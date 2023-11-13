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賽事心得／戀戀二水馬拉松 半馬之凸台落選頭

運動筆記／ Alex Lin
大會還特別提供不織布讓你能擦乾腳換回原本的鞋子再繼續跑，不過拖鞋要自己拿著帶回終點。
大會還特別提供不織布讓你能擦乾腳換回原本的鞋子再繼續跑，不過拖鞋要自己拿著帶回終點。

首先感謝Julian 在地的招待跟講故事，把彰化的人文輪廓添上繽紛的色彩。當了追求成績的跑者已有四年餘，好久沒有體會鄉鎮小比賽的熱情，一開始就決定輕鬆完賽就好。起跑線上稀疏的人群，待在後面跟佳玲，嘉雄，富剴跟勛智聊著天等待起跑。

很Chill的跑出去，身體似乎還沒完全醒，帶著前一天漸速跑的疲勞，隨著人群向前移動。「嗶~」 4:51 km/min，第1 公里過去看著手錶，心想配太快了. 體感上沒有不適，便決定順著且戰且走XD

第一個補給站就有綠豆米苔目，搭配熱情的工作人員招呼，滿滿的人情味! 遇水站就停，什麼補給都吃，著實就是一個跑步觀光客. 穿過蜿蜒的田間小路，欣賞著兩旁成熟的稻穗，在陽光的照耀下更顯金黃飽滿。如果你有二水的朋友，台東的伯朗大道或許不算是景點 」

下水溝跑吧! 約莫在16-17公里之間，你可以穿上大會提供的拖鞋跑在八堡圳裡，此段是本場賽事的重頭戲，可以踏在深及腳踝的水溝，乾淨涼爽，不過跑不太起來，我下水時還遇到神轎一起下水(他們也有參賽)。實在是太特別的經驗了！

接著再20k附近遇到林素貞，擺拍幾張順便把拖鞋拿給她😆便往終點奔去，大約幾步前方有位跑者，為了拍照畫面好看，我發揮跑者禮儀放慢速度，讓彼此先後衝線... 殊不知...竟然那位是分組第五，然後我是第六QQ，凸台就此擦肩而過...

非常推薦二水馬拉松，想拼成績可以選任一賽事，想要澎湃補給與熱情鄉親也有之，然而要說下水跑的，我想就只有這場了!

Remark有半馬跟12km的選項，兩項都可以下水玩。駱哥：怎麼不衝完再往回跑去踩水，這樣就上凸台了。

大會時間: 1:50:35 晶片時間: 1:50:06

馬拉松

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