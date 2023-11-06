快訊

漢堡機場人質事件18小時落幕！男子不滿監護權判決 強帶女兒欲赴土耳其

瑞莎被爆列入民進黨討論不分區立委名單中 可望跨足政壇

這牌手機有靈魂？1年後才用它被情勒說「這1句」 技能滿點

賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬200列車配速計劃

運動筆記／ 林冠吟

高雄富邦馬拉松是台灣南部最重要且知名的馬拉松賽事之一，每年吸引數千名參賽者參與。今年在11月26日在高雄國家體育場隆重登場啦！運動筆記配速團隊這次在全馬 300、 315、330、345、 400、415、 430、445、500；半馬 130、半馬 145、半馬 200、半馬 215、半馬 230分別開車，歡迎各位跑友上車，讓運筆的配速團隊幫您穩定配速，一起跑向終點。這次由我(冠吟)、凱翔(速哥）、暐盛(moco)擔任Sub2的車長，我們三人的默契十足，將一同穩健地引領各位跑友成功抵達終點。

1. 熟悉賽道

  • 配速團隊很用心地幫各位跑友先行了解路線，整體上路線沒有什麼起伏，高雄天氣炎熱請各位跑者多注意水分的補充。

半程馬拉松 21.0975KM 路線說明

世運大道－(右轉)左楠路西側南向快車道－(接)翠華路西側南向快車道－(接)中華路橋西側南向快車道－(右轉)中華一路西側南向機慢車道－(右轉)明誠四路北側西向車道－(左轉)美術東二路西側南向車道－(右轉)美術館路北側西向車道-(左轉)馬卡道路西側南向車道-(左迴轉)河西一路南側東向車道-(右轉)環河街-(右轉)中華一路西側南向機慢車道--(右轉)同盟二路北側西向車道- (左轉)十全三路南側東向車道-(右轉)美都路西側車道-(右轉)德勝街-(左轉)九如三路268巷-(右轉)九如大橋北側西向慢車道-(下橋右迴轉)橋下北側九如四路-(左轉)翠華路東側北向車道-(左轉)銘傳路-(右轉)鼓山三路西側南向車道-(左轉)桃子園路-(右轉)先鋒路-(左轉)崇實路南側東向車道-(右轉)先勝路南側東向車道-(左轉)自勉路66巷-(右轉)自勉路-(右轉)介壽路北側西向車道-(左轉)進軍區-出中海門- (左轉)軍校路-(右轉)B車道-世運終點(資料來源:高雄富邦馬拉松官網)

2. 計劃

  • 根據賽道的特點，我們預計配速預計以5分35秒到5分40秒之間，以確保參賽者有足夠的緩衝時間，進水站補充水分，應對後面可能出現的挑戰。
  • 保持穩定的節奏，幫助大家建立信心並保持動力。
  • 定期提醒大家關於當前的配速目標，以確保大家不偏離計劃。

🔸 🔹 🔶 ♦️ 🔸 🔹 🔶 ♦️歡迎大家搭乘運動筆記二小時配速列車♦️ 🔶 🔹 🔸 ♦️ 🔶 🔹 🔸

馬拉松

相關新聞

神級起跑加持二水馬 千名跑者齊聚百年八堡圳跑水

全台最具在地民俗特色的「2023戀戀二水 跑水馬拉松」於11月5日在彰化縣二水國小隆重舉行，彰化縣副縣長林田富、二水鄉鄉長蘇界欽、立委陳素月、立法委員候選人鄭俊雄等貴賓為包含來自10個國家二千多名選手

賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬230列車配速計劃

大家好～我是姿君，這次將與風哥一起擔任半馬2小時30分的配速員，期待在2023高雄富邦馬拉松中與大家一同享受這場熱鬧美好的賽事！ 這次半馬比賽運動筆記團隊提供了多個配速選擇，從半馬1

賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬200列車配速計劃

高雄富邦馬拉松是台灣南部最重要且知名的馬拉松賽事之一，每年吸引數千名參賽者參與。今年在11月26日在高雄國家體育場隆重登場啦！運動筆記配速團隊這次在全馬 300、 315、330、345、 400、4

賽事心得／馬祖馬拉松 找回憶當兵的記憶

【前情提要】 1996台海危機時我在馬祖東莒 那年只有22歲 每天早5千晚5千的在島上跑 先是被班長虐後來換我虐人 "我寧願在這裡把你操死 也不願你回台被人笑死"

賽事心得／2023金澤馬拉松摸黑起跑 我的海外馬初體驗全紀錄

2023金澤馬拉松 海外馬初體驗台灣的馬拉松起跑時間大約都是5:30左右，因為交管的關係，因為氣候的關係，基本上都是摸黑起跑。在跑的當下因為交管被咒罵是平常事，無奈但也習慣。 日本金澤馬拉松起跑

賽前情報／2023新竹城市馬拉松 4小時45分配速策略

北台灣具有指標性賽事的《新竹城市馬拉松》， 11月19日與您見面！ 今年賽道將起跑主會場改到樹林頭公園，更加推廣城市觀光，沿路囊括多處景點，賽事規劃除有「42K全馬組」、「22K超半馬組」、「1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。