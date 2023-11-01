賽事心得／日月潭環湖馬拉松-29公里組 淹沒在人群中的比賽

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運動筆記／ I-Ching Lai

完賽之後還有吃吃喝喝的，很棒

葡萄馬拉松之後左膝蓋後側就有點卡卡的不舒服，但不影響跑步和日常生活，持續2個禮拜以上，終於在禮拜五下定決心前往復健科報到。醫生仔細檢查之後，診斷出是左大腿後側靠近膝蓋的地方有一條肌肉拉傷。

醫生：為什麼會拉到呢？

我：可能是跑了23公里。

醫生：那你有練嗎？

我：有(心虛)。

醫生：那你第一次跑嗎：

我：不是，跑了40-50次半馬(更心虛)。

醫：開藥給你吃就好。

然後又問：不會這個禮拜又要去跑吧？請斟酌。

當然，跑步的人都不會聽醫生說的話啦，只要還能動一定會去。

醫生開的消炎止痛+肌肉鬆弛劑相當有效，吃完隔天，膝蓋就已經恢復大半，且晚上都睡超熟。

日月潭馬拉松有兩種，一個是年初舉辦一個是年底舉辦，之前參加過年初舉辦的，還不錯，就是當天太晚到，差點趕不上起跑。年底這場雖然已經第十屆，還是第一次參加。這次大概五點就到日月潭，在水社就被趕去停車場搭接駁車，車班很多，很快來到向山遊客中心，現場已經聚集很多人，順利排了廁所寄了物。

熱身完畢之後，還有15分鐘，想再排一次廁所，但人太多已經排不到，只好先去起跑點，這時候起跑點已經萬頭鑽動，根本看不到拱門(原來要轉個彎才是拱門)，起跑之後，又過了一段時間人群才開始移動，到起跑點竟然已經過了4分鐘，比上萬人的大型賽事還誇張，起跑之後還是很卡，跟我的膝蓋一樣卡，完全沒辦法跑起來，心想，不會全程29公里都是這樣吧，阿雜喜。立馬採取人多擁擠對策，就是手持一包energy in果凍，前面幾個補給站都不進，喝一口果凍就速速跑開，這樣可以迅速擺脫人群。

我這個失職的補給站研究員，連續四個補給站都沒進，簡直跟減肥大師去抽脂一樣，補給站研究員吃自備補給。起跑之前沒排到廁所，還是想上廁所啊，前幾個補給站的流動廁所都要排隊，到了玄奘寺的公廁，終於不用排隊。之後整個神清氣爽，又可以開始吃吃喝喝。後段的補給站比較好進，吃到阿婆茶葉蛋，原本以為會很乾，沒想到很順口，兩口就吃完了，聽說其他跑者有吃到炸魚和冰棒，補給很豐盛。但全程都懶得拿手機拍照，全程就是看到一堆人的後腦杓和背影，必須時時提高警覺才不會撞到人。

就這樣，完成上上下下最後還有上坡的環湖29公里，完賽流程非常順暢，掛獎牌領紀念品一氣呵成，獎牌很有質感，志工都是年輕妹妹，可愛又有活力。一路上妹子超多，應該是近期參加比賽，辣妹最多的一次，身材好，腿又長，身上沒一絲贅肉，肌肉線條柔和，穿賽事背心很好看，說到這場賽事的背心，亮淺橘色的合身剪裁背心不是很好駕馭，但大家還是毫不猶豫的穿上，可見是真辣妹不怕。

最後，完賽禮的質感不錯，賽後還有吃吃喝喝區，感謝辛苦的志工們，如果參賽人數能夠減少一些(新聞說之前都是5000人以內，今年6500人)，這場比賽的CP值一定會大大提高。

起跑點只看到一堆後腦勺，拱門在很遠的地方

完賽的袋子和大浴巾質感很好，麵包是義美的

回來之後才看清楚的拱門

日月潭環湖馬拉松

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