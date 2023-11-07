賽前情報／高雄富邦馬拉松 全馬300列車配速計劃

南部最火熱賽事「2023高雄富邦馬松」不知道各位準備好了嗎？別上你的號碼布穿上你的跑衣帶上你的跑鞋跟著列車長的腳步一同體驗南台灣的熱情吧!!

列車長介紹

本次全馬300列車由最帥列車長「渤詔」「宸瑨」擔任。

賽道簡介

藉由以下賽道圖及高度表可看出，高雄馬拉松全程除了5K及26K處需過兩座橋外，幾乎無明顯起伏路段，故全程的配速原則，是以穩定的均速前進為主，本次全程均速約在4:10min/km-4:15min/km，本次全程水皆會進去且不停站。SUB 3是一個具有挑戰性的配速，尤其還要面對高雄如此炎熱的天氣！如果您是想挑戰自我的跑者，300列車絕對是一個很好的選擇！

致勝關鍵

相信大家都知道高雄馬拉松最可怕的難關就是那熱情無比的太陽，因此賽前、中、後的水分及補給就更加重要，本次也強烈建議大家每個補給站一定都要喝點水，等真的感覺渴了再喝往往都已經來不及了，在此也分享一些補水的小撇步讓大家參考。

另外大會也有準備冰涼的飲料在終點供大家飲用，大家不妨在很熱時想想冰涼解渴的飲料，以這為動力繼續跑下去~~

賽前小提醒

1.距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，賽前三天可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備肝醣。

2.訓練很重要，休息更重要，賽前一天要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

3.賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂準備，影響參賽心情。

4.早餐一定要吃，起跑前2~1.5小時吃完，吃平常時食用早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

5.賽前排空也很重要，賽前排廁所跟上廁所很費時，物畢竟早排空完畢。

6.盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。

7.本次大會還有提供不同配速的列車，歡迎大家依照自己的目標上車。

8.最後也是最重要的，賽中如果身體有暈眩不適等症狀，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況不佳不宜硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。請各位跑友務必調整好身體狀態，保持愉悅的心情來挑戰SUB 3，預祝各位都能突破佳績!!