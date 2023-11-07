跑步小品／什麼賽事讓人等待1518天？

「競賽日第一天，聽到裁判喊出：起跑！那一瞬間我心想，這件事終於圓滿了！」講到這兒，花名「媚登峰」的陳炯瑜臉上露出了微笑～「終於」的背後是長達1518天的等待，1518除以365等於四年多，為了一場賽事的等待竟然如此漫長，最初任誰都始料未及。每一年，台大EMBA都組隊參加戈壁挑戰賽，2019年的戈十四賽事結束（第十四屆戈壁挑戰賽簡稱，下同），戈十五正式成軍，剛跑完戈十四A隊（競賽組）的蔡晉暉被公推為戈十五執行長，他的英文名字是Anderson，成為執行長後大夥兒都叫他「安執」。

為了挑戰戈壁，吃課表、跑間歇，在操場、河濱等地練跑，戈十五跟過去每一屆一樣，按往例進行操練，沒想到新冠疫情突然來了！戈十五確定無法成行，大陸主辦方腦筋動得也快，舉辦了線上的雲戈賽，完賽也可以領獎牌，但，難道就這樣了嗎？從戈十五、戈十六、十七…，好不容易到了今年疫情烏雲散去、對岸解封，十月份的戈十八，幾乎是原班人馬的挑戰隊終於出發！數算日子，從戈十五成軍到戈十八上戈壁，這其中的等待竟然正好是1518天，天底下有沒有這麼巧的事？

（兩位西裝革履的戈壁勇士來到錄音室，左為台大EMBA戈十八A隊隊長「媚登峰」陳炯瑜，右為執行長「安執」蔡晉暉）

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嗨跑山路 陽明山十連峰八小時多完成

因為疫情不能出國，一群人卻沒有散，也沒有停止訓練。「一知道戈十五無法成行，我們就開始轉向『遊山玩水』，讓訓練變得更有趣，在台北近郊找地方練習上上下下左左右右，可以自行控制節奏，累了就休息；像陽明山啊、不厭亭、烏來、貓空…」，陳炯瑜笑笑地講得很輕鬆，一開始他在網路看到「陽明山十連峰健走」，便吆喝戈十五團隊「十連峰，一起瘋」揹著水袋跑上去，一般山友估計走完全程需要十到十二小時，台北市政府推廣這個活動也將十連峰健走分成三天完成，但戈十五團隊大約八小時後就抵達第十峰向天山。

（戈十五「十連峰 一起瘋」在汗水和歡笑中攻克一峰又一峰_台大EMBA戈十五挑戰隊提供）

從此，跑山跑成家常便飯，十連峰「已經變成我們的基本款」，令人咋舌的輕鬆完成後，眾人又一舉延著寂寞公路攻上不厭亭，更好幾度到貓空、烏來的曲折山徑探險，距離從二十公里起跳是家常便飯，認真維持訓練的節奏與強度。

等待四年多 山裡來水裡跑 享受多元賽事

曾經，疫情的蔓延好像看不到盡頭，當時兩岸的疫情隔離政策使得出國前後總共得隔離一個月左右，戈十六、戈十七參賽無望，但團隊仍然不散，維持訓練，也養成了紀律。大夥兒參加馬拉松、越野跑、多日賽，「山裡來、水裡跑，許多好玩有趣的賽事都有我們的足跡，我們在泥巴裡滑滾、涉水越野跑，參加斯巴達障礙賽、跑山獸，也請教練上課進入游泳和自行車的世界，不少人通過一千公尺於30分鐘內完成＋30秒立泳的考驗取得松運鯨魚證的資格，參加海泳、鐵人三項…」，把高強度運動玩得很開心的陳炯瑜說。安執也笑著說，「其他的戈友都是在戈壁賽後才開始跑山跑馬，疫情讓我們『玩自己的』，享受各種運動的樂趣」。

（圖片取自陳炯瑜臉書）

「最初我要大家必須發願，是真心想去，認真將戈壁當作完賽目標，而非去旅遊看風景；戈壁賽沒有想像中的簡單，必須經過無數訓練，付出無法想像的汗水和淚水，我想戈十五每個團員心裡都發了這個願望，一定想要完成。當戈十五確定無法成行，心中目標仍在、沒有放棄夢想，這就是戈十八為什麼還是可以成行的原因。最後我們踏上戈壁的感動，可能比之前的戈友還要感動…」，安執感性地說。

（從戈十五開始，賽道就有所調整，圖為四天三夜，總距離121.8K的戈十八賽道地圖，起點阿育王寺就是一千三百多年前玄奘西行取經的起點，故比賽名為「玄奘之路」_蔡晉暉提供）

