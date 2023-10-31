