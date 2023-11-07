賽前情報／新竹馬拉松 全馬500列車配速計劃

請大家要跟好５００的配速列車喲！

2022年新竹馬重磅回歸，2023年新竹馬的起終點改為樹林頭公園，但新竹的古蹟如新竹州廳（新竹市政府）、新竹火車站及東門之心、新竹公園，及田園風光、微笑水岸、南寮漁港等新舊交織地標仍帶領大家一覽新竹的美麗。

此次賽道已通過AIMS測量和驗證的賽道，參加全馬跑友的成績會被世界各賽事認可！配速列車全馬組共七個班次，以進終點不超過三分鐘為原則，帶著跟車的跑友抵達終點～樹林頭公園。歡迎跑著找到最適合自己的速度跟上列車長完成賽事。若您想跟完車後，再逛逛士林市場享受在地美食，請跟上500列車就對啦！

跑馬的快樂就於美食當前可以大快朵頤

500配速員是由佷有經驗的Carol及我(winnie姊)擔任列車長，賽道是以市區道路規劃，因此路線起伏不大，很適合破PB!!因為路線起伏不大的關係，所以我們將以均速6′45”～6′50”來推進，因暖冬氣溫仍高，進水站補水很重要，大會設置了14個水站，每個水站預計停留30-40秒，當快到補給站時我們會提醒各位跑友：前面有補給站喔...，會放慢速度進去補給，然後再慢慢加速拉回原來的配速繼續前進，計以4小時57分XX秒穩穩的帶大家進終點。這次全馬及半馬出發時間一樣是06：00出發..在公道五路和半馬分開，請跟車的跑友要跟好配速車長的車牌，別上錯車了喲！下週就進行賽事，請大家不要再做高強度的訓練，這些天就就輕鬆跑，保持跑感就好，將體力留再比賽當天，跟上我們的配速列車。

有些小建議提供給大家參考若大家想刺激消費，可以在週五晚上就到起跑點～樹林頭夜市，11月1日才正式營運，在試營運時就有六萬人次的光臨，想必是美食聚集地。大會共設立三條巡迴接駁車路線往返會場，供選手免費使用。若大家有效運用接駁車可減少碳排放量，亦減緩活動當日會場周邊的交通衝擊，讓我們為地球環境盡一份心力！在減碳環保的前題下，大會此次提供電子證書，於選手完賽後以簡訊方式發送電子證書下載網址至報名時所填寫之手機，若大家沒收到簡訊時，亦可線上查詢：https://irunner.biji.co/track。

掃上面ＱＲcode也可以查詢成績喲！

用心的大會還為全馬及超半馬跑友準備了～祈福完賽禮：龍年平安財利金，有新竹都城隍的加持，保你龍年平安財源滾滾來！

祝福大家龍年平安順利