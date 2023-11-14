賽事情報／新竹城市馬拉松 大會手冊重點懶人包一次看

今年首度獲得AIMS國際認證的《2023新竹城市馬拉松》，以「竹步較勁 塹你來跑」為年度賽會主題，特別增加全新賽制，有「超半馬團體賽」、「超慢跑組別」等設計外，還首度與新竹市「都城隍廟」合作，準備共 6000份的「龍年平安財利金」全半馬完賽禮，可說是歲末最令人期待的馬拉松賽事之一。快來搶先詳閱「大會手冊 ( 線上完整版：https://user205975.pse.is/5crub6 )，以下重點資訊帶你速讀囉！

大會手冊中包含流程、路線、獎勵、違禁規範、選手物資、場地配置圖、交通接駁停車等重要資訊，以及各品牌的活動專區與文宣介紹，另外現場還有隱藏版的豐富活動，讓跑者驚喜不斷，來新竹享受難忘的城市跑旅。

報名超過萬人的馬拉松賽事，出發肯定人山人海，請務必記好自己組別的「起跑時間」，建議盡早至會場準備，避免環境不熟悉而趕不及出發；衣物保管區於05:00開放寄物、12:00領取截止，特別提醒全馬、超半馬的選手寄物開放後1小時即鳴槍起跑，因此要把握出發前可運用的時間喔！

為確保賽事的公平性與安全性，請選手將「號碼布配置於正面明顯處」，並依據報名時填選區域就位準備起跑，不得跨區起跑，也絕不可以代跑。大會有特別為選手製作「專屬光榮影音」，因此若有違規情事，則影音內容將作為佐證，請選手們特別留意，感謝配合。

*健康樂跑組、親子休閒組無分組錄取獎項。

*中小學競賽組及中學競賽組，男子組、女子組比賽各取前3名頒發獎座乙座，各取前10名頒發獎狀乙紙。

*超慢跑專屬獎項：超慢王、BB獎。

*超半馬團體賽之獎勵內容詳見完整版大會手冊。

感謝各在地跑團的熱情協助，賽道上將提供專業的補給服務，每站都有水與運動飲料，再請斟酌自己的身體狀態適當補水、補充能量喔！大會設有賽道路線兩處關門點：(1)全馬組、超半馬組約11.6公里處，關門時間：上午 8:00(2)全馬組約24.5公里處，關門時間：上午 10:30終點關門為上午 12:00，如未於關門時間通過關門點之選手，或經由大會醫療團隊判斷不適合繼續進行比賽者，大會將有權取消該選手資格。經關門點裁判或駐點醫療團隊以口頭宣告，並同步通知指揮中心完成選手失格登陸者，即已完成失格認定；已宣告失格之人員，應遵守大會人員指示，取下大會識別號碼布及晶片後，由關門裁判於號碼布上完成註記再歸還給選手，失格者應請接受大會指揮，搭乘接駁車返回會場，如不服裁判，執意繼續進行者，裁判將以錄影存證方式紀錄失格者之行為，失格者後續風險需自行承擔，與大會無涉。

⚠️請大家務必留意大會各路段管制時間⚠️

區間 管制時間 起點至2.9k補站1 05:30~07:00 補站1至5.8k補站2 05:30~07:30 補站2至7.8k補站3 05:30~08:00 補站3至9.7k補站4 06:00~08:00 補站4至11.6kCP1 關門點 06:00~08:00 CP1至24.5kCP2 10:30未通過關門點之選手，關門點回收及關門點前賽道末端沿途回收 CP2至終點 12:00未通過終點之選手，終點關閉及賽道末端沿途回收

若您是第一次上馬場怕迷失方向？擔心初馬跑不完？來來來～歡迎跟著背上綁著氣球，臉上充滿歡樂笑容，總是熱情鼓舞身旁跑者的 運動筆記配速列車 配速員（Pacer）， 全馬與超半馬都有喔！一起朝共同目標邁進 。

本屆主會場是位於「新竹市樹林頭公園 ( 樹林頭公園停車場/300新竹市北區東大路二段)」，請選手務必先閱覽起跑動線、完賽動線與流動廁所等大會配置，並規劃往返會場的交通工具，建議可搭乘大會免費提供選手使用的「大會巡迴接駁車」，相關資訊可參考下圖：

新竹城市馬拉松即將於11/19(日)登場囉！大家都準備好了嗎？最後倒數幾天就開跑，請留意日夜溫差，好好穩住身體的狀態，預祝選手們都能跑出理想成績，創新PB喔！

2023新竹城市馬拉松：https://irunner.biji.co/HSINCHUCITY2023

官方FB粉絲團：https://www.facebook.com/runners105

大會手冊線上版：https://user205975.pse.is/5crub6 (內頁還有許多首次曝光的 "品牌廠商" 好康與優惠活動喲！)

責任編輯：Yuli