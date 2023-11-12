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太魯閣馬拉松 缺水、亂象被罵翻

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
太魯閣峽谷馬拉松每年吸引上萬跑者參加，為減少賽道擁擠，明年從閣口起跑後，不再繞經太魯閣大橋，將直接跑進峽谷。圖／花蓮縣府提供
太魯閣峽谷馬拉松每年吸引上萬跑者參加，為減少賽道擁擠，明年從閣口起跑後，不再繞經太魯閣大橋，將直接跑進峽谷。圖／花蓮縣府提供

太魯閣峽谷馬拉松今年1萬4000多人參加，因補給站供水不足，跑友被迫接山泉水解渴，成了國際笑話，連同賽道擁擠、接駁紊亂等諸多缺失，負評如潮。主辦的花蓮縣馬拉松路跑協會理事長麥彥彬請辭負責，協會決定，今年準備600箱水，明年增加2、3倍，並安排多輛補水車機動補水，保證不再讓跑者缺水。

太魯閣峽谷馬拉松是國內外知名的路跑賽事，有「最美賽道」之稱，今年卻發生補給站缺水，滿頭大汗又脫水的跑者無水可喝，只能接山泉水飲用，有人因此拉肚子，賽道擁擠的老問題，也遭跑者詬病，被譏為「只是賣風景，其他都不及格」。

主辦單位花蓮縣體育會、馬拉松路跑協會前天下午開檢討會。執行長張志強昨說，檢討會氣氛低迷，理事長麥彥彬當場請辭以示負責，但所有人都有共識，一定要確實改善、做到最好，讓跑者能以最舒服的方式來跑步，13日將在官網公布檢討結果，痛定思痛、深刻檢討。

張志強說，提供環保水杯讓跑者隨身攜帶到各補給站裝水，但會塞在補給站，且水閥沒關緊也會溢流折損。檢討後決定，明年供水量增加2、3倍，改成可重複使用的無淋膜環保紙杯，方便取用，補給站桌數從5桌拉長一倍為10桌，緩解壅塞。

賽事路線也有重大變革，原本閣口出發繞經太魯閣大橋，跑約7公里再進入峽谷段，將調整為閣口直接跑向峽谷的「全峽谷賽道」，可降低對村民干擾，各組別也不會在錦文橋交會打結，屆時全馬組折返點從將天祥西移到文山溫泉。

張姓跑者認為，峽谷路窄，主辦單位一定要加強宣導，速度慢、停步拍照的民眾盡量靠邊，留空間給較快的跑者；缺水影響跑者健康，希望確實改善，不要成為「一生只想跑一次的比賽」。

馬拉松 太魯閣 路跑

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