賽事心得／貓空路跑 規模小但高手卻不少

會報名這場貓空路跑，主要是因為很多年沒跑貓空了，雖然有幾年貓空路跑被評為很雷的賽事，但想想反正是跑我自己的，很雷也沒差。

據今天主持人說，貓空路跑因為疫情停辦了三年，今年事隔三年恢復舉辦，但賽事紀念衣跟完賽獎牌還是用以前用過的版型，只是年份改成2023而已，有點小失望。

報名當時半馬限額850名，但可能同一天撞期太多路跑活動（永慶盃、觀音山路跑、日月潭環湖、三商盃、裙擺澎澎路跑），所以實際參與貓空半馬賽事的跑者不超過兩百名，每個分區取前六名，反正盡力跑就是了，山路沒練基本上不大可能有機會上凸台。（有練也上不了。）

全程秉持著寧願放慢也不要當步兵，只有在水站補給有停下來，剩下就是看狀況，前半部大部分是上坡，陸續被其他跑友超越，不過今天天氣陰陰的沒有下雨很適合路跑，體感並不覺得有跑的比以前快。

去程上坡回程就是下坡，去程下坡回程就是上坡，政大校園也好，貓空山路也罷，也都會上上下下，調整好自己當下的心率、體能跟配速，不知不覺就到了折返點往回跑。

可能我換算錯誤，覺得可能無法破本賽道PB，甚至連之前的低標都要加油，回程因為下坡較多，感覺心態也放鬆不少，一路順順往下跑不設限，跑下山之後最後的大魔王應該是進政大後門的最後上坡，只要撐了這邊，就是一路往下到終點的體育場。

過了政大校園內的最後上坡，準備開始下坡時雙腳小腿開始有抽筋感，只好維持一個平順的速度前進，跑進體育場跑道也無法再加速衝刺，就這樣一路順順跑到終點，咦？兩小時九分多！沒練山路竟然還破了貓空半馬的PB，有點意外！

2015年，貓空半馬成績 2：23：49

2017年，貓空半馬成績 2：13：35

2023年，貓空半馬成績 2：09：38

分組排名12／47，比想像中還要更前面，不錯。

唯一可惜的是，賽事規模小到沿途連一個攝影師都沒有，終點雖然有人拍衝線照，但不確定有沒有機會能看到照片就是了。

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