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【話題】四連霸！駒澤大學拿下全日本大學驛傳 劍指明年箱根 力拼兩季大滿貫 學生三大驛傳介紹
出雲驛傳、全日本大學驛傳和箱根驛傳是日本學生的三大接力賽，從每年 10 月的出雲驛傳、11 月的全日本大學驛傳、到隔年 1 月的箱根驛傳的連續三場賽事，對於長跑選手而言，這裡就是他們的甲子園，從先前箱根驛傳創下超過 30% 收視率的箱根驛傳可見一斑。
去年駒澤大學拿下三場比賽的優勝，成為第五所拿下學生三大驛傳大滿貫的學校，今年又再出雲驛傳、全日本大學驛傳拿下冠軍，讓人期待駒澤大學能否再度奪得大滿貫的榮耀，成為史上第一所連續兩年拿下三大驛傳優勝的學校。田徑聯合會將選拔出 20 支代表隊，包括北海道 1 隊、東北 1 隊、關東 10 隊、北信越 1 隊、東海 1 隊、關西 3 隊、中國・四國 2 隊、九州 1 隊，加上海外的邀請隊（美國常春藤盟校選拔）。▪出雲驛傳 賽事結果本次出雲驛傳駒澤大學以 2:08:32 的成績拿下第一，接續分別是創價大學（2:09:34）、城西大學（2:10:35）、國學院大學（2:11:07）、青山學院大學（2:11:28）、早稻田大學（2:11:36）、中英大學（2:12:17）、東洋大學（2:12:35）。❏ 全日本大學驛傳簡介 全日本大學驛傳於 1970 辦理第一屆賽事，於每年 11 月的第一個週末舉行，是由日本學生田徑聯合會主辦的全國性比賽，賽事強度較出雲驛傳略升，今年去日本大學驛傳於 11 月 5 日登場，共 27 隊出賽。全日本大學驛傳由名古屋市熱田神宮西門一度到三重縣伊勢市伊勢神宮內宮宇治橋，共有八區 106.8 公里，但每一區的距離差異較大，第一區 9.5 公里，第八區則來到 19.7 公里，讓各隊選手安排顯的更加重要。▪全日本大學驛傳 參賽資格上屆人本大學驛傳前八名種子學校以及通過各地區選拔的 17 支隊伍，再加上地主東海學聯選拔、全日本學聯選拔，共 27 隊參與。▪全日本大學驛傳 賽事結果 本次全日本大學驛傳由駒澤大學以 5 小時 09 分 00 收下四連霸，也是歷史上拿下最多次優勝的學校。接續是青山學院大學、國學院大學、中央大學、城西大學、創價大學、大東文化大學和東京國際大學，分別拿下二到八名，獲得明年種子隊的資格。 另外值得一提的是駒澤大學在三大學生驛傳（出雲、全日本、箱根）中連續五次獲勝，追平了大東文化大學在 1989 年和 1990 年連續獲勝的記錄，能否連續拿下學生驛傳的成為關注的話題。❏ 箱根驛傳驛傳簡介 箱根驛傳是日本一個擁有百年歷史的驛傳接力賽，於年初的 1 月 2 日與 3 日舉行，是日本關注度最高的學生接力賽，是三大驛傳中距離最長的賽事、也是三場的收官之戰。這場賽事通常限於關東地區學校參與，但明年箱根驛傳適逢百年，特別在預選賽開放所有地區學校參與，並將名額增至 23 隊。箱根驛傳由東京讀賣新聞前和箱根蘆之湖進行，共 10 個賽段總計 217.1 公里，其中去程5個賽段（107.5公里），回程5段（109.6公里），是學生驛傳中最長的比賽，也孕育出許多日本長跑選手。 在箱根驛傳的 10 個路段中，五區是極具挑戰的登山路段共 20.8 公里，海拔落差高達 864 公尺 ，若能在此取得特別妖異成績的選手，將獲得山神的稱號。首位被稱為山神的是順天堂大學的今井正人，他在五區連續超越 11 位選手，並拿下區間賞；二代山神柏原龍二同樣有著令人驚嘆的表現，當年才大一的他代表東洋大學出戰第五區，同樣在五區大逆轉並打破初代山神的紀錄，之後連續四年拿下區間賞，並三度刷新紀錄！青學大的神野大地，在 2012 刷新五區的紀錄，青學大也在當年首次奪得箱根驛傳總冠軍，經此一役，神野獲日本長跑界封為「第三代山神」。▪箱根驛傳 參賽資格報名預賽的隊伍終須有 10-14 名選手取得在 34 分鐘內跑完 10,000 公尺的正式紀錄。預賽每隊開放 10-12 名選手參賽，取隊伍中最快前十名加總，成為該校當年的預賽成績，最後依據排名錄取隔年的正式賽。▪箱根驛傳 賽事結果本屆預賽在 10/14 日在東京都立川市舉行，最終由大東文化大學以 10 小時 33 分 39 秒的總成績拿下第一，而山梨學院大學，用時 10 小時 39 分 47 秒搶下晉級的最後一張門票，以三秒之差位列第十四名的東京國際大學則無緣決賽。今年拿下前十名的種子隊伍：駒澤大學、中央大學、青山學院大學、國學院大學、順天堂大學、早稻田大學、法政大學、創價大學、城西大學、東洋大學、以及在預選賽拿下前十三隊伍，將在兩個月後出戰正賽。來源：4years責任編輯：tanya
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