1518天後 戈壁我來了！

經過台灣多元賽事的歷鍊，隊員不斷與裝備和補給磨合，人與水袋幾乎合為一體，何時該補水、吃補給，在一次次比賽中獲得經驗，上戈壁時已非小白；越野相關知識更是人人信手捻來。裁判鳴槍、起跑！戈壁挑戰賽第一天體驗日過後，隔天起一連三天的競賽日，讓參賽隊伍各個繃緊神經！儘管訓練多時，戈壁的地勢多變、天氣無法掌握，最後7k遭逢大逆風，非常難跑！競賽組A隊每隊十人，女生有減時二十多分鐘到三十分鐘不等的優勢，但台大挑戰隊A隊只有一個女生Cindy。「考慮到女性的體力可能有限，原本希望Cindy在三天競賽日中貢獻一天、至多兩天的成績即可，沒想到Cindy的表現出乎預期的亮眼！她頂著疲憊的身體，吃補給到噁心，三天競賽日都照常發揮！通常在她身旁會安排男夥伴同行，並隨時通報配速，但某些路段她是在逆風狀態下獨推！」

（台大戈十八挑戰隊A隊唯一女生Cindy _台大提供）

戈壁挑戰賽的競賽成績是以每隊的第六名計算，因此英雄主義在這場賽事中發揮不了作用，如何讓第六名的表現發揮到極致，每一天的作戰策略非常重要。四天賽事中A隊每個夥伴都力氣放盡，有時需要被攙扶進終點線，無私奉獻，令身為A隊隊長的陳炯瑜很感動！

（面對無可測的地勢、天候和個人身體情況，四天賽程的彼此扶持與信任，夥伴們已培養出兄弟姊妹般的感情，有道是：「走過茫茫戈壁，都是姐妹兄弟」 _台大EMBA戈十八挑戰隊提供）

B隊（完賽組）今年的競賽規則有所改變，大會把B隊每日成績分為金、銀、銅三個等級，這激發了大夥的鬥志想挑戰銀級，配速大約必須在十分速內。「我們平常在河濱都是以九分速訓練快走，在全隊目標一致的情況下，一路像急行軍一樣快走！」不像歷屆B隊幾乎都是傍晚才抵達終點，戈十八B隊每天下午兩三點就完成！B隊秉持台大傳統–「一起出發 一起到達」的精神，在賽道展現風範，當許多學校B隊為了省力把沉重的隊旗和旗杆收起，唯有台大，不論風勢有多大，自始至終都穩穩把旗子舉得老高，跑在幾公里之外的A隊也可以看到。

（急行軍似的台大B隊在茫茫戈壁上的情緒始終很嗨！_台大EMBA戈十八挑戰隊提供）

玄奘之路的洗鍊 我長大了！

你可能沒去過戈壁，但如果你認識戈兒們，應該看過他們形容戈壁挑戰賽眉飛色舞、至今難忘的模樣，安執至今就參加過三次賽事，被稱作「把戈壁當渡假村的男人」，更是帶領這個團隊從戈十五到戈十八的靈魂人物。戈壁對他的意義到底是什麼？「我長大了！」「人過中年，要成長很困難；長大的意思是人生觀、價值觀的改變，經過戈壁的洗禮，我三次都有不同的改變，而且是劇烈的變化！」安執看著我的眼睛說。從第一次身為戈十四A隊隊員挑戰戈壁，到為了戈十八團隊探勘賽道決定參加戈十七A+賽事（只有老戈兒才有資格參加的賽事，需在22小時內跑完121公里，等於是把原本四天三夜挑戰賽的路程，濃縮在不到一天的時間中完成 😱😱😱），再加上擔任戈十八執行長、1518天的帶領，並在四天賽程中與B隊同行，三種不同賽道體驗，他的心也淬鍊得不一樣。

（跑在強陣風中的戈十七A+隊員，右二為安執_台大戈十七A+挑戰隊提供）

延伸閱讀：十一級強陣風拚了 A+老戈兒超狂！

「人生必須經歷苦難才能有所領悟，錢現在對我似乎不重要了，只要夠用就好。我對待員工的方式也不一樣了，以前我比較計較，現在我不覺得多給補貼或加班費是我輸，而是他們回報的會更多。」「這不是人家教就能體會，必須自己體悟。戈壁就是這樣，讓你回到最原始的狀態，讓你思考人生到底什麼是最重要的？它會讓你的人生重新排序，這是它迷人的地方。」陳炯瑜也有感而發：「在戈壁的時間與空間中，資源極其有限，你會把自己某些包裝褪去，問自己的內心：到底什麼是我真正需要的？人與人之間的信任與被信任，這是另外一個收穫。」

（台大EMBA戈十八挑戰隊提供）

完成挑戰戈壁夢想，每個人都覺得自己不一樣了。戈壁彷彿是通往內心的起點，也是開啟運動之路的起點，你的跑步人生也有個屬於自己的戈壁嗎？

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