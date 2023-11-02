路跑／台北馬拉松12/17開跑 訓練營配速員一對一陪練

2023年台北馬拉松將在12月17日開跑，運動品牌開辦的賽事官方訓練營已經正式啟動，今年動員超過60名配速員參與團練，以一對一的方式帶領每位跑者突破自我最佳成績。

訓練營總教練鄭子健從2017年就號召一群熱血跑者組成配速團隊，他在接受媒體訪問時說，團隊有4名經驗豐富的教練和超過60名配速員，搭配最有效率的課表，要在每一週的訓練中，盡最大努力給台北馬跑者最貼心陪伴和幫助。

運動品牌adidas和富邦金控過去幾年來都是台北馬拉松的最大贊助單位，今年adidas從8月底起開辦為期16週的「AR｜台北馬官方訓練營」，而專為半馬跑者也舉辦每週3天的訓練營，同樣已在9月底展開。

參與訓練營的學員吳朝慶熱愛跑步，甚至在公司成立路跑社，他認為，一個人跑不如一群人跑，跑步是一個人就可以完成的運動項目，但如果是與一群有共同目標的夥伴，互相扶持、互相鼓勵一起跑，那會跑得更遠、更快樂。

瘦弱嬌小的鮑可軒原本是個從不運動、三餐不定時的上班族，自從接觸跑步之後她開始注重自己的飲食習慣，她表示，以前從來不覺得自己可以跑完半馬，但現在已有好幾場半馬完賽經驗，接下來希望可以一起完成自己的人生第一場全馬，把不可能變成可能。

主辦單位提供

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