彰化縣馬拉松嘉年華首場 員林獅子盃親子路跑10/29活力開跑
2023彰化縣馬拉松嘉年華首場員林獅子盃親子路跑，於29日在員林市公所前廣場開跑，縣長王惠美前往為選手加油打氣，員林獅子會長鄭銘宏等人與會，且由與會貴賓共同為起跑鳴槍，更特別邀請榮獲2023年世界中學生運動會男子100公尺金牌的李柏睿同學來領跑，象徵「年輕領航」與「活力無限」，讓大家充分感受彰化濃濃的人情味及員林新市鎮的活力與風采。
王縣長表示，2023彰化縣馬拉松嘉年華路跑首場開跑，員林獅子盃路跑來回有5公里，歡迎大朋友帶著小朋友前來運動，希望大家藉由跑步運動健身，今天領跑者由獲得世界中學生運動會獲得金牌的李柏睿同學，象徵年輕領跑活力無限，活動會場也有餐車及摸彩活動，讓大家有不同的體會。
員林市長游振雄表示，感謝蒞臨員林參加2023員林獅子盃親子路跑活動，感謝員林獅子會主辦及協辦單位的用心，敬祝大會圓滿成功心想事成。國際獅子會總監黃秋林表示，由獅子會舉辦員林獅子盃路跑活動，希望每年都參加路跑活動的也多參加國際獅子會各分會活動，祝福所有參與盛會好友走出健康快樂幸福。員林獅子會長鄭銘宏，感謝王惠美縣長及員林市公所游振雄市長大力支持體育路跑活動，由員林獅子會舉辦的親子路跑可以順利完成，感謝貴賓蒞臨使路跑活動辦得更精采。
王縣長表示，縣府非常重視鄉親的健康，除了積極推廣全民運動風氣之外，更特別規劃辦理「2023彰化縣政府馬拉松嘉年活動」，包含今天的「2023員林獅子盃親子路跑」，接下來還有11月5日「2023戀戀二水 跑水馬拉松」、11月12日「2023台灣米倉 田中馬拉松」、11月19日「2023鹿港馬拉松」、11月26日「2023第十屆伯立歐公益馬拉松」等4場等，同時為使「2023彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動內容更加豐富，分別在各場馬拉松賽事前一日，結合各地特色規劃一系列精彩活動，除了昨天的「112年親子嘉年華系列活動-屬於我們的童樂會」，二水為「二水國際跑水節」、田中是「田中馬選手之夜」、鹿港為「四季紅-冬歡系列活動」、二林則是「二林蕎麥文化季」，歡迎全國的朋友，一起來共襄盛舉。
以上活動照片由 員林獅子會#路跑 提供。更多精彩內容請關注 ：2023彰化縣政府馬拉松嘉年華
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