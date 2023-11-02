賽事心得／山水浪漫路跑 很親民的路線

苗栗山城的路跑賽事南庄山水馬拉松，是我第一次參賽，去年大姊以此場次作為她的初半馬今年，她約我一起來參賽，對我來說，跟姐姐一起參賽，當然是一定要的囉！

一早到會場，天空就時而飄著小雨，我們祈禱著不要下大雨呀!小雨就好，小雨就好，拜託!也在雨勢空檔，叫練快快幫我們到處拍照留個念。

由於大姊表示不用陪跑，她會有壓力，因此我們就各跑各的，各自帶著頭上的阿龍去賽道上逛逛享受啦!

剛出發，天氣還不錯，跑起來很舒服，我和大姊看起來就是跑步開心樣，超棒!跑，努力往前進，感受著補給站加油團的熱情打氣，看著沿路的山嵐，聽著流水聲，這路線其實在山城賽事中，算很平緩的!

謝謝一路上認識不認識的跑友給予的鼓勵，由於賽前一周身體狀況不適，以及一些事情的攪擾，體力上真的直線下滑，自己也跟自己說，平安完賽就好，享受賽事的美好天氣，從出發的沒雨變小雨..又進入有些微陽光路段，心想天氣越來越好了耶!折返回程，哇，跟自己想的不一樣ㄋㄟ...大家跑在山邊，熱情雨水來參與盛事了....後程雨越下越大，越倒越狂，眼睛越來越睜不開，雙腳不斷跳躍在積水中而辛苦的攝影師也依然一直按快門，紀錄認真前行的我們，感恩您們!

想想，山水馬嘛!有山有水也是頗浪漫的感覺，慢慢地享受...邊跑邊洗鞋，頭上的阿龍也淋濕了..哈哈

回到會場，幸運地獲得女B組第三名，謝謝大會的黑木耳露獎勵

獎座也與其他場次很不一樣，是原民風的掛飾，真的有特色，感恩能幸運收集到它

最後，到終點前等待大姊回來，看見能笑著過終點的大姊，時間也比去年往前進步了5分鐘，好棒!好棒呀!運動健康身心，完成一段半程馬拉松，其實也不是這麼輕而易舉，跑過就會感動在心開心我們姊妹一起在南庄山水中，完成了最浪漫的半馬....我也完成了苗栗所有山程的賽事，苗栗山城很美，馬拉松也都辦得很有特色!南庄山水馬真的是很親民的路線，體會過，真的它最"平緩"^^歡迎大家也來苗栗跑山城...啵棒!

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