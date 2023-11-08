新竹城市馬拉松獲得AIMS國際認證 攜手百年都城隍廟推出「龍年平安財利金」

2023新竹城市馬拉松「竹步較勁 塹你來跑」即將開跑。圖：2023新竹城市馬拉松

2023新竹城市馬拉松開跑記者會 7日於新竹市政府前廣場舉行，今年賽會主題為「竹步較勁 塹你來跑」，除了增加全新賽制，有「超半馬團體賽」、「超慢跑組別」等設計外，還首度與新竹市「都城隍廟」合作，準備共 6000份的「龍年平安財利金」完賽禮，種種貼心驚喜的安排，堪稱路跑賽事界的話題製造機！

中華大學啦啦隊與都城隍廟Q版神偶的表演揭開開跑記者會。圖：2023新竹城市馬拉松

2023新竹城市馬拉松開跑記者會 7日在中華大學啦啦隊的表演下盛大展開，今年新竹馬在跑界的話題討論聲量爆表，源自於賽會籌備上的數項精心設計，包括開報時曝光的「超半馬團體賽」賽制，廣邀各界團體來新竹享受城市跑旅；日前又加碼宣布，超慢跑組別將邀請到人氣冠軍教練徐棟英擔任配速領跑員，要讓不擅於跑步的初學者們，嘗試一場不累不喘並輕鬆跑完全程的奇妙體驗。

祈福完賽禮「龍年限定平安財利金」。圖：2023新竹城市馬拉松

更讓人驚喜的是，新竹馬今年更首度與有數百年歷史的新竹都城隍廟跨界合作，記者會現場更請來了城隍爺與范謝將軍Q版神偶與中華大學啦啦隊做開場表演熱鬧非凡，新竹都城隍廟為全馬與超半馬選手準備了共 6000份、步步保平安的祈福完賽禮「龍年限定平安財利金」，並於賽事當天安排Q版神偶在城隍廟前擔任啦啦隊，搭配由在地鄉親組成超過千人的超龐大在地應援團，一起為跑者們加油打氣，完美體現了新竹人的熱情！

新竹市長高虹安表示，今年新竹馬獲得AIMS國際認證，全程馬拉松路線已通過AIMS測量和驗證，跑新竹馬的全馬成績可被全球各大賽事採納作為參賽標準，成為想要進軍國際馬拉松的跑者們必跑賽事！往後將定在每年11月的第3週，新竹市邀請大家「秋天跑舊城」，除了讓更多跑者藉由這場一年一度的跑界盛事來新竹旅遊運動，更想藉機宣傳永續環保理念，他說：「一直以來，新竹馬對於環境保育與地球的永續發展都非常注重，今年大會首次推出永續組別，包括不提供選手賽事衣跟毛巾，使用百分之百可回收的無淋膜紙杯，並歡迎跑者能自備水杯容器，鼓勵「一杯到底，永續有你」的作法，一起為ESG永續努力；此外，還邀請到新竹市環保局再生家具廠的迴木工坊，製作獨一無二的賽事獎盃，以及幫跑者們設計【新竹馬永續手作課程】，歡迎大家用雙腳體驗新竹市之美的同時，也能親手製作屬於自己獨一無二的回收木創作。」選手可憑號碼布折抵課程報名費用100元，一同體驗永續與手作的美好，相關報名資訊請見迴木工坊 （新竹市環保局再生家具廠）臉書粉絲專頁。

「跑步做公益、捐晶片挺體育」。圖：2023新竹城市馬拉松

新竹馬今年特別請來了日籍跑者加賀美智久擔任公益代言人，在記者會上，他聯手蔡司集團捐出晶片贈予中小學體育促進會完成晶片捐贈的儀式，藉此跑磚引玉，希望鼓勵當天參與的跑者們捐出腳上的晶片，一起跑步做公益、捐晶片挺體育！讓新竹在地體育班的學子們，能有更好的運動資源！位在活動會場旁的士林市場，也把握新竹城市馬拉松活動帶來的人潮與商機，特別推出士林市場購物抵用券促進消費，馬拉松跑者只要捐贈晶片做公益，即可獲得士林市場購物抵用券100元，數量有限，送完為止。

蔡司台灣捐晶片挺體育。圖：2023新竹城市馬拉松

除了公益活動外，新竹馬為推廣永續，今年補給站提供 100%可回收無淋膜紙杯，提倡賽事當天「一杯到底永續有你」的路跑賽事理念；光學巨擘德國蔡司集團也延續去年與新竹馬的合作，秉持著「Seeing Beyond－突破眼界 超越極限」的企業文化，不僅在光學科技領域協助台灣產業技術突破與升級，更期望在社會健康與環境永續議題上，攜手為推廣路跑賽事永續盡一份力；身為台灣運動休閒娛樂集團，展逸國際充滿熱情與創造力，透過多元化的方式，致力於台灣運動發展，包括：協助客戶活動、自辦運動賽事及訓練營、規劃運動經紀，本次則是以行動支持新竹馬；揚昇汽車提供純電動車 VOLVO C40 Recharge 及雙能電動車 VOLVO XC60 PHEV 作為大會前導車及計時車，以淨零碳排為己任，為選手打造純淨領航並落實在地永續，會場也設有攤位與選手互動，並備有電動車 VOLVO XC40 Recharge 供選手賞車拍照。各大企業在今年持續共襄盛舉，參與這場一年一度的新竹盛事。

2023新竹馬IP系列紀念品。圖：2023新竹城市馬拉松

2023新竹城市馬拉松由新竹市政府、運動筆記主辦，H2U永悅健康合作執行，蔡司集團主力贊助、展逸國際協力贊助，Volvo 揚昇汽車、美強生營養品、新竹老爺酒店、新竹都城隍廟、國際人才平台 CakeResume、克寧、米樂爆米花、偉喬生醫等單位一同贊助，賽事將於11月19日(日)於樹林頭公園正式登場，詳細道路管制資訊請參考下方連結 https://reurl.cc/GKpR9G。