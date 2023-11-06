神級起跑加持二水馬 千名跑者齊聚百年八堡圳跑水

全台最具在地民俗特色的「2023戀戀二水 跑水馬拉松」於11月5日在彰化縣二水國小隆重舉行，彰化縣副縣長林田富、二水鄉鄉長蘇界欽、立委陳素月、立法委員候選人鄭俊雄等貴賓為包含來自10個國家二千多名選手鳴槍起跑，今年更有媽祖、三太子親身參賽領跑替賽事加持，現場隨著二水吉祥物幸福猴的登場加油，更是萌翻現場所有選手。

二水馬賽事中，所有選手最期待的莫過於賽程中的那條300公尺長的跑水道，可以在水上與二水安德宮媽祖同行，這已經是媽祖第二年連續參與這一盛事。此外，二水的吉祥物-幸福猴，也在今年首次亮相，為活動添上一抹新鮮的色彩。由於二水是獼猴的聚集地，當地還設有二水台灣獼猴生態教育館，突顯了二水獨特的自然文化魅力。

彰化縣林副縣長表示感謝二水鄉公所的用心籌辦，今年的二水國際跑水節再度帶來了豐富多元的活動體驗，鼓勵選手們務必參加八堡圳的跑水，同時期待大家能夠充分享受水上活動，並欣賞二水的農村風情。

國際跑水節活動於11月4日拉開序幕，一開始就有「二水跑水節蒸汽火車之旅」，由DT-668蒸汽老火車頭於彰化火車站出發，為整個活動掀起高潮，接續登場的還有草地音樂會和跑水之夜晚會，持續營造歡樂氛圍。而今日的二水馬拉松則是吸引了來自各地的路跑愛好者，透過腳步親身體驗跑水。

各組成績，男子半程馬拉松第一名林慶松，成績1小時18分13秒，男子組第二名黃傑民，成績1小時18分16秒，男子組第三名張峻誠，成績1小時19分30秒；女子半程馬拉松第一名蔡雅安，成績1小時31分46秒，女子組第二名呂佳雯，成績1小時48分27秒，女子組第三名劉淑婷，成績1小時54分03秒。

今年二水馬有全新的「熊愛水體驗組」，以讓家庭成員一同享受這個慶典。即使孩子們無法參與跑步，他們也可以參加水上活動，這進一步讓更多不同組群認識二水跑水。

作為彰化馬拉松嘉年華系列賽的一部分，二水國際跑水節成功將已有300多年歷史的二水跑水節儀式與路跑結合。這種獨特的結合，讓參與者能透過運動體驗傳統慶典，這個慶典原本是為了祈求風調雨順、年年豐收而舉辦的，同時也傳達了「飲水思源」的教育理念。近年來，該活動已成功將傳統節慶擴展至更多人參與，促進當地觀光特色的發展，並活絡農特產品的銷售。