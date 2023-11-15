快訊

直播／藍白合不合今揭曉！三方主帥二度協商 政黨支持度是關鍵

評／「藍白合」柯若寸土不讓…不是政黨合作 是政黨併購

遭爆藍白二會前赴陸見宋濤！蕭旭岑斥侯辦「自己人打自己人」

賽事心得／江蘇無錫蠡湖馬拉松 醉人湖灣美景、燃燒跑馬激情

運動筆記／ 素人奶爸跑者Jack

11/5的比賽中國大陸有2場網路呼聲比較高的馬拉松，最終選這場，實在也是因為承辦單位愛匯跑的行銷能力實在很強，把比賽辦的美侖美煥的!! 到處都只看的到這場比賽，哈~~

以下內容為官方發佈：重逢，享受賽場上的久違歡聚；奔跑，邂逅秋色中的最美湖灣。蠡湖半馬與江南山水，就在此時此地、此情此景，碰撞出絢爛的花火！

8:00，2023環蠡湖半程馬拉松鳴槍起跑。選手們揮舞雙手、躍動步伐，化作穿越拱門的熱烈秋風，向最美湖灣席捲而去！

作為賽事的地方特色，濱湖區7個鎮、街道積極回應，組建了本次馬拉松歡樂跑特色跑團，更新增統戰、科技、金融三支人才跑團，同時誠邀200名客商參與蠡湖半馬，讓他們沉浸式體驗濱湖的美景。十大跑團、千餘跑者，展示著凝心聚力、勇往直前的團隊精神風貌，全面呈現濱湖經濟社會發展新成就。

歡樂跑的隊伍彌漫著歡聲笑語，半馬選手則用汗水詮釋競技的魅力。1小時8分30秒，冠軍沖線！彭建華獲得了2023COLMO環蠡湖半程馬拉松男子冠軍！

亞軍由無錫本地選手潘君獲得，用時1小時14分30秒。許雄緊隨其後，以1小時14分53秒的成績獲得季軍！

女子組桂冠由楊冰洋摘得，用時1小時24分56秒！

郭翠玲獲得女子組亞軍，用時1小時25分38秒；高超獲得女子組季軍，用時1小時28分50秒。

頂尖高手的對決已見分曉，更多的選手還在與自己較量。陽光逐漸灼熱，21.0975公里的征程成為一場意志力的挑戰。

放空思想，專注腳下。讓自己融入萬物自然，如一條自由自在的魚兒，在簌簌的風聲和綿綿的浪湧中遨遊，感知山水之間的真意，找尋鍾情奔跑的本源。

蠡湖半馬的賽道，將秋日湖灣最精華的風情展現無餘。秋意綿延的環湖路、波光萬頃的十裡芳堤、層林盡染的長廣溪、色彩斑斕的緣溪道......如一幅風華無限的山水畫卷，將所有關於江南的美好想像映入現實，令人不虛此行。

今年的蠡湖半馬延續了此前的核心賽道路線，而在終點進行了創新變化——半馬選手將在融創文旅城完成最後的沖線。在感受賽事、感受城市的同時，沉浸式地與自己親朋好友度過一個印有蠡湖半馬美好印記的週末。

值得一提的是，為了迎接遠道而來的貴客，無錫濱湖準備了誠意滿滿的文旅福利——11月4日至6日，所有參賽選手及同行人員都能夠享受包括3個5A級景區靈山勝境、黿頭渚、三國水滸城以及拈花灣、融創文旅城在內的16個景區景點門票的五折優惠政策（每名選手限購3張）。歡樂跑的終點依然是蠡湖中央公園。帶著家人，伴著好友，並肩奔赴這場輕鬆愉悅的馬拉松體驗之旅，用腳步創造一段珍貴的奔跑記憶。

選手們在賽道上一往無前，兩側的觀眾同樣全情投入。濱湖區各社區特色團隊自發組織鼓舞、扇舞、腰鼓、健身舞蹈、太極拳等形式多樣的文體展演，更有中華傳統元素及現代科創元素的cosplay為跑者助陣。

蠡湖水面上，也閃耀著濱湖的風采——皮划艇和帆船運動員們揮動船槳，乘風破浪，以自己特有的方式加油鼓勁。

無論是選手還是觀眾，所有人都在用自己的方式參與到這場奔跑盛會中來，全民健身蔚然成風。通過新華網體育的直播鏡頭，濱湖人民的熱情好客，最美湖灣的多彩魅力，就在此起彼伏的熱情呐喊中傳遞給來自各地的參賽選手，更展示給全世界！

時間推移，越來越多的選手陸續回到終點，收穫屬於自己的榮耀。明亮溫暖的完賽毛巾，象徵勝利的空頂帽，特別定制的地鐵卡，每一樣“戰利品”都充滿著滿足與喜悅。

還有那枚蘊含了精巧構思的獎牌，是蠡湖半馬的最好見證與禮物！層層疊疊的水波紋，蕩漾著蠡湖的煙雨亭臺樓閣、黿頭渚的十裡曲徑飛花、江南的古典青瓦花窗。一隻紅嘴鷗翩然“闖入”，恰與湖面浪花和漁船桅杆形成美妙的寫意風景。

