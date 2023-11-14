快訊

民進黨發言人也被爆上酒店！ 游智彬曝「有限制級照片」：還找人用錢收買

組團赴陸每日限2千人 旅行業界反彈：兩套說法很困擾

你也沒用了吧？Threads終於開放「刪帳號」！教你操作不怕刪掉IG

賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬145列車配速計劃

運動筆記／ 林羿漢

北有台北！中有田中！東部則有太魯閣！不可錯過的當然也有南部高雄馬!!!!為期兩天的南部盛典 特邀各方跑友齊同參加運動筆記本次大把提供全馬和半馬各班豐富的列車有各多資歷豐富的車長 以穩定的配速帶領各位跑者突破PB本次145班由獻堂 俊欽 羿漢為大家服務 歡迎搭乘。

本次21K路線 起點世運大道出發  終點為國家體育場內 (提醒：由於起終點不同，跑者請自行拿捏車程和寄物時程)

半程馬拉松 21.0975KM 路線說明

世運大道－(右轉)左楠路西側南向快車道－(接)翠華路西側南向快車道－(接)中華路橋西側南向快車道－(右轉)中華一路西側南向機慢車道－(右轉)明誠四路北側西向車道－(左轉)美術東二路西側南向車道－(右轉)美術館路北側西向車道-(左轉)馬卡道路西側南向車道-(左迴轉)河西一路南側東向車道-(右轉)環河街-(右轉)中華一路西側南向機慢車道--(右轉)同盟二路北側西向車道- (左轉)十全三路南側東向車道-(右轉)美都路西側車道-(右轉)德勝街-(左轉)九如三路268巷-(右轉)九如大橋北側西向慢車道-(下橋右迴轉)橋下北側九如四路-(左轉)翠華路東側北向車道-(左轉)銘傳路-(右轉)鼓山三路西側南向車道-(左轉)桃子園路-(右轉)先鋒路-(左轉)崇實路南側東向車道-(右轉)先勝路南側東向車道-(左轉)自勉路66巷-(右轉)自勉路-(右轉)介壽路北側西向車道-(左轉)進軍區-出中海門- (左轉)軍校路-(右轉)B車道-世運終點

145列車配速計畫

21K均速約為4:50~5:00之間(含進水站時間) 

一.起跑後1~5K以作為熱身 會先以5:10(25:50)的穩定速度(25:50)

二.熱身後5~10K稍微提速至 4:  45(23:45)  49:30

三.中半段10~15K以穩定的4:50(24:10)持續推進  1:13:50

四.後半段15~21K 5分穩穩(25:00)  1:44:00進站時間約為1:43:50~1:44:50之間

原則上每個補給站都會放緩速度後進行補給，以不停下腳步為主。人龍過長或跑友過度集中時，望各位跑友自行視狀況先行加速或放緩，拉出安全距離，方便彼此進行補給。

天氣千變萬化，賽前賽後都需注意自身狀況，馬場永遠都在，身體有異狀應立即停下，並尋求志工或身旁人員求助。

服務跑者 捷運特別提早發車服務提供方便抵達活動會場。

馬拉松

相關新聞

跑步小品／跑到憎恨地球 卻是如此快樂！

整個地球上最像月球表面的地方，是智利阿塔卡馬沙漠Atacama Desert，美國太空總署多次在此測試行星車；它也是全世界最乾燥沙漠，曾經四百年沒有下雨，年平均降雨量小於0.1毫米（維基百科）。阿塔卡馬沙漠像個內心深邃的硬漢，想征服可不容易，做為 世界四大極地超級馬拉松 的一站，挑戰過的跑者曾形容Atacama Crossing是其中難度最高的一場。十九年前的2004年，林義傑是Atacama Crossing冠軍，今年受主辦單位邀請重回舊地參賽，他帶上另外五位素人跑者，其中包括沒有跑過超馬的小白，一同參加這場七天六夜兩百五十公里、自補給自負重的賽事。到底跑在這極度乾燥、原始、險峻，又美得出奇的沙漠是什麼感覺呢？

賽事情報／新竹城市馬拉松 大會手冊重點懶人包一次看

今年首度獲得AIMS國際認證的《2023新竹城市馬拉松》，以「竹步較勁 塹你來跑」為年度賽會主題，特別增加全新賽制，有「超半馬團體賽」、「超慢跑組別」等設計外，還首度與新竹市「都城隍廟」合作，準備共 6000份的「龍年平安財利金」全半馬完賽禮，可說是歲末最令人期待的馬拉松賽事之一。快來搶先詳閱「大會手冊 ( 線上完整版：https://user205975.pse.is/5crub6 )，以下重點資訊帶你速讀囉！

賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬145列車配速計劃

北有台北！中有田中！東部則有太魯閣！不可錯過的當然也有南部高雄馬!!!!為期兩天的南部盛典 特邀各方跑友齊同參加運動筆記本次大把提供全馬和半馬各班豐富的列車有各多資歷豐富的車長 以穩定的配速帶領各位跑者突破PB本次145班由獻堂 俊欽 羿漢為大家服務 歡迎搭乘。

2023歡酵盃路跑嘉年華 圓滿落幕

「2023 歡酵盃 路跑嘉年華」於12日活動圓滿落幕，數百名跑者於台灣酵素村(股)公司出發，由台灣酵素村(股)公司鄭卜元董事長、鄭博任總經理與王淑琪副總經理帶領跑者一起為健康而跑、為了地球的未來而跑！

路跑／台中舒跑杯40周年峮峮助威 超跑領跑1.6萬人

歷史最悠久並且累計最多人參加的「台中市舒跑杯路跑活動」今年邁入第40週年，日前假台中市政府前廣場熱鬧開跑，此活動由台中市政府運動局與維他露集團長期攜手舉辦多屆，今年以「健康加鹼動」為主軸，鼓勵全民多運

路跑／富邦金控攜手田中馬拉松Run For Green！每一步都算「樹」

「2023台灣米倉田中馬拉松」12日於彰化縣田中鎮開跑，富邦金控自2020年起贊助台灣米倉田中馬拉松至今已達4年，不僅持續推動Run For Green計畫，讓跑者每一步都算「樹」，並積極攜手田中馬持

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。