賽事心得／渣打馬拉松 全開的證明─鞋子跑到裂開了

被疫情耽誤的渣打馬拉松是我第四個全馬，雖然沒有破PB也沒有達成教練的目標，但卻是我目前最難忘的比賽。

賽前教練交代我這次的配速策略：4:10/K到底，當作是臺北馬時300車隊的模擬配速，加上進水站以及尾數零頭預計會在2小時57分完賽，高標是2小時55分。

儘管只睡了4小時，但我覺得精神飽滿(去年台北馬只睡了1小時…)，身體感覺狀況不錯。起跑時細雨紛飛，但阻止不了開跑衝出去的心情，也許是因為狀態太好了速度偏快，大概1K快結束時才慢慢降下來到4:10/K目標配速。

本來一路上配速都很順利，不出意外馬上就出意外了…

遇到第一個上下橋(麥帥二橋)下橋的時右腳不小心踩了一個太用力拐了一下，雖然沒有扭到腳，但發現腳外側感覺空空的，定睛一看：慘了，鞋子破了…

當下心裡第一個想法是，我只跑到15K耶，接下來的比賽怎麼辦？然後就在想說要不要找醫護站用透氣膠帶綁個幾圈再跑?晶片在右腳上也不能拿著鞋子跑啊…但是難得狀況這麼好節奏這麼好，於是決定稍微改變一下跑法撐到鞋子脫落後再想辦法。於是15K後的比賽我都是在鞋子破掉的狀態在奔跑。

進河堤後因為跑得很順就不太看錶順順的跑，偶爾看一下怎麼是4:05/K…但還是不管就繼續跑，一直到29、30K時左大腿後側開始有抽筋的徵兆不得不先降速後再看看，結果就是在37.5K之前都是以4:20/K~4:30/K之間在掙扎。

最後下了麥帥一橋，看了一下時間，好像還可以保破三，整理一下呼吸就不管是不是快抽筋加速就對了，最後進終點成績是2:59:46。然後就右腿抽筋趴在地上了

回去跑團的加油集合點我給大家看了一下破掉的鞋子，大家都嚇了一跳(每個人都說哇靠)，連我自己也傻眼剛剛我到底怎麼跑的，右腳鞋子右側全部裂開，只有左側拇指的地方和腳踝的部分支撐著…然後在這個狀態還能跑在三小時內回來，連教練都說：鞋子沒破可能就250了。

雖然這次並沒有如預期達到教練的要求也沒突破自己的PB，不過這次跑到一半鞋子破了是一個令人很難忘的比賽經驗，但講認真的，不要有下一次了，真的很可怕。

附註：我在跑的路上有看到Next%2的鞋底，看來我前面有一位也是把鞋子跑爆了

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