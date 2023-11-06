賽前情報／高雄富邦馬拉松 半馬230列車配速計劃

大家好～我是姿君，這次將與風哥一起擔任半馬2小時30分的配速員，期待在2023高雄富邦馬拉松中與大家一同享受這場熱鬧美好的賽事！

這次半馬比賽運動筆記團隊提供了多個配速選擇，從半馬130分到半馬230分都有，歡迎大家按照自己的速度選擇合適的配速列車，讓這次比賽符合目標和需求。以下是重要的比賽資訊和我們的配速計畫。

活動日期：2023年11月26日（星期日）

競賽地點：高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道100號）

賽前安排：寄物時間：上午4:30~6:00 集合時間：上午5:20~5:50 起跑時間：上午5:50 比賽限時：3小時30分，設有分區起跑。

我們的配速計畫：我們將保持每公里6分50秒至7分的穩定速度，將於 2 小時 27 分至 2 小時 30 分之間抵達終點。歡迎跟著我們，保持固定的節奏，享受整個賽程。

水站和補給站：比賽路線上共設有7個水站和補給站，每個站點我們將停留約30秒，記得補充足夠的水分和能量。水站/海綿站：5km、7.5km、13.4km、18.2km補給站：10.6km、15.5km、20.6km祝大家順利完賽，充分享受比賽的每一刻，超越自己，創造美好回憶！我們賽道見！