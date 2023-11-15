賽事心得／江蘇無錫蠡湖馬拉松 醉人湖灣美景、燃燒跑馬激情

11/5的比賽中國大陸有2場網路呼聲比較高的馬拉松，最終選這場，實在也是因為承辦單位愛匯跑的行銷能力實在很強，把比賽辦的美侖美煥的!! 到處都只看的到這場比賽，哈~~

以下內容為官方發佈：重逢，享受賽場上的久違歡聚；奔跑，邂逅秋色中的最美湖灣。蠡湖半馬與江南山水，就在此時此地、此情此景，碰撞出絢爛的花火！

8:00，2023環蠡湖半程馬拉松鳴槍起跑。選手們揮舞雙手、躍動步伐，化作穿越拱門的熱烈秋風，向最美湖灣席捲而去！

作為賽事的地方特色，濱湖區7個鎮、街道積極回應，組建了本次馬拉松歡樂跑特色跑團，更新增統戰、科技、金融三支人才跑團，同時誠邀200名客商參與蠡湖半馬，讓他們沉浸式體驗濱湖的美景。十大跑團、千餘跑者，展示著凝心聚力、勇往直前的團隊精神風貌，全面呈現濱湖經濟社會發展新成就。

歡樂跑的隊伍彌漫著歡聲笑語，半馬選手則用汗水詮釋競技的魅力。1小時8分30秒，冠軍沖線！彭建華獲得了2023COLMO環蠡湖半程馬拉松男子冠軍！

亞軍由無錫本地選手潘君獲得，用時1小時14分30秒。許雄緊隨其後，以1小時14分53秒的成績獲得季軍！

女子組桂冠由楊冰洋摘得，用時1小時24分56秒！

郭翠玲獲得女子組亞軍，用時1小時25分38秒；高超獲得女子組季軍，用時1小時28分50秒。

頂尖高手的對決已見分曉，更多的選手還在與自己較量。陽光逐漸灼熱，21.0975公里的征程成為一場意志力的挑戰。

放空思想，專注腳下。讓自己融入萬物自然，如一條自由自在的魚兒，在簌簌的風聲和綿綿的浪湧中遨遊，感知山水之間的真意，找尋鍾情奔跑的本源。

蠡湖半馬的賽道，將秋日湖灣最精華的風情展現無餘。秋意綿延的環湖路、波光萬頃的十裡芳堤、層林盡染的長廣溪、色彩斑斕的緣溪道......如一幅風華無限的山水畫卷，將所有關於江南的美好想像映入現實，令人不虛此行。

今年的蠡湖半馬延續了此前的核心賽道路線，而在終點進行了創新變化——半馬選手將在融創文旅城完成最後的沖線。在感受賽事、感受城市的同時，沉浸式地與自己親朋好友度過一個印有蠡湖半馬美好印記的週末。

值得一提的是，為了迎接遠道而來的貴客，無錫濱湖準備了誠意滿滿的文旅福利——11月4日至6日，所有參賽選手及同行人員都能夠享受包括3個5A級景區靈山勝境、黿頭渚、三國水滸城以及拈花灣、融創文旅城在內的16個景區景點門票的五折優惠政策（每名選手限購3張）。歡樂跑的終點依然是蠡湖中央公園。帶著家人，伴著好友，並肩奔赴這場輕鬆愉悅的馬拉松體驗之旅，用腳步創造一段珍貴的奔跑記憶。

選手們在賽道上一往無前，兩側的觀眾同樣全情投入。濱湖區各社區特色團隊自發組織鼓舞、扇舞、腰鼓、健身舞蹈、太極拳等形式多樣的文體展演，更有中華傳統元素及現代科創元素的cosplay為跑者助陣。

蠡湖水面上，也閃耀著濱湖的風采——皮划艇和帆船運動員們揮動船槳，乘風破浪，以自己特有的方式加油鼓勁。

無論是選手還是觀眾，所有人都在用自己的方式參與到這場奔跑盛會中來，全民健身蔚然成風。通過新華網體育的直播鏡頭，濱湖人民的熱情好客，最美湖灣的多彩魅力，就在此起彼伏的熱情呐喊中傳遞給來自各地的參賽選手，更展示給全世界！

時間推移，越來越多的選手陸續回到終點，收穫屬於自己的榮耀。明亮溫暖的完賽毛巾，象徵勝利的空頂帽，特別定制的地鐵卡，每一樣“戰利品”都充滿著滿足與喜悅。

還有那枚蘊含了精巧構思的獎牌，是蠡湖半馬的最好見證與禮物！層層疊疊的水波紋，蕩漾著蠡湖的煙雨亭臺樓閣、黿頭渚的十裡曲徑飛花、江南的古典青瓦花窗。一隻紅嘴鷗翩然“闖入”，恰與湖面浪花和漁船桅杆形成美妙的寫意風景。

正如這只翱翔湖灣、騰風而起的紅嘴鷗，蠡湖半馬以奮進之姿，成為濱湖區高品質建設體育事業新高地的縮影。“靚麗太湖灣，活力科創帶”，濱湖以湖光山色孕育了如潮水般不斷奔湧的拼搏精神，和蠡湖半馬所代表的馬拉松精神，就在此刻交相輝映。

作為國內最年輕的金牌賽事，蠡湖半馬持續提檔升級，今年更是升格為「世界田聯標牌路跑賽事」。醉人的湖灣美景，燃燒的馬拉松激情，還有凝聚於每一個環節、每一個參與者的專業態度，共同鑄就了這場賽事的美好體驗。

2023環蠡湖半程馬拉松已圓滿落幕，期待明年秋風再起之時，與你再次相聚，奔跑在最美湖灣！

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