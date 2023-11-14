跑步小品／跑到憎恨地球 卻是如此快樂！

整個地球上最像月球表面的地方，是智利阿塔卡馬沙漠Atacama Desert，美國太空總署多次在此測試行星車；它也是全世界最乾燥沙漠，曾經四百年沒有下雨，年平均降雨量小於0.1毫米（維基百科）。阿塔卡馬沙漠像個內心深邃的硬漢，想征服可不容易，做為 #世界四大極地超級馬拉松 的一站，挑戰過的跑者曾形容Atacama Crossing是其中難度最高的一場。十九年前的2004年，林義傑是Atacama Crossing冠軍，今年受主辦單位邀請重回舊地參賽，他帶上另外五位素人跑者，其中包括沒有跑過超馬的小白，一同參加這場七天六夜兩百五十公里、自補給自負重的賽事。到底跑在這極度乾燥、原始、險峻，又美得出奇的沙漠是什麼感覺呢？

（小傑–林義傑和外號「馬卡」的素人跑者陳麒仁來到錄音室談他們九月底參加的Atacama Crossing賽事，兩人的膚色看來都已經白回來了～😊）

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到全世界最乾燥沙漠超越自我

智利阿塔卡馬沙漠最近才剛被國家地理雜誌選為The Cool List 2024: the 30 most exciting destinations to visit in 2024 ，每三到十年春季的幾個星期，極度乾旱的阿塔卡馬沙漠會生出一大片美麗的野花，為沙漠染上斑斕色彩，為此智利政府在2023年興建了一座國家公園Desierto Florido National Park。如果一生中能去一次阿塔卡馬沙漠，相信將是永難忘懷的經驗，更別說是參加七天六夜的越野賽了。

這是小傑第二次帶素人跑者去參加世界四大極地超級馬拉松，上一次是2019年帶領十多位到西南非的全世界最古老沙漠Namibia Desert納密比亞沙漠，我當時也有幸加入，親眼見證這樣等級的賽事，現在回想內心仍非常澎湃！到遙遠的智利阿塔卡馬沙漠，從台灣飛到賽事集合地點就要四十小時。賽程第一天從海拔3200公尺高的營地逐漸往下降，第七天的終點是在海拔2400公尺的San Pedro小鎮，高海拔、低氧，跑起來特別喘，心跳也容易飆高，就連經驗豐富的小傑第一天也因為不小心跑太快，發現心跳飆到170以上，才調整速度使心跳降到150。

（主辦單位公布的Atacama Crossing 2024每日里程數與賽道高度圖_圖片截自官網）

（一群人跑就是嗨！戴著墨鏡的小傑與五位素人跑者在營地合影_林義傑提供）

主辦單位只提供每晚在營地住宿的帳棚，所有裝備物資補給都得自己帶，因此選手們大多負重十公斤左右，再加上兩公升的水，對於體能是非常大的考驗。「馬卡」陳麒仁過去曾參加過小傑主辦的SUPERACE三日賽，獲得總排14名的成績，另外也在二月的台北超馬12H賽跑出100.084K，獲得M40分組冠軍；為了參加這場賽事，賽前已訓練2000公里，瘦了十公斤，體脂肪降到7.7%。「太平山、阿里山、玉山都有隊友們訓練的影子，為了要在沙漠跑步，我們也在桃園竹圍漁港、淡水潛水灣進行負重訓練，賽前四個月都揹上十公斤。」來到阿塔卡馬沙漠，親眼見到有如月球表面的景觀，馬卡心中並不覺得緊張，而是非常興奮，這次他幾乎全程都跟著小傑跑，「跟著跑才能讓自己速度提升，讓小傑指引方向也會輕鬆很多；在這樣的極地，經常前後都看不到其他跑者，如果跟丟了接下來該怎麼跑可能會猶豫很久，所以我拼命跟…」

（阿塔卡馬沙漠像內心深邃的硬漢，想征服並不容易_林義傑提供）

（領頭的小傑和素人跑者趙董–趙炫偉、馬卡–陳麒仁三人組_陳麒仁提供）

阿塔卡馬沙漠既險又奇，主辦單位設計的賽道地勢非常多元，必須通過大片鹽鹼地、穿越巨石中的峽谷、令人看了想哭的陡峭沙丘、容易拐腳的岩石，還必須穿越多處冰凍的河水，全程上上下下非常辛苦。你一定好奇這麼乾的地方怎麼會有河？其實是高山冰雪融化流下來的雪水，非常之冰冷，水深及膝甚至到臀部，雙腳經常因為河水太過冰冷而麻掉。

