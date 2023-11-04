賽前情報／2023新竹城市馬拉松 4小時45分配速策略

北台灣具有指標性賽事的《新竹城市馬拉松》， 11月19日與您見面！

今年賽道將起跑主會場改到樹林頭公園，更加推廣城市觀光，沿路囊括多處景點，賽事規劃除有「42K全馬組」、「22K超半馬組」、「11K健康樂跑組與高級中學競賽組」、「3.5K親子休閒組與中小學競賽組」之外，今年首度規劃「超半馬團體賽」，邀請全台企業、公會團體、跑團、運動界等組隊參加。

全馬組可飽覽南寮漁港、國際風箏賽場、海天一線、17公里海岸線、城隍廟、東門圓環、新竹市立田徑場、新竹市立動物園等景點；超半馬組則環繞市區，沿途經市府州廳、城隍廟、東門圓環、新竹公園、頭前溪左岸、新竹市立田徑場、新竹市立動物園、新竹市立玻璃工藝館等處。

去年參加全馬的跑者可能會被里程牌搞得七葷八素，不過今年全馬路線已通過AIMS測量和驗證的賽道，跑新竹城市馬拉松，你的成績會被世界各賽事認可。

運動筆記配速列車將再次為大家服務，規劃從全馬3小時30分到5小時30分完賽與半馬1小時45分到2小時45分的12班列車，滿足所有跑者的需求，我這次擔任全馬4小時45分配速員，搭配伙伴為默契十足、配速經驗豐富的總一姐宣諭，我們倆將一起穩穩地將大家帶回終點。

配速策略

從路線圖跟地形圖可以看出新竹城市馬拉松地形起伏不大，可以說是一路平坦，所以配速策略會以全程均速前進 (如有地形正常起伏會依照地形減速或加速以讓跑者盡情發揮)，若以全馬4小時45分完賽，均速將會是6分45秒/公里(含補給時間)，前半馬因跑者體力較好，可以配得稍快一點，將以6'30/km前進，回程配合風勢與跑者們的剩餘體力條，將放慢跑步速度，以7'00/km奔向終點。

新竹最出名的就是風，可以預見全程會有風相伴，跑友可以盡量跑在列車長後方，讓我們為你/妳擋風，減低一些風阻，留體力以期在目標時間內完賽。

補給策略

依照官方網站，本次補給站的距離大約是每3km一個補給站(第一個補給站為5km)，一共12個補給站，距離不長，跑者們可以視天氣狀況進行補給，如果天氣炎熱記得要注意每次都要補給，千萬別因為不渴或不餓而跳過補給站，至少要喝杯水或運動飲料以維持基本體能，去年的新竹城市馬拉松遇到大風大雨，跑起來很辛苦，補給更是重要。

靠近水站時列車長會提醒大家，並放慢速度靠近補給站，另外建議在補給站除了水分攝取外，也可以吃點固體食物(例如香蕉)，甚至自備鹽錠、BCAA或能量膠，畢竟42公里的全馬補給不足，很容易爆掉，無法完成自己設定的目標。

賽前提醒

1.睡飽很重要，賽前千萬不要吃陌生的食物與熬夜，前一晚可以泡熱水澡，讓肌肉舒緩。

2.比賽當天的早餐一定要吃，並且起跑前2小時吃完，千萬不要吃油膩的早餐。3.賽前記得上廁所，因為賽道上的廁所不多，要等很久。

4.回程可以跑在列車長後方，讓我們為您擋風遮雨。

5.如果身體不適的狀況，請立即停下腳步，尋求大會人員協助，不要硬撐，比賽永遠都在。