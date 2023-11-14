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2023歡酵盃路跑嘉年華 圓滿落幕

運動筆記／ Chia-Shuan Lin

「2023 歡酵盃 路跑嘉年華」於12日活動圓滿落幕，數百名跑者於台灣酵素村(股)公司出發，由台灣酵素村(股)公司鄭卜元董事長、鄭博任總經理與王淑琪副總經理帶領跑者一起為健康而跑、為了地球的未來而跑！

台灣酵素村(股)公司擁有超過10年專業發酵經驗，產品外銷全世界，製程環境友善且無汙染，今年台灣酵素村更通過碳足跡標章，為民眾帶來健康同時也要為地球出一份力，蔬果發酵液一口就能喝到滿滿蔬果能量與多元營養，還有台美雙專利益生菌在裡面！本次路跑活動融合「環保行動」與「生命友善」等議題，在田野間同時玩樂、欣賞農村風光，一邊學習守護大自然的生命循環！寓教於樂、別具意義的路跑嘉年華！為提倡環保，紀念衣選擇使用「寶特瓶纖維」製成，活動中安排太陽能賽車DIY活動，讓家長與小朋友一起製作太陽能車。特別感謝嘉義縣環保局到活動現場宣導環保知識與永續的觀念，讓大家可以一起學習、了解環保與永續的相關知識。「2023 歡酵盃 路跑嘉年華」賽事共分為三組，分別為競賽組(21K)、挑戰組(9K)與娛樂組(5.5K)等三個組別。全組別沿路經過鄉間小路，一覽田園景緻與愜意。活動路線上安排集章活動，經過集章處，會有許多環保小知識與跑者做互動，集滿印章還可以到活動會場兌換小禮物！

本次活動贈送豐富完賽禮，包含環保材質紀念衣、完賽獎牌、日初酵素潔顏皂、愛地球環保袋、保溫餐盒組、餐盒、KHTOY絨毛玩偶、南瓜蓮藕輕食餐、蔬菜蓮藕輕食餐 以及 日初酵素益生菌護手霜，CP值超級高！每位參加的選手都可以獲得豐富的完賽禮品！除了完賽禮外，補給站不止豐富還有美味的烤雞與會場清涼解渴的酵素免費暢飲，多樣美食與健康酵素，讓許多參加者吃飽飽、喝飽飽！

今年活動已圓滿落幕，未來，台灣酵素村(股)公司也將持續辦理健康活力的活動回饋地方，讓參加者都能安心、開心的參加。

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