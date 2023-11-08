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田中馬拉松全台首張馬拉松碳足跡證書 獲得德國萊因TÜV認證

運動筆記／ Run For TAIWAN

德國TUV頒發碳盤查查驗證書。圖：台灣米倉田中馬拉松

2023台灣米倉田中馬拉松正式啟動。圖：台灣米倉田中馬拉松

因應國際減碳浪潮，被譽為「全台最有人情味馬拉松」的台灣米倉田中馬拉松是首度將低碳概念導入運動的領先賽事！田中馬賽會於11月7日上午在彰化縣政府中庭一樓大廳舉辦起跑記者會，公布對綠色賽事所做的努力。田中馬自去年開始導入碳足跡盤查計畫，經過德國萊因多組具專業賽事經驗的稽核人員同時多點查核計算後，日前終於獲德國萊因TÜV查驗證書，榮獲「全台第一張馬拉松碳足跡證書的運動賽事」，讓賽會對於未來綠色賽事的推廣，更加地堅定信心與充滿動力！

田中馬賽會日前入選交通部觀光局「觀光亮點獎」、「台灣觀光雙年曆」，顯見團隊對於國際賽事交流不遺餘力，賽會團隊10月10日於雲端跑開跑日當天，也受邀至長野縣及信濃田中站，並參賽當地的知名古戰場馬拉松，11月除了藉由台鐵與信濃鐵道的友好活動（詳見台鐵官方網站），長野縣當地居民也將於11月12日田中馬賽事當日，組團參加田中馬拉松應援啦啦隊，為台灣選手加油。促進雙方友誼交流！

田中小鎮歡迎來自全球各地的選手。圖：台灣米倉田中馬拉松

身為台灣四大馬拉松之一，田中馬在跑界一直以嘉年華式馬拉松而聞名，有馬拉松同學會的歡聚熱情，除了有一整年的系列活動與親子路跑，11月的賽事週更有音樂節與在地市集加持，吸引不少人潮，一整年話題不斷，跑者們對於這場賽事最印象最深刻的回憶，除了賽道上滿滿的美食補給外，一定就是在地鄉親的熱情了！沿路不絕於耳的加油打氣聲，將台灣的核心價值、同時也是台灣人性格裡最可愛的「人情味」精神，發揮得淋漓盡致，正因如此，許多跑者也都將田中馬當成是「圓夢馬」賽事，舉凡如初馬、百馬等具紀念性指標意義的時刻，都會來到彰化田中，為自己的跑者生涯，留下璀璨亮麗的一頁。

彰化縣王惠美縣長致詞。圖：台灣米倉田中馬拉松

2050年淨零碳排的目標不再是口號，田中馬完成碳足跡盤查，並積極在賽事中持續減碳。今年賽事還獲得國科會人文及社會科學研究發展處的大力支持，於賽事轉播中加入「田中馬運動轉型。路跑永續」的特輯，另也與國立清華大學的號召下，和H2U永悅健康 運動筆記-共同籌組路跑賽事環境永續聯盟，共同推動環境永續並積極落實節能減碳，負責推動的清華大學運動事業及政策中心黃煜主任表示，近年路跑界越來越重視環境永續，環境議題已成為賽事的共同焦點，為擴大成效，邀請國內指標型賽事聯手倡議路跑賽事環境永續聯盟，第一站也將到田中馬拉松，於賽事期間透過實體展覽說明路跑界推動環境永續的作為與成效，也期望跑友共同加入淨零碳排的行列。田中馬拉松更邀請H2U永悅健康，共同投入資源為賽事進行社會投資報酬率(SROI)調查，報告提供大眾一個完整的視角，田中馬不僅是一場運動賽事，更是一個具備社會意義的代表性活動，不僅為所有跑者帶來樂趣和自信心，為當地帶來經濟的增長，更為所有贊助單位帶來了員工的凝聚感及聲量。

田中馬創辦人鄭宗政總幹事致詞。圖：台灣米倉田中馬拉松

擔任本次評估顧問的國際社會影響力執業師柯勇全博士表示，ESG風潮之下，企業活動也必須考慮帶給社會正向的影響，這次不僅是國內第一個馬拉松賽事評估，也是第一個提送國際第三方認證的馬拉松認證(送審中)，相信透過這份報告，能夠更好地理解企業活動如何影響社區，並找到放大影響力的方法。希望這份報告，也同時能夠提供給相關合作單位，一個客觀的評估成果，用來回應他們對ESG的要求。這份報告提送英國構進行第三方認證，確保其公正性和準確性。該報告將在未來幾周內公開發布，屆時將提供更多詳細信息。

王惠美縣長親自熱情介紹田中馬IP系列商品。圖：台灣米倉田中馬拉松

一場成功賽事，背後必不可缺少贊助商的支持，今年包括富邦金控、泰山企業、允強企業、統一集團等，都以行動全力支持田中馬的綠色賽事理念。富邦金控身為唯一贊助國內四大馬拉松的金融業者，推動「Run For Green™」倡議計畫，鼓勵全民跑步植樹減碳，帶動健康風氣，更落實永續發展，當跑者累積跑滿40公里，富邦便會以選手的名義在台灣種下一棵樹。從第一屆起即以主力贊助身分支持田中馬的在地廠商泰山企業，除了延續往年贊助整場活動用水外，今年更特別利用2022年在泰山攤位上回收的twist water泰山環保包裝水寶特瓶，再加以製成2023年賽事選手身上的跑衣。統一集團更獨家贊助以獨家保水烘焙工法製成的Energy Bread能量麵包，不僅造型方便攜帶，口感濕潤鬆軟，營養價值更等同於 3 顆水煮蛋，希望給全馬選手完賽後一人一份，提供滿滿的能量補給。

2023田中馬選手物資與相關IP商品。圖：台灣米倉田中馬拉松

田中馬能量麵包。圖：台灣米倉田中馬拉松

2023台灣米倉田中馬拉松將於11月12日於彰化縣田中鎮景崧文化教育園區盛大舉行，與往年相同，賽事前一天（11日）將舉辦適合親子共同參加的米寶路跑，晚間則是備受許多跑者喜愛的心田中音樂節，除了有眾多知名歌手登台演唱，今年為2023田中馬創作主題曲的「董事長樂團」也將登台表演，精采程度可期，絕對不容錯過。

田中馬拉松

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