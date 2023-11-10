【話題】四連霸！駒澤大學拿下全日本大學驛傳 劍指明年箱根 力拼兩季大滿貫 學生三大驛傳介紹

本次賽道里程為22.8公里，1小時45分回到終點的平均配速是每公里4分37秒，但為避免終點前有紅綠燈或其餘突發狀況產生，本班列車會將配速拉到1小時44分配速，每公里4分34秒。而實際配速因本賽道雖有起伏，但卻無陡上坡，因此每公里的配速會依據坡度及順逆風來調整每公里的配速，實際配速會控制在每公里4分25秒至4分45秒之間。

2023-11-10 09:18