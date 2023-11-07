賽前情報／新竹馬拉松 超半馬215列車配速計劃

Hi 大家安安，我們是這次新竹超半馬車長Moco(黃暐盛)、國維，這次將帶領帶大家，以完賽時間「2小時15分」內完成此次超半馬賽事，以下是我們的配速計劃，預祝每位跑者都順利完成比賽！

比賽資訊

集合時間：上午5:20，地點在新竹市樹林頭公園

起跑時間：上午6:00，超半馬組限時4小時

官方路線距離：22.8公里

補給策略

本次補給站點：2.9公里、5.8公里、7.8公里、9.7公里、12.5公里、15.9公里、18.7公里、20.6公里。每個補給站間隔約2-3公里不等，建議大家都進補給，補充水或運動飲料，以利後半程的體力續行，尤其是最後一個請一定要把握，本次完賽距離是22.8K，還有兩公里的路途要完成哦!

配速策略

以官方的完賽距離計算，如果要在2:15內進入終點，平均每公里配速必須在5:55左右!扣除進入補給站所需要的時間，我們預計會以每5'45'-50'/km的速度前進前面5公里建議會在29:30經過，到達10公里時間應會來到59:13左右，前半程都在是市區內較少風勢影響後半程進入堤防後開始有風勢，較有挑戰的因素建議在堤防一起擋風前進，守護好你身旁的每位跑友，和他一起回終點我們預計會在2:13-15內抵達終點。

*賽前一週更新天氣狀況

賽前注意事項

1.前一晚準備好裝備，衣服別好號碼布，鞋子繫上計時晶片，整理好衣保袋、補給物品，隔天起床不會手忙腳亂

2.請在賽前2小時進食完畢，並吃熟悉.好消化食物，訓練怎麼吃比賽就這麼吃

3.提早到會場寄物，當天人數較多，請提早排隊如廁

4.放鬆心情，開始熱身，喚醒肌肉該起床活動囉!

5.享受賽事過程，跟著配速列車長一起回終點

6.如有身體不適，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，馬場永遠都在