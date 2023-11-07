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賽事心得／太魯閣馬拉松 拋家棄子跑山、來來妹3:45:58破PB

運動筆記／ Jill 來來妹

經歷懷孕又生子，來來妹心心念念的太魯閣馬拉松，3年後終於又來啦…一知道開始報名，還不用抽，登記就上，來來妹我第一天就去登記了。

為了跑太魯閣馬拉松，來來妹我幾乎周周練「烘爐地」，只為了訓練大腿肌力。

來來妹覺得這種外縣市的比賽一定要帶上跑團跟朋友才有趣，不然大費周章來異地跑步可能會很無聊。

我也不知道為什麼來來妹情有獨鍾太魯閣，可能因為生平第一次SUB4就是因為它。

今年的天氣遇到秋老虎，明顯感覺到熱情的太陽，好險720有帶到，這樣才可以騙到帥照。

賽前一週的確因為膝蓋在練課表的時候舊傷復發，上週的裙帶遙遙半馬勉強撐過，這週只跑一天維持跑感，但是對膝蓋的復原狀況不是很樂觀。到達花蓮，第一站先去買公正包子，管它好不好吃，反正一顆$5元，晚上選手之夜結束後，晚上大概9:30半入睡，還放著舒眠曲，但可能還是10:00才真正睡著，然後12:00醒來一次，1:00醒來，2:00又醒，後來2:18決定放棄掙扎，出門去7-11每咖啡，反正3:00要起床著裝，也差不了多少。4:00車子準時出發到會場，大家拍照瞎聊一下好像時間就這麼過了，這次好像報名跑太馬的人感覺特別多。

剛開始還跟朋友說好要一起互相扶持到天祥，折返下坡後各自努力不影響彼此成績。朋友說我練烘爐地他只練北高… 總之鳴槍開跑他還跟我說：你先往前沒關係，殊不知不到1K，他已超越我，我內心只能不斷告訴自己不要急，馬拉松是個耐力賽，35k之後才是關鍵。 轉彎到太魯閣大橋，朋友的屁股燈已經找不到，這時候明白靠人還是靠自己，膝蓋為什麼微微疼痛，算了，就來獨吞42吧。

第一個水站的時候，發現原來大會補給沒有提供杯子，需要帶物資帶裡贈送的環保杯⋯⋯內心OS完蛋了，等一下進水站可能只能用手喝水了…

所以一直到15K，來來妹我都沒有補水，只能偷偷喝微熱的SIS 當補給 好在忘記在哪個水站突然看到有杯子裝的舒跑，決定偷拿著它跑，之後內心感覺踏實又舒服。

太魯閣真的是一個跑起來很舒服的地方，一直到21k內心都覺得，雖然一路都微上坡，偶爾穿擦著下坡，但是怎麼這麼快就21k，然後看到離天祥才剩不到5k, 內心不自覺雀躍起來，心都覺得很美麗，看到有初馬的、有視障跑者、還有半馬第二名的女生後來超過我，我都跟他們說加油，雖然的確膝蓋在痛，但還是覺得跑的很開心。

老實說來來妹我最喜歡跑的是隧道裡面，好幾個隧道都舒服到眼睛是閉起來跑，然後有一段特別暗到覺得等一下我會不會撞到人….

回程折返的時候，真心覺得差不多要結束了，膝蓋你給我爭氣一點，不要作怪，就差不多這樣痛就好，太陽出來的時候，雖然很熱，的確影響到到速度，但是覺得好像可以趁機把膚色補一下。

回程最好玩的就是可以找一下跑友在哪，順便幫他們加油打氣一下，其實從頭到尾來來妹我等不敢看自己手表的配速，只記得教練提醒我，順順跑就好，上坡累就小步伐，不要給自己太大壓力，大概就是內心一直記得這句話所以整場跑起來算是覺得很順。

不過到37k的時候，大腿默默開始感覺到酸痛，內心告訴自己，就再5k，25分鐘差不多就結束了，可以ㄍㄧㄥ一下，然後回程21k的人很nice 都會借我過，然後事後發現攝影師對我很好，幫我拍了很多美照，有選擇障礙的我還選不出來要買哪一張？

最後進隧道居然默默被2女生超越，內心想說自己是不是太鬆懈，快出隧道口的時候遠遠看到大會計時器顯示3:45⋯⋯我好像可以破太魯閣PB耶，於是當下決定衝一波，是說最後也沒超過誰，只是時間大約停在3:46⋯⋯然後看到朋友在終點等我很開心。

回來之後，大概只想不斷喝水，然後才安心的去查一下成績，總排放一邊，今年跑到分組六，上次第五名，但是不管哪一名獎品都一樣，這次獎品是大禮包概念，重點是破自己紀錄才重要。

重點是我們捷豹好棒棒，分別拿下女子B、C、D組分組名次~為中和捷豹爭光。

如果我的膝蓋沒受傷，天氣沒這麼熱，我覺得萬惡應該可以跑更好，本來想說能跑到目標成績，台北馬我就可以Pass，沒想到天不從人願，下一場台北馬見。

不得不讚賞一下我穿的褲子，可以放滿滿的補給，我今天裝了3條SIS、3顆鹽錠、一包BCAA 、一條銳速的果凍膠、一包衛生紙，完全游刃有餘，重點是我垃圾沒亂丟，還把它裝回來。

我第一次穿soxpure 都襪子跑全馬，還上上下下，我腳回來只有2邊的二姆弟在痛，但我覺得這是正常狀況，所以這個襪子真的很棒。

回家之後把獎座放在一起特有成就感。

馬拉松

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