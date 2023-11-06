賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬200列車配速計劃

高雄富邦馬拉松是台灣南部最重要且知名的馬拉松賽事之一，每年吸引數千名參賽者參與。今年在11月26日在高雄國家體育場隆重登場啦！運動筆記配速團隊這次在全馬 300、 315、330、345、 400、415、 430、445、500；半馬 130、半馬 145、半馬 200、半馬 215、半馬 230分別開車，歡迎各位跑友上車，讓運筆的配速團隊幫您穩定配速，一起跑向終點。這次由我(冠吟)、凱翔(速哥）、暐盛(moco)擔任Sub2的車長，我們三人的默契十足，將一同穩健地引領各位跑友成功抵達終點。

1. 熟悉賽道

配速團隊很用心地幫各位跑友先行了解路線，整體上路線沒有什麼起伏，高雄天氣炎熱請各位跑者多注意水分的補充。

半程馬拉松 21.0975KM 路線說明

世運大道－(右轉)左楠路西側南向快車道－(接)翠華路西側南向快車道－(接)中華路橋西側南向快車道－(右轉)中華一路西側南向機慢車道－(右轉)明誠四路北側西向車道－(左轉)美術東二路西側南向車道－(右轉)美術館路北側西向車道-(左轉)馬卡道路西側南向車道-(左迴轉)河西一路南側東向車道-(右轉)環河街-(右轉)中華一路西側南向機慢車道--(右轉)同盟二路北側西向車道- (左轉)十全三路南側東向車道-(右轉)美都路西側車道-(右轉)德勝街-(左轉)九如三路268巷-(右轉)九如大橋北側西向慢車道-(下橋右迴轉)橋下北側九如四路-(左轉)翠華路東側北向車道-(左轉)銘傳路-(右轉)鼓山三路西側南向車道-(左轉)桃子園路-(右轉)先鋒路-(左轉)崇實路南側東向車道-(右轉)先勝路南側東向車道-(左轉)自勉路66巷-(右轉)自勉路-(右轉)介壽路北側西向車道-(左轉)進軍區-出中海門- (左轉)軍校路-(右轉)B車道-世運終點(資料來源:高雄富邦馬拉松官網)

2. 計劃

根據賽道的特點， 我們預計配速預計以5分35秒到5分40秒之間 ，以確保參賽者有足夠的緩衝時間，進水站補充水分，應對後面可能出現的挑戰。

，以確保參賽者有足夠的緩衝時間，進水站補充水分，應對後面可能出現的挑戰。 保持穩定的節奏，幫助大家建立信心並保持動力。

定期提醒大家關於當前的配速目標，以確保大家不偏離計劃。

🔸 🔹 🔶 ♦️ 🔸 🔹 🔶 ♦️歡迎大家搭乘運動筆記二小時配速列車♦️ 🔶 🔹 🔸 ♦️ 🔶 🔹 🔸