彰化縣馬拉松嘉年華首場 員林獅子盃親子路跑10/29活力開跑

十四天的西班牙自助旅行，雖然行前就知道妹妹把行程排得滿滿滿，每天起得比雞早，回到旅館也都很晚了，應該沒時間跑步，但我還是跟每次出國一樣，在行李箱裡放了兩套跑衣和跑鞋。在西班牙的每個城市街頭，只要看到跑者就忍不住想拿出手機拍照，也會觀察他們的跑姿、穿什麼跑鞋？十月初到十月中旬的西班牙，早上近八點天才全亮，大概晚上八點天才漸漸暗下來，難怪西班牙人的作息很晚。每個城市的溫差也都很大，最高溫三十幾度，太陽很熱情，不像台北中午是最熱的，西班牙的下午三四點、甚至到五六點才是最熱的，所以我在台北跑步沒曬黑，倒是在西班牙到處玩曬黑了很多。

2023-10-31 10:33