跑步小品／跑到憎恨地球 卻是如此快樂！

整個地球上最像月球表面的地方,是智利阿塔卡馬沙漠Atacama Desert,美國太空總署多次在此測試行星車;它也是全世界最乾燥沙漠,曾經四百年沒有下雨,年平均降雨量小於0.1毫米(維基百科)。阿塔卡馬沙漠像個內心深邃的硬漢,想征服可不容易,做為 #世界四大極地超級馬拉松 的一站,挑戰過的跑者曾形容Atacama Crossing是其中難度最高的一場。十九年前的2004年,林義傑是Atacama Crossing冠軍,今年受主辦單位邀請重回舊地參賽,他帶上另外五位素人跑者,其中包括沒有跑過超馬的小白,一同參加這場七天六夜兩百五十公里、自補給自負重的賽事。到底跑在這極度乾燥、原始、險峻,又美得出奇的沙漠是什麼感覺呢?

(小傑–林義傑和外號「馬卡」的素人跑者陳麒仁來到錄音室談他們九月底參加的Atacama Crossing賽事,兩人的膚色看來都已經白回來了~😊)

到全世界最乾燥沙漠超越自我

智利阿塔卡馬沙漠最近才剛被國家地理雜誌選為The Cool List 2024: the 30 most exciting destinations to visit in 2024 ,每三到十年春季的幾個星期,極度乾旱的阿塔卡馬沙漠會生出一大片美麗的野花,為沙漠染上斑斕色彩,為此智利政府在2023年興建了一座國家公園Desierto Florido National Park。如果一生中能去一次阿塔卡馬沙漠,相信將是永難忘懷的經驗,更別說是參加七天六夜的越野賽了。

這是小傑第二次帶素人跑者去參加世界四大極地超級馬拉松,上一次是2019年帶領十多位到西南非的全世界最古老沙漠Namibia Desert納密比亞沙漠,我當時也有幸加入,親眼見證這樣等級的賽事,現在回想內心仍非常澎湃!到遙遠的智利阿塔卡馬沙漠,從台灣飛到賽事集合地點就要四十小時。賽程第一天從海拔3200公尺高的營地逐漸往下降,第七天的終點是在海拔2400公尺的San Pedro小鎮,高海拔、低氧,跑起來特別喘,心跳也容易飆高,就連經驗豐富的小傑第一天也因為不小心跑太快,發現心跳飆到170以上,才調整速度使心跳降到150。

(主辦單位公布的Atacama Crossing 2024每日里程數與賽道高度圖_圖片截自官網)

(一群人跑就是嗨!戴著墨鏡的小傑與五位素人跑者在營地合影_林義傑提供)

主辦單位只提供每晚在營地住宿的帳棚,所有裝備物資補給都得自己帶,因此選手們大多負重十公斤左右,再加上兩公升的水,對於體能是非常大的考驗。「馬卡」陳麒仁過去曾參加過小傑主辦的SUPERACE三日賽,獲得總排14名的成績,另外也在二月的台北超馬12H賽跑出100.084K,獲得M40分組冠軍;為了參加這場賽事,賽前已訓練2000公里,瘦了十公斤,體脂肪降到7.7%。「太平山、阿里山、玉山都有隊友們訓練的影子,為了要在沙漠跑步,我們也在桃園竹圍漁港、淡水潛水灣進行負重訓練,賽前四個月都揹上十公斤。」來到阿塔卡馬沙漠,親眼見到有如月球表面的景觀,馬卡心中並不覺得緊張,而是非常興奮,這次他幾乎全程都跟著小傑跑,「跟著跑才能讓自己速度提升,讓小傑指引方向也會輕鬆很多;在這樣的極地,經常前後都看不到其他跑者,如果跟丟了接下來該怎麼跑可能會猶豫很久,所以我拼命跟…」

(阿塔卡馬沙漠像內心深邃的硬漢,想征服並不容易_林義傑提供)

(領頭的小傑和素人跑者趙董–趙炫偉、馬卡–陳麒仁三人組_陳麒仁提供)

阿塔卡馬沙漠既險又奇,主辦單位設計的賽道地勢非常多元,必須通過大片鹽鹼地、穿越巨石中的峽谷、令人看了想哭的陡峭沙丘、容易拐腳的岩石,還必須穿越多處冰凍的河水,全程上上下下非常辛苦。你一定好奇這麼乾的地方怎麼會有河?其實是高山冰雪融化流下來的雪水,非常之冰冷,水深及膝甚至到臀部,雙腳經常因為河水太過冰冷而麻掉。