（地面上白花花的全是鹽巴_林義傑提供）

七天六夜兩百五十公里的賽程中，前四天的每日公里數約為40K左右，第五天是Long March 72K，第六天是休息日，最後一天約17K，馬卡說，「比賽當下就是盡全力完成當天行程，不要想著要保留體力給明天，包括72K那一天都一樣；每天回到營地後的時間都足以休息恢復。」跑到第四、五天，發現鞋子都硬掉，小傑說：「因為鹽巴太重，你的鞋就像醃漬過一樣，乾硬的鞋跑起來更不好跑、也不好穿，直等到回到台灣，鞋子才又變軟，還好只跑了七天，所以鞋子一定要大至少半號。」日夜溫差之大也是考驗，這回遇見熱浪，最高溫曾高達五十幾度，夜晚又降至零度，馬卡在賽中曾經吐了好幾次，也吃不下補給。「太熱，一天喝水8000cc，體內電解質失調卻吃不下，我只好慢慢吃，但是我從來沒有無法完賽的念頭，既然都來到這裡了，一定要把他完成！」

（陳麒仁提供）

即便是十九年前的冠軍，小傑也一度跑到憎恨地球，「都是跑跑走走，有些地形實在沒辦法跑，甚至走的時候也會想說地球為什麼要長成這個樣子？憎恨自己為什麼做這樣的事？但這不就是不一樣的體驗嗎？很值得！」他看到第一名跑得飛快，笑著自嘲：「我想，怎麼這麼快？想說十九年前我也是這樣，怎麼今天變得這麼肉腳呢？如果十九年前我生小孩的話也十九歲了，哈哈！」其實以旁人的角度看，這樣高強度的賽事對小傑來講就像是旅遊，不僅賽前沒練，賽中充分享受賽道，完賽後素人夥伴們的雙腳都已是慘不忍睹，掉指甲、水泡連連，小傑的雙腳還是完好如初。｢以前我多麼孤單！現在有這麼多人相挺一起參加，感覺完全不一樣！雖然有時也真的滿痛苦，但99%是快樂的！」（笑～😊

（昔日冠軍儘管沒練，在艱難的沙漠奔跑還是游刃有餘_林義傑提供）

本屆未完賽率27% 台灣跑者全數完賽！

這次一百多名參賽者未完賽率高達27%，寶刀未老的小傑最終名列第10，在他的帶領下，跟上他的馬卡名列男總15，趙董名列男總16，另外三位跑者莊博丞、費司樑、黃式賢也全數完賽，Team Taiwan的表現實屬不易。「我雖然已經退役，但始終認為若能讓更多非專業選手的素人也能開拓眼界、體驗這樣的極地賽事，是件有意義的事，所以常在臉書、IG po文鼓吹，有興趣就來。」小傑認為，台灣賽事已經發展到某種極限，跑步人口大概也是這樣了，是時候可以帶大家到外面去看世界。看到夥伴們賽前認真執著準備，他感到欣慰，「參加過這樣的比賽會形成一種生活態度與哲學，日後可以應用在工作和家庭生活上。」如同官方賽事影片寫的：Life is a race, and what matters most isn’t when a person crosses the finish line, but how strong they’ve grown along the way.

（Team Taiwan六人全數完賽！_陳麒仁提供）

明年六月挑戰外蒙烏蘭巴托 招兵買馬中～

明年六月，小傑想帶大家體驗四大極地賽事中的戈壁站Gobi March，地點在外蒙烏蘭巴托，賽道將經過被聯合國列為世界遺產的鄂爾渾河谷Okrhon Valley，飽覽廣大的草原、沙丘、石山、石谷、森林和野溪等等豐富的自然景觀；2003年參賽的小傑非常回味外蒙風光。馬卡也躍躍欲試，小聲說：只要老婆允許的話…」，其實妻兒都以他為榮，孩子還跟同學說：My dad is super man!

（馬卡才剛完成世界四大極地超級馬拉松的第一場，已經在想第二場了_陳麒仁提供）

小傑說，只要喜歡戶外運動、不排斥不洗澡的素人跑者（註：七天六夜的賽事，由於前一天就抵達營地，所以將是七天七夜無法洗澡），平時週跑量能達到五十到一百公里，參加四大極地賽可望開心完賽；如果沒有練到這樣程度，也可能完賽，但過程會是痛苦的。馬卡笑著說：「當如此困難的比賽我都能完賽，任何賽事我都可以克服了！」有世界冠軍的帶領，明年六月到外蒙，你，心動嗎？😉

*世界四大極地超級馬拉松官網 https://www.racingtheplanet.com/

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