥的陪伴，讓我想起了上一次2020的渣打馬，當時我也是在後段被Lewis撿到，然後他也陪著我走路回終點。真的是逃不過的走路里程。報了三次的渣打全馬，結果三次都在大直橋下折返後都進入步兵模式。渣打馬啊渣打馬，我待你如初戀，你怎麼捨得虐我千百遍啊。

總之有了總e哥的陪伴，我心靈也有了能量，可以去對抗不斷反胃的生理狀態。

努力的讓自己往終點走過去 with 總E哥

總e：唉，前面有攝影師，你要是吐了就可以上精選了吔…

我：這也太噁心了吧

我：可惡，怎麼好像腿有快抽快抽的feeling了。

總e：沒關係，我的itbs也一直在呼喊我

我：好想上車喔~~

總e：對啊，現在放棄就會很輕鬆喔

總之一路上也是幹話連發的，我突然發現總e哥比我還會講幹話。跑跑走走的，結果也離終點愈來愈近。最後兩公里，跟2020年一樣，滿滿的攝影師，沒有要讓你停下來的意思。那我也只能意思意思的用最後的餘力，跑起7’00的配速。

到終點，馬上聽到阿仙的魔性笑聲，天啊，我的小夥伴們都在等我啊。我看到了威廉，長官，三小妹，頭目，心裡真的很感動又很興奮。又覺得很不好意思，讓他們等我那麼久。頭目說：我都唱了7749次為你我受冷風吹了，你怎麼現在才回來。阿仙和頭目最後那個錄影讓我備感尊榮。這大概是我最感動的進終點線了吧。

聽說各位等了我一個小時多，我真的感動到不知道怎麼說。我想這就是所謂的革命情感吧，一起走過的心路歷程，一起跑過的河濱，都成了我們感情堅固的養份。我只能說跑步路上，遇到的各位都好重要。我好愛大家。

對我來說，馬場上最美麗的風景是陪伴。而我在今年的渣打，享受了各種不一樣的陪伴。起跑前和各位跑友的團拍閒聊，降低了心理的不安。賽道上前段和大將軍，亦岑，逗兒一起努力推里程，一起入鏡，是一種長距離練習穩配的陪伴。後段心靈力量渙散後，總e哥的陪伴讓我有勇氣繼續抬起腿往終點走過去。終點線的朋友，光是你們的出現，就可以立即補滿我的能量條。讓我用盡最後的氣力，用戰鬥的姿態跨進終點。認識你們真的是我在跑步運動上最大的福氣。

最後真的是攤軟了，過終點後所有壓抑下來的不適感都出現了。跟初馬一樣，是用盡全力跑完的全馬。只能坐在終點，讓朋友幫我拿物資和衣保袋。而最後的最後，還遇到了pobo學長，以及熊哥和 Lark 回終點。雖然身體很不舒服，但心是暖的。

備註*甜心褲是長跑甜心張芷瑄穿的同款褲子。因為甜心穿過我們都稱它叫甜心褲。

馬拉松

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