(地面上白花花的全是鹽巴_林義傑提供)

七天六夜兩百五十公里的賽程中,前四天的每日公里數約為40K左右,第五天是Long March 72K,第六天是休息日,最後一天約17K,馬卡說,「比賽當下就是盡全力完成當天行程,不要想著要保留體力給明天,包括72K那一天都一樣;每天回到營地後的時間都足以休息恢復。」跑到第四、五天,發現鞋子都硬掉,小傑說:「因為鹽巴太重,你的鞋就像醃漬過一樣,乾硬的鞋跑起來更不好跑、也不好穿,直等到回到台灣,鞋子才又變軟,還好只跑了七天,所以鞋子一定要大至少半號。」日夜溫差之大也是考驗,這回遇見熱浪,最高溫曾高達五十幾度,夜晚又降至零度,馬卡在賽中曾經吐了好幾次,也吃不下補給。「太熱,一天喝水8000cc,體內電解質失調卻吃不下,我只好慢慢吃,但是我從來沒有無法完賽的念頭,既然都來到這裡了,一定要把他完成!」

(陳麒仁提供)

即便是十九年前的冠軍,小傑也一度跑到憎恨地球,「都是跑跑走走,有些地形實在沒辦法跑,甚至走的時候也會想說地球為什麼要長成這個樣子?憎恨自己為什麼做這樣的事?但這不就是不一樣的體驗嗎?很值得!」他看到第一名跑得飛快,笑著自嘲:「我想,怎麼這麼快?想說十九年前我也是這樣,怎麼今天變得這麼肉腳呢?如果十九年前我生小孩的話也十九歲了,哈哈!」其實以旁人的角度看,這樣高強度的賽事對小傑來講就像是旅遊,不僅賽前沒練,賽中充分享受賽道,完賽後素人夥伴們的雙腳都已是慘不忍睹,掉指甲、水泡連連,小傑的雙腳還是完好如初。「以前我多麼孤單!現在有這麼多人相挺一起參加,感覺完全不一樣!雖然有時也真的滿痛苦,但99%是快樂的!」(笑~😊

(昔日冠軍儘管沒練,在艱難的沙漠奔跑還是游刃有餘_林義傑提供)

本屆未完賽率27% 台灣跑者全數完賽!

這次一百多名參賽者未完賽率高達27%,寶刀未老的小傑最終名列第10,在他的帶領下,跟上他的馬卡名列男總15,趙董名列男總16,另外三位跑者莊博丞、費司樑、黃式賢也全數完賽,Team Taiwan的表現實屬不易。「我雖然已經退役,但始終認為若能讓更多非專業選手的素人也能開拓眼界、體驗這樣的極地賽事,是件有意義的事,所以常在臉書、IG po文鼓吹,有興趣就來。」小傑認為,台灣賽事已經發展到某種極限,跑步人口大概也是這樣了,是時候可以帶大家到外面去看世界。看到夥伴們賽前認真執著準備,他感到欣慰,「參加過這樣的比賽會形成一種生活態度與哲學,日後可以應用在工作和家庭生活上。」如同官方賽事影片寫的:Life is a race, and what matters most isn’t when a person crosses the finish line, but how strong they’ve grown along the way.

(Team Taiwan六人全數完賽!_陳麒仁提供)

明年六月挑戰外蒙烏蘭巴托 招兵買馬中~

明年六月,小傑想帶大家體驗四大極地賽事中的戈壁站Gobi March,地點在外蒙烏蘭巴托,賽道將經過被聯合國列為世界遺產的鄂爾渾河谷Okrhon Valley,飽覽廣大的草原、沙丘、石山、石谷、森林和野溪等等豐富的自然景觀;2003年參賽的小傑非常回味外蒙風光。馬卡也躍躍欲試,小聲說:只要老婆允許的話…」,其實妻兒都以他為榮,孩子還跟同學說:My dad is super man!

(馬卡才剛完成世界四大極地超級馬拉松的第一場,已經在想第二場了_陳麒仁提供)

小傑說,只要喜歡戶外運動、不排斥不洗澡的素人跑者(註:七天六夜的賽事,由於前一天就抵達營地,所以將是七天七夜無法洗澡),平時週跑量能達到五十到一百公里,參加四大極地賽可望開心完賽;如果沒有練到這樣程度,也可能完賽,但過程會是痛苦的。馬卡笑著說:「當如此困難的比賽我都能完賽,任何賽事我都可以克服了!」有世界冠軍的帶領,明年六月到外蒙,你,心動嗎?😉

*世界四大極地超級馬拉松官網 https://www.racingtheplanet.com/

