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賽前情報／新竹馬拉松 超半馬145列車配速計劃

運動筆記／ 宋庭帆

新竹指標性賽事《新竹城市馬拉松》來了，今年一樣是由我們運動筆記配速原來為大家配速唷，而今年的超半馬(22.8KM)組別的1:45列車將由我(宋庭帆)以及小錫車長(李宗錫)一同配速喔!歡迎各位乘客們一同免票上車，我們這台新竹城市馬歡樂觀光列車保證準時發車也準時站喔。

【賽道資訊】

起點：新竹市樹林頭公園（樹林頭公園停車場） → 東大路二段 → 左轉吉羊路 → 左轉中正路 → 右轉中山路 → 左轉北門街 → 左轉東門街 → 右轉復興路 → 靠左前行林森路 → 左轉中華路二段 → 左轉中正路 → 左轉東門圓環 → 左轉中正路 → 右轉中央路 → 右轉民生路 → 右轉三民路 → 左轉東大路一段 → 右轉民族路後立即左轉上東大陸橋 → 直行東大路一段 → 直行進新竹公園內道路 → 左轉新竹公園內人行道（經玻工館、動物園舊大門）→ 右轉田徑場（逆時針繞行半圈出田徑場） → 右轉食品路 → 左轉東山街 → 左轉學府路 → 右轉光復路二段 → 左轉忠孝路 → 東勢街 → 左轉水源街 → 直行千甲路 → 左轉千甲路387巷 → 右轉進入頭前溪左岸自行車道 → 頭前溪左岸自行車道西向往南寮大道方向 → 經頭前溪橋、舊社大橋 → 國產混凝土東大廠前涵洞左轉 → 左轉公道五路四段 → 右轉金雅西街 → 左轉金農路 → 右轉鐵道路二段 → 右轉東大路二段 → 返回會場（終點）

【超半馬145配速策略】

本次賽道里程為22.8公里，1小時45分回到終點的平均配速是每公里4分37秒，但為避免終點前有紅綠燈或其餘突發狀況產生，本班列車會將配速拉到1小時44分配速，每公里4分34秒。而實際配速因本賽道雖有起伏，但卻無陡上坡，因此每公里的配速會依據坡度及順逆風來調整每公里的配速，實際配速會控制在每公里4分25秒至4分45秒之間。

賽前小提醒

  • 超半馬賽道實際距離約為22.8公里並非官網第一頁所顯示的22公里。
  • 本場賽事因有分區起跑，建議慢慢起跑追上車長就好，避免一開始起跑就爆衝消耗過多體力
  • 全程8個水站皆進站不停站，抓水就離開。
  • 開跑前一定要充足的熱身，讓身體一開始就能夠順跑。

馬拉松

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