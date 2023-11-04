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賽事心得／2023金澤馬拉松摸黑起跑 我的海外馬初體驗全紀錄

運動筆記／ 翁詩綾

2023金澤馬拉松 海外馬初體驗台灣的馬拉松起跑時間大約都是5:30左右，因為交管的關係，因為氣候的關係，基本上都是摸黑起跑。在跑的當下因為交管被咒罵是平常事，無奈但也習慣。

日本金澤馬拉松起跑時間是早上8:30，先睡飽再起跑，沿途42公里跑的當下只有滿滿加油聲。我覺得很意外也很不可思議，活力滿滿的加油團，不管是大人、小孩、老人...每個人都在幫跑者吶喊加油。那感覺很像是這場賽事是這城市的光榮，而不是造成這城市的負擔，沿途的景緻是沒有看過的，每一條大街小巷都是加油的人，能跑在這裡不是用快樂兩個字可以形容的，是真的非常幸福。雖然跑很慢，跑完腳依然酸，但可以用跑步的方式認識一個城市，看看這城市美麗的街道和風景，痠痛都值得了。

這次在金澤住的飯店離起跑距離500公尺，真的是睡好睡滿再走過去。

海外跑者的寄物區都在12車，有不少來自台灣和香港的選手。

起跑前，天氣非常舒適，大約15度。

到起跑區了，因為在F區，等經過起跑線的時候，已經三分鐘了，哈～

剛起跑就是一整排穿著和服的人跟我們揮手～

路上的加油民眾！

沿途景致很美，有楓紅有藍天＾＾

還有黃黃的銀杏樹～

整排太鼓演出

沿路至少有10多個像這樣的國小棒球隊加油團＾＾

弦樂演奏團

跳舞團體的表演

啦啦隊團體的表演

一路伴著加油聲，我終於到終點了！！！

完賽獎牌

非常有質感

物資領取處，食物領好領滿

完賽大浴巾＾＾

最後的包裹寄物領取處。忘了拍我們搭乘接駁車的地方，接駁車相當多，排隊人潮不少但流動很快，我們不到5分鐘就上車，滿車後馬上出發，約15分鐘後回到原本的出發點，非常有效率。

下車後馬上來一杯免費的酒精飲料，完美。

賽事成績不是重點，重要的是這次體驗非常美好。雖然只是一個地區性的馬拉松，但從領取物資到最後賽事結束，沒有什麼可以挑惕的，整體流暢舒適，非常享受整個過程。

棒球 啦啦隊

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