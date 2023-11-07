賽前情報／新竹馬拉松 全馬345列車配速計劃

1718年建城的新竹市，是北臺灣閩南人最早建立的城鎮；古名「竹塹」，因九降風特別強盛又名「風城」。每年10~11月舉辦的城市馬拉松賽事，吸引眾多體能好手，用雙腳遊歷新竹古城的歷史與現代美。

今年運動筆記345配速列車，由【光陽哥、大雄】兩位車長，共同為選手們破風、開路。沿途每2.5~3公里設置補給(補水)站，特色美食也隱藏其中，千萬不要錯過。

要達成SUB 3:45的全馬目標，賽前心態建設是非常重要的，提供幾點經驗給各位選手參考：

當天起跑時間為早上6:00，請在1.5~2小時前進食完畢，推薦熱量較高、有飽足感的碳水化合物作為主食。同時身上備妥4~5份鹽糖、2~3份能量膠適時服用(此建議因人而異，請酌量調整)。 補站抵達前都會先告知，請跟車選手自行降速進站、快速補給，再接著回到列車隊伍中。建議12公里後務必要補充稍有飽足感、好消化的食物，例如香蕉、水果。 前10公里市區街道轉彎處、上下橋，變化較為豐富，請注意自身腳步、安全第一(留意相機大砲出沒也是重要環節)。 前半程配速稍快，預留給後半程逆風、緩上坡路段，請緊跟列車長身後保留體力。 1~20K 行進間配速5:00~5:10min/K，21~40K 行進間配速5:10~5:15min/K，41~42.6K 行進間配速5:25mim/K；外加預留補站120秒(每站可降速7-8秒)，總計223~224分，完賽成績3小時43分正負1分鐘。

期待賽事當日有個適合的天氣與心情，一起享受自我挑戰、互相合作的樂趣。