賽事心得／太魯閣馬拉松 有最美的風景 但沒有水會死人！

跑友們，是不是我們的聲音一直不夠大啊？辦了24屆的太魯閣馬拉松，怎麼會這樣呢？我是首次參加，但是有很深的感慨。有最美的風景的確，太魯閣壯闊的峽谷，依山綿延、宛轉的道路，彎曲的隧道穿梭在碧山渾然的峭壁中，這樣富有神秘自然、迤邐風光的路跑，難怪吸引了30多個國家的選手從國外來共襄盛舉。

但是，當最美的風景、道路，湧入了15000個跑者，主辦單位卻缺乏完善的規劃，凸顯了最美風景的醜陋面貌，所造成的混亂、荒誕，是跑者無法接受的。這次最嚴重的，是在補給站讓跑者沒有水喝。攜帶環保杯的說明不清楚主辦單位在比賽規則有明寫，請選手務必攜帶大會事先寄給選手的環保杯。我們都贊成環保、永續的重要性。但是此點，仍是不夠明確，讓跑者困惑；就是對於那些沒有攜帶環保杯的跑者，是不是在補給站就無法喝水？建議在規則加上，「大會的補給站不主動提供紙杯。」而我看跑全馬的許多選手與我自己，根本不會想使用這次軟膠的環保杯，因為太不方便，120ml容量少，一次要花上30秒以上來裝水。選手們反而會自備補給品或杯子。我就是攜帶自己的小水瓶，一路上緊握著跑。

補給站人員訓練不足在跑上天祥折返點前的一個補給站，我到達時，所有的工作人員全部待在樹蔭下乘涼。在艷陽底下，沒有一個人員在幫選手們倒運動飲料。當然，任由選手自己倒的結果，就是浪費了想要爭取時間的跑者，同時，也可能有人會喝得過多。補給人員若沒有接受該有的訓練，也不會隨時站在桌旁協助有任何需要的跑者。這也很可能當水箱的水量不足夠時，沒有察覺，以致沒能及時通知相關單位，即刻啟動補水的輸送。

我以我的成績為例，是全馬男子的前百分之十。在折返點後的整個下坡路段，那15公里的路程，我只在兩次的補給站停下。而其中一次，我口渴得急需舒跑電解質，但是那個補給站的桌子底下滿滿是舒跑的空瓶子。所有舒跑已經被半馬，或其他馬的人一掃而空，原來滿滿補給品的桌上全是空盤，只剩下水箱裡的水，而那些補給人員又是待在旁邊的陰涼樹下。我回想，那我身後還有全馬90%的跑者呢？當那兩千多人跑下來時，這些補給站還會有什麼東西剩下給他們呢？

沒有水，會死人大家可以想像，跑42公里的過程(上坡路段是到達海拔500公尺)，在熾熱豔陽、30多度的高溫下，在你口渴、體力透支急需水時，到達補給站，卻沒有水喝。那種訝異、失望、挫折，轉為憤怒的心情。果然，在我跑完終點線，後來遇到一位遠從加拿大來、特地參賽的全馬跑者。他滿臉通紅、起喘吁吁，反覆地抱怨，他在回程的其中兩個補給站完全沒有水，他憤怒地用生硬的華語將每個字以四聲腔說，「沒有水，會死人。沒有水，會死人。」身為台灣人，真是丟人，我只得向他道歉，舒緩他的怒氣。的確，這已經不是環保不環保的問題，補給站讓跑者沒有水喝，在所有馬拉松的賽事，我還是第一次聽到，但這是人命關天啊！

補給站沒有撒隆帕斯噴劑除了嚴重的缺水問題，所有沿途的補給站，就是連在終點的地方，完全沒有類似提供撒隆帕斯的噴劑，這也是我遇到在台灣賽事的頭一遭。後來大會公告因為是衛服部的介入，要求需有藥師進駐指導，主辦單位來不及，所以完全沒有提供噴劑，這樣的理由是完全無法接受的。請問我們在自己家裡使用舒緩身體的噴劑，有需要藥師進駐指導嗎？換言之，你跑這次42公里的過程，是不允許抽筋的。在我抵達終點前幾公里的隧道，就遇到救護車幾次，後來更是看見救護車持續多次的進出隧道，大家可以想像。

終點線後，找不到補給水的地方這次大會在網頁上，完全沒有提供整個會場各樣設施的標示圖：哪裡是廁所，哪裡是寄物處、補給水站、領便當處等。跑過終點，拿到獎牌，動線不清楚，大部分的跑者不知道要往哪裡去。最重要的，是不知道補給水站在哪裡？後來我有找到，但離終點線又走了200多公尺。不明白為什麼不能把補給水站的位置安設在終點線附近。諷刺的，這次緊鄰在終點線旁的，卻是雷射雕刻成績在獎牌的攤位。大排長龍的跑者為了排一個雷雕，酷曬在豔陽下，完全沒有遮陰，要花上30多分鐘。台灣最美的風景是什麼，我們心知肚明。但是這次台灣最美風景中的最美風景太魯閣，醜陋到國外了，會死人。