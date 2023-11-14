賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬145列車配速計劃

北有台北！中有田中！東部則有太魯閣！不可錯過的當然也有南部高雄馬!!!!為期兩天的南部盛典 特邀各方跑友齊同參加運動筆記本次大把提供全馬和半馬各班豐富的列車有各多資歷豐富的車長 以穩定的配速帶領各位跑者突破PB本次145班由獻堂 俊欽 羿漢為大家服務 歡迎搭乘。

本次21K路線 起點世運大道出發 終點為國家體育場內 (提醒：由於起終點不同，跑者請自行拿捏車程和寄物時程)

半程馬拉松 21.0975KM 路線說明

世運大道－(右轉)左楠路西側南向快車道－(接)翠華路西側南向快車道－(接)中華路橋西側南向快車道－(右轉)中華一路西側南向機慢車道－(右轉)明誠四路北側西向車道－(左轉)美術東二路西側南向車道－(右轉)美術館路北側西向車道-(左轉)馬卡道路西側南向車道-(左迴轉)河西一路南側東向車道-(右轉)環河街-(右轉)中華一路西側南向機慢車道--(右轉)同盟二路北側西向車道- (左轉)十全三路南側東向車道-(右轉)美都路西側車道-(右轉)德勝街-(左轉)九如三路268巷-(右轉)九如大橋北側西向慢車道-(下橋右迴轉)橋下北側九如四路-(左轉)翠華路東側北向車道-(左轉)銘傳路-(右轉)鼓山三路西側南向車道-(左轉)桃子園路-(右轉)先鋒路-(左轉)崇實路南側東向車道-(右轉)先勝路南側東向車道-(左轉)自勉路66巷-(右轉)自勉路-(右轉)介壽路北側西向車道-(左轉)進軍區-出中海門- (左轉)軍校路-(右轉)B車道-世運終點

145列車配速計畫

21K均速約為4:50~5:00之間(含進水站時間)

一.起跑後1~5K以作為熱身 會先以5:10(25:50)的穩定速度(25:50)

二.熱身後5~10K稍微提速至 4: 45(23:45) 49:30

三.中半段10~15K以穩定的4:50(24:10)持續推進 1:13:50

四.後半段15~21K 5分穩穩(25:00) 1:44:00進站時間約為1:43:50~1:44:50之間

原則上每個補給站都會放緩速度後進行補給，以不停下腳步為主。人龍過長或跑友過度集中時，望各位跑友自行視狀況先行加速或放緩，拉出安全距離，方便彼此進行補給。

天氣千變萬化，賽前賽後都需注意自身狀況，馬場永遠都在，身體有異狀應立即停下，並尋求志工或身旁人員求助。

服務跑者 捷運特別提早發車服務提供方便抵達活動會場。