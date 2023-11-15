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賽前情報／高雄馬拉松 全馬500列車配速計劃

運動筆記／ 安迪

大家好，我是安迪，「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日熱鬧登場，今年賽事以「RUN AHEAD RUN BEYOND 向前超越」為主題，吸引逾萬名國內外精英好手報名，更有超過200名國際選手前來挑戰，包括來勢洶洶的肯亞選手及臺灣常勝軍朱盈穎、蔡雅安等好手，期待在賽事中突破自我，跑出佳績。此屆賽會更吸引國內藝人明星朋友前來共襄盛舉，包括應援大使臺劇女神蘇晏霈，將在11月26日擔任鳴槍嘉賓，並找來藝人好友， Peggy、賴芊合、洪毛、田家達、尹昭德以及林柏妤等人，一起報名參加21K半馬賽程。此外，公視外景節目主持人來自法國的作家跑者吉雷米（一粒米）也報名參賽。 

這次的賽事起終點，一樣是世運主場館，跑友可自行開車前往，或搭乘大眾運輸到會場，這次主辦單位也貼心提早發車，真的太佛心了，出門前請注意各站起點的發車時間，全馬起跑時間是5:30，建議1小時前就到會場熱身、如廁、寄物。

全馬路線圖

全程馬拉松 42.195KM 路線說明

世運大道－(右轉)左楠路西側南向快車道－(接)翠華路西側南向快車道－(接)中華路橋西側南向快車道－(右轉)中華一路西側南向機慢車道－(右轉)明誠四路北側西向車道－(左轉)美術東二路西側南向車道－(右轉)美術館路北側西向車道-(左轉)馬卡道路西側南向車道-(左迴轉)河西一路南側東向車道-(右轉)環河街-(右轉)中華一路西側南向機慢車道-(右轉)同盟二路北側西向車道-(直行)同盟三路北側西向車道-(直行)河東路西側南向車道-(右轉)七賢橋-(直行)七賢二路北側西向車道-(左切)七賢三路西側南向車道-至五福四路(左迴轉)-(直行)七賢三路東側北向車道-(右切)七賢二路南側東向車道-(右轉)河西路東側北向車道-(直行)河西路河濱道路-(左轉)高雄橋北側西向外二車道-(左轉)河東路西側北向車道-(右轉)民生二路南側東向快車道-(右轉)中華三路西側南向快車道-(左轉)五福二路北側西向外二車道-(左轉)中山一路西側南向外二車道-(左轉)民生二路南側東向機慢車道-至中華三路(右切)民生二路北側西向快車道-(右轉)河東路西側南向車道-至七賢二路-(右切)河東路東側北向車道-(右轉)河南二路-至中華三路(左轉)-(左轉)河北二路-(右轉)河東路東側北向車道-(直行)同盟三路東側北向車道-(右轉)鐵道三街南側車道-(左轉)中華橫巷-(左轉)鐵道三街北側車道-(右轉)同盟三路東側北向車道-(右轉)十全三路南側東向車道-(右轉)美都路西側車道-(右轉)德勝街-(左轉)九如三路268巷-(右轉)九如大橋北側西向慢車道-(下橋右迴轉)橋下北側九如四路-(左轉)翠華路東側北向車道-(左轉)銘傳路-(右轉)鼓山三路西側南向車道-(左轉)桃子園路-(右轉)先鋒路-(左轉)崇實路南側東向車道-(右轉)先勝路南側東向車道-(左轉)自勉路66巷-(右轉)自勉路-(右轉)介壽路北側西向車道-(左轉)進軍區-出中海門-(右轉)軍校路西側南向內側車道-至折返點(右迴轉)軍校路西側南向外側車道-(左轉)緯六路-(左轉)建業社區道路-(右轉)緯九路-(右轉)建業社區道路-(右轉)海功路北側西向車道-(左轉)海富路-(左轉)實踐路北側西向車道-(左轉)海平路-(右轉)海功路南側東向車道-至軍校路-(左切)海功路北側西向車道-(左轉)左營大路西側南向車道-(左轉)左楠路西側南向慢車道-(左轉)世運大道-(右轉)軍校路-(右轉)B車道-世運終點。

配速策略

本次高雄馬拉松由運動筆記配速團隊進行配速，此次運動筆記配速列車精銳盡出，全馬從3小時一直到5小時，每隔15分鐘一班車，此次全馬500列車由雙郭部隊，奇育、耿豪擔任，由於今年的路線較多轉折，因此對加速比較不利，但優點是高度落差小，坡度平緩，此次車長預計採用均速前進，每公里配速約為6分40秒至6分46秒，全程共有15處補給站，第一個補給站為5km處，後續每2.5km一個補給站，最後一個水站是39.4Km，進補給站每站大約停留30~40秒左右，請細嚼慢嚥，吃完補給再往前跑即可，提醒大家，南部的賽事通常溫度較高，請大家記得每站都要適量補水與運動飲料，建議過半馬之後再補充固態食物，一起跟著配速車長，穩穩進世運終點吧。

賽前提醒

距離賽事只剩下12天，建議訓練可以開始減量，避免賽前受傷，賽前當週可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備肝醣能量。訓練固然重要，但休息更是關鍵，賽前絕對要睡飽，千萬不可熬夜。賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。提早將所需要的裝備及補給品準備好，不要到了會場才慌亂尋找，影響參賽心情。早餐一定要吃，起跑前2~2.5小時吃完，記得吃自己習慣的早餐，忌油膩、高刺激性的食物。賽前如廁排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。小提醒，高雄馬的關門時間是6小時，最晚11:30前要進終點喔，不然就會被關門了(殘念QQ)。最後，如果賽中身體不適或有暈眩的突發狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果當下狀況無法恢復，請務必不要硬撐完賽，跑馬是開心而健康的，賽道永遠都在。配速列車祝大家都能順利完賽，達成理想目標喔。

美麗的完賽獎牌

帥氣的完賽毛巾

超豐富的完賽物資

高雄馬官網：https://www.khm.com.tw/

高雄馬FB：https://www.facebook.com/khmarathon

#Runningbiji  #bijipacer   #RunForYou  #RunForTaiwan   #運動筆記配速列車

馬拉松

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