賽事心得／馬祖馬拉松 找回憶當兵的記憶

【前情提要】

1996台海危機時我在馬祖東莒

那年只有22歲

每天早5千晚5千的在島上跑

先是被班長虐後來換我虐人

"我寧願在這裡把你操死

也不願你回台被人笑死"

是馬祖兵操練的宗旨

那是段充滿回憶的時光

雖然回憶不怎麼甜蜜就是

在開始跑步的這幾年

大家都說全台最硬馬拉松在馬祖

對於曾經的馬祖兵來說

一直都有想要回去跑跑看的打算

無奈疫情耽延三年

所以今年在宣布舉辦日期的那一天

馬上訂了機票和住宿

然後也不知道在緊張什麼

11/4的賽事居然訂了11/4的住宿

好在後來有發現才改成11/3。

【賽前規劃】

已知馬祖馬拉松的路線

1.上上下下

2.水泥地+戰備道

3.環島2圈

所以策略就是不要管成績，慢慢跑，

酸痛藥膏和耳機帶著備用。

【出發前往】

11/3一早按照慣例接送小孩後

回家做完家事便拎著衣保袋出發

客運轉捷運來到松山機場

見好多揹著衣保袋的

想必不是飛澎湖就是馬祖

我一個衣保袋不用托運

早早辦理報到後便去覓食

然而餐廳座位區裡

右側的那個穿著Nike跑鞋

左邊的戴著Garmin錶

雖然沒有衣保袋

但眼神透露一看就是很厲害

希望他們都是飛澎湖的。

很巧的和小嫻同一班飛機

她早租訂好機車

一下飛機聯絡機車行老板加一台

老闆隨即來機場接我們去牽機車，

換上機車拿出賽道地圖去探路

一路上機車抖動得很厲害

引擎不斷發出嘶吼聲

我心裡開始有不祥的預感

算了，既來之則安之，明天看著辦。

回到離會場超近的民宿

同民宿的都是跑友

飯後聊的都是賽事

不忘提醒晚上的實彈射擊就在外面

這是馬祖馬拉松獨有的選手之夜

【賽事這天】

第一次住背包客棧沒睡好

早早起來在公共區和跑友哈拉

拖拖拉拉到六點才走路到會場

沒戴眼鏡找認識的朋友有點困難

好在朋友們都太亮眼一個一個的出現

小比媽、婷姐、穿酒盒的小蘋果、和前同事Tina，更幸運的遇到張芷瑄和教練

【嗚槍起跑】

全馬組在嗚槍過後出發

大家都六分速穩定前進

路平平的來到勝利堡(約1.5K)

眼前就出現絕對不是地震造成隆起的路面

趕快拿出手機拍下

心想要把全部的坡拍回來給大家看

此時回想才知道這想法有多天真!

(你拍不完的)

一路忽上忽下來到馬港補給完

再出發到勝天公園這段的坡

直接放棄掙扎用走的(8K前)

走完後接著進入漫長的戰備道

你以為戰備道給戰車走的就是平的嗎？

並沒有。

戰備道終點在海龍蛙兵的據點

有蛙兵弟兄為你加油

簡單拍照後繼續前進

來到北海坑道折返點(13K)

這裡是看不到北海坑道口的

但你一定要知道這裡的地名叫鐵板

為什麼叫鐵板？

等一下你就知道

跑第二圈的時候能更深刻的體會

因為從這一刻開始

就是一路爬升爬升再爬升

直到要進入南北坑道才是下坡

不過看到下坡可別高興的太早

那下坡不是可以跑的那種下坡

進入這一年只開放一次的南北坑道

一陣涼風吹來

馬上喚起當年台海危機時

天天在坑道裡戰備的回憶

(用刺刀開鳳梨罐頭的回憶)

出了坑道，

剛才怎麼下來的現在就怎麼上去

出來混的總是要還的

人生像跑步有下就有上的道理

大家應該都懂的

這段應該是全程最陡的(我的感覺)

緊接著緩下坡經過馬祖高中

來到山瓏

街道兩旁的房子蓋得非常的有層次

看圖，你懂的

再兩K就完成一圈了

但平路沒有、樹蔭沒有

只有遼闊的海景和濃醇的酒香

(馬祖酒廠在左邊、八八坑道在右邊)

當然放棄也沒有

【賽程後半】

回到起點看錶前半馬花了2：30

補膠、上酸痛藥膏後繼續和Tina一起出發

原本打算啓動自動駕駛

放音樂用的耳機便派不上用場

想說以上的路線再跑一遍而已

如果這樣想就錯了

再跑一遍你會發現不同的風景

遇到不同的人

比如酸痛和抽筋這兩位

所以我們開始催眠自己

看到的都不是坡，只是土皮

抱著我不看你，你就傷不了我的想法

看到土皮就用走的，不用商量沒有在客氣

路上聽到其他跑友說

女生可以要求海龍蛙兵公主抱

為了驗證蛙兵弟兄平時訓練的成果

我便問看看蛙兵弟兄可不可以

讓Tina當一下公主測試一下

從她的笑容看來應該是有滿意

國軍精實操練的成果

再次來到鐵板

我的大腿肌肉已經開始在抗議

俗話說的踢到鐵板

大概就是這個感覺

一路爬升步兵起來

是的，沒錯，

當年我就是步兵營的

這樣想瞬間走起路來都有風了

挺過山瓏最長街道口

交警把車輛攔下要讓我們過

我則示意讓他們先過

因為我們不趕時間

此時我真切的感受到跑馬(麻)祖(足)馬的意義在哪裡

最後1K，真正的轉個彎就到的地方

喊個精神答數致敬我那遙遠的青春歲月

回到終點結束本次回憶之旅

後半馬費時3：15。

【後記】

回程飛機有位跑友他不跑步的老婆說

你們都好厲害可以跑這麼久

我說我們不是厲害

我們只是在追求更好的自已的路上

持續前進而已

如果妳開始跑步

有一天妳會更愛妳自已。

#馬祖馬拉松 #距離百馬還有95馬