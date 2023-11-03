ONE PIECE RUN 夥伴們敲碗成功 2024航海王路跑熱血加開 ！

航海王ONE PIECE RUN:熱血王道漫畫《航海王》結合路跑活動上周日才剛在新北場舉辦成功！！！沒想到竟然加開場次啦இдஇ是多麼感動的一件事!!!明年為了紀念航海王漫畫25周年，又在加開嘉義及屏東兩場!中南部的粉絲真的要跑起來啦(ㆁωㆁ*)從小陪伴我到大的航海王，歷經多少的熱血及感動！！！最近又推出航海王真人版!!!可以成為真人版的希望來啦！！！活動當天看到許多cos航海王角色的夥伴們！！！真的看了熱血沸騰嘉義屏東場的物資跟新北場一樣實用又好看！共有三種組別「勇闖和之國組」「激戰百獸海賊團組」「最終戰！海道的野心組」身為資深航海迷!光是物資的名稱就知道有多用心~~~

三種組別三種價格！可以依照自己喜歡的物資組別來參加～距離都是一樣的!!

滿滿的超豪華航海王物資看了都想跑啦٩(♡ε♡ )۶完賽獎牌真的超可愛！現場還有雷雕可以把自己的名字刻上去(ㆁωㆁ*)

活動資訊

嘉義場資訊

活動名稱：航海王 ONE PIECE RUN - 嘉義場

起跑時間：2024年02月25日(日)

活動地點：嘉義體育場

活動連結：https://ctrun.tw/OP240225

屏東場資訊

活動名稱：航海王 ONE PIECE RUN - 屏東場

起跑時間：2024年01月28日(日)

活動地點：屏東縣民公園旁台糖街(台糖屏東總廠前)

活動連結：https://ctrun.tw/OP240128

全統運動報名網：https://www.ctrun.com.tw/

資訊來源：https://www.facebook.com/OnePieceIsKing/posts/pfbid0frFaJoe1wsvuDVbz9jGWo3cKr3BoFed8h1SQQ31wkrK1keJjoLsBrVBrxNQj6wPgl

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