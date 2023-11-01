訓練心得／UA X 運筆突破 PB 訓練營 妳想去哪裡？

攝影：運動攝影斯

一、開訓日(2023.10.7)

「妳想去哪裡？」大部份人參加訓練營，是想在體能表現上提升，我也不例外，但比起最終賽事成績，更好奇如果盡可能按部就班地跟著訓練日程，自己會有哪些身心變化和成長。跑馬成績是訓練成果的反饋，然而，訓練和生活密不可分。現階段，如果在這兩大環節，能有好的平衡，加上專業的跑步訓練指導，我想，進步就會自然發生吧？跑齡剛滿一年，發現訓練過程如何進展（像是跑得開不開心），是否能跟上訓練，以及對身體的掌握和了解，會是獲得最多成就感的地方。

UA訓練營由 Luminous Track Club （田徑俱樂部）指導，總教練賴孟昕，助教楊智宇、黃羿熹。開訓日那天印象深刻，總教練強調穩定骨盆的重要性，從檢視站姿和動態伸展的動作開始，調整每一位的學員的身體姿態。一直以來，因為有些駝背，總會提醒得要抬頭挺胸，不過這才發現，原來稍微有些過度前挺。在動態熱身部分，強調如何讓關節在對的位置上移動、拉伸。因為過去瑜珈練習的經驗，對骨盆發力，讓骨盆和身體排列，回到應有的位置感到共鳴。雖然身體結構的改變，需要相當長的時間感受、努力和學習，但這十週我們有教練能從旁觀察、提醒，實在幸運，也讓人對即將開始的課程充滿期待。

攝影：運動攝影斯

二、FLOW VELOCITI 3 超越自己的暢跑夥伴

攝影：Eileen

輕盈、踏實的腳感，是田徑場初體驗留下的好印象。輕量的材質，能夠減少不必要的重量阻力，鞋面採用平織設計，透氣、貼合，提供良好的包覆感，是目前的穿著感受。雖然仍在馴鞋階段，但樂見它陪伴訓練，甚至成為突破個人最佳成績的夥伴。

尺寸選擇上，腳長分別是22與22.5公分，腳板偏寬，跑鞋尺碼多爲 23公分（有時會拿寬楦），此款選擇 23.5公分，搭配厚襪或止滑襪較剛好。兩個顏色中，派發到帥氣、好搭配的「個性黑」，而另一色「皇室藍」不僅亮眼突出，還有剛柔協調的美感，實品真的非常好看，新品上架，部分尺碼已售罄！

以下是官網介紹：「舒適的平織鞋面提供運動所需的延展性與透氣性。強化的泡棉後跟設計賦於極佳的包覆感與腳跟穩定。翅膀般的鞋舌設計搭配泡棉提供中足優異的穩定性，並減輕腳背的壓力。EVA 鞋墊提供額外的彈性。更柔軟輕量的一體式Flow中底提供靈敏且持久的緩震效果。Flow 技術消除了橡膠大底，在任何表面上都能創造出更輕巧和無縫的體驗。大底紋路採用超耐用、高抓地力的設計，讓每一步都更加的自然、流暢。」

三、訓練營贊助品項

1、UA 專業跑步服飾(衣 +褲)

2、UA競速跑鞋FLOW VELOCITI 3 一雙

3、UA競賽碳板跑鞋 FLOW VELOCITI ELITE 一雙（紐約馬女子冠軍著用的競速跑鞋，太可惜沒有我的尺碼 ）

4、UA襪子

5、UA 8折優惠券5張/位

6、加碼的UA跑帽和外套

攝影：運動攝影斯

這次訓練營的同學，幾乎都是在馬場或是越野領域經驗豐富的資深跑者，相較之下，我跑過的賽事仍未滿十場，很開心在這階段，有機會能和大家學習，不管是平日訓練的身體反饋、目標分享，或是每個人的跑步故事，都有不同的養份。謝謝徵選，我們一起慢慢變強吧！

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