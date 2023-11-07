賽前情報／高雄富邦馬拉松 全馬400列車配速計劃

高雄富邦馬拉松是每年十一月在高雄市舉行的城市馬拉松賽，與臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松以及台灣米倉田中馬拉松並列為臺灣四大特色馬拉松賽。

高雄富邦馬拉松除了具備國際認證場館、WA賽道認證以及田徑協會的成績認證外，加上南部鄉親熱情加油，所以一直以來都是跑者必報名之賽事，馬拉松界號稱北台北南高雄，也是臺灣首個開放運動輪椅參賽的馬拉松賽事，運動筆記配速列車也再度幫大家服務。

400配速列車策略

本次全馬400配速列車列車長是由我跟默契十足的俊毅、凱文與宗展一起擔任，「全馬400」均速是在5:40/km，在這麼熱的高雄要維持42.195km可是不簡單，而且均速5:40/km是包含進補給站休息的時間，所以會在比這個速度稍快一點，補給站會稍微降速飲水，因高雄富邦馬拉松為城市馬拉松，高度起伏不大，原則上會維持均速。

介紹一下補給站配置，這場賽事5公里後，每2.5公里設置一處補給站，全馬一共會有15站，每一補給站都會有水跟運動飲料，而今年賽事主題以「RUN AHEAD RUN BEYOND向前超越」為主題，並將在地夜市小吃搬到補給站，讓參賽選手在競賽過程中也能享用夜市美食。

路線介紹

本次馬拉松賽事為突顯高雄港都特色，規劃出全台最具多樣化風景特色的路線。跑者將感受到港都多元化的自然及人文風景，更有全台少見跑進軍區的馬拉松賽事路線，體驗高雄昔日的軍港特色風華。高雄馬拉松從世運大道旁邊的國家體育場出發，它是「2009高雄世界運動會」主場館的開閉幕地標，現場座位區可達 5 萬人以上，建築結構體非常巨大，屋頂是採用太陽能板，由日本知名建築師「伊東豐雄」先生所設計，別稱「龍騰體育場」，因為形狀就像隻半盤座的龍，因而得此美名。沿途經過高雄市重要街道與多處知名風景區，可以飽覽海港、都會與自然濕地(中都濕地)風情，最後跑回國家體育場，就像國外重大賽事一樣最後回到田徑場接受群眾歡呼。

但因高雄是個工業城市，假日仍有不少人要上班，所以交管是最讓跑者詬病的環節，歷屆賽事常發生跑得正順，跑者有望破PB時就被交管擋下，只好停下腳步，再出發時已無跑感，相信今年賽事仍會發生此種情況，請跑者們要有心理準備，PB可遇不可求，放寬心享受高雄城市風光。