正如這只翱翔湖灣、騰風而起的紅嘴鷗，蠡湖半馬以奮進之姿，成為濱湖區高品質建設體育事業新高地的縮影。“靚麗太湖灣，活力科創帶”，濱湖以湖光山色孕育了如潮水般不斷奔湧的拼搏精神，和蠡湖半馬所代表的馬拉松精神，就在此刻交相輝映。

作為國內最年輕的金牌賽事，蠡湖半馬持續提檔升級，今年更是升格為「世界田聯標牌路跑賽事」。醉人的湖灣美景，燃燒的馬拉松激情，還有凝聚於每一個環節、每一個參與者的專業態度，共同鑄就了這場賽事的美好體驗。

2023環蠡湖半程馬拉松已圓滿落幕，期待明年秋風再起之時，與你再次相聚，奔跑在最美湖灣！

以上內容節錄自微信公眾號 新浪跑步微信公眾號 匯跑賽事微信公眾號 馬拉松跑步健身微信公眾號 馬拉松研究院微博視頻號 瑟瑟跑

馬拉松

延伸閱讀

小豬參加田中馬拉松 遇見暖心大哥熱心相助完成賽程

賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬145列車配速計劃

路跑／富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green！每一步都算「樹」

影／彰化最有人情味田中馬拉松登場 新人領跑縣長證婚

相關新聞

賽事心得／田中馬拉松 我最推的馬拉松之一

我2019年跑田中馬的半馬，感受到賽事嘉年華般的歡樂以及補給的豪華澎拜，後來和別人聊起馬拉松，我一定大推田中馬。2023這一年，環島的車友們打算參加田中馬，我也毫不考慮立刻加1報名響應。其實，要真能參賽，也是要靠運氣的，今年田中馬吸引3萬人報名，中籤率不到6成，全馬共2800多人參賽，我是其中一位。

2023新竹馬聯手在地士林市場支持公益 捐晶片送百元抵用券！

新竹馬一直以來都被視為是「城市馬」的代表賽事之一，今年賽事路線，緊密結合城市景點，用心規劃展現城市熱情氛圍，深具在地特色。賽事主會場樹林頭公園對面是士林傳統公有零售市場，今年賽事攜手士林市場結合在地店家一同支持公益活動，凡今年新竹馬賽事完賽跑者捐出腳上晶片，即可獲得士林市場 100元現金抵用券，限量共 1000份！當天在士林市場內購物，商家更贈送限量口罩及新竹馬環保提袋！跑者做公益、逛市場的同時也與新竹馬一同為永續賽事獻上一份心力！

賽事心得／江蘇無錫蠡湖馬拉松 醉人湖灣美景、燃燒跑馬激情

重逢，享受賽場上的久違歡聚；奔跑，邂逅秋色中的最美湖灣。蠡湖半馬與江南山水，就在此時此地、此情此景，碰撞出絢爛的花火！

賽前情報／高雄馬拉松 全馬500列車配速計劃

大家好，我是安迪，「2023高雄富邦馬拉松」將於11月25、26日熱鬧登場，今年賽事以「RUN AHEAD RUN BEYOND 向前超越」為主題，吸引逾萬名國內外精英好手報名，更有超過200名國際選手前來挑戰，包括來勢洶洶的肯亞選手及臺灣常勝軍朱盈穎、蔡雅安等好手，期待在賽事中突破自我，跑出佳績。此屆賽會更吸引國內藝人明星朋友前來共襄盛舉，包括應援大使臺劇女神蘇晏霈，將在11月26日擔任鳴槍嘉賓，並找來藝人好友， Peggy、賴芊合、洪毛、田家達、尹昭德以及林柏妤等人，一起報名參加21K半馬賽程。此外，公視外景節目主持人來自法國的作家跑者吉雷米（一粒米）也報名參賽。

賽事心得／渣打馬拉松 重回初戀賽事

有人說，初馬跟初戀一樣。我這個人比較坎珂，初戀談了兩次。2018年談了初戀，下場是「再走路一點點，就被車載走。」真是一個刻苦銘心的失敗初戀。2019年的渣打馬，才完成了跟初戀一樣的初馬。在我心裡，渣打

賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬145列車配速計劃

北有台北！中有田中！東部則有太魯閣！不可錯過的當然也有南部高雄馬!!!!為期兩天的南部盛典 特邀各方跑友齊同參加運動筆記本次大把提供全馬和半馬各班豐富的列車有各多資歷豐富的車長 以穩定的配速帶領各位跑者突破PB本次145班由獻堂 俊欽 羿漢為大家服務 歡迎搭乘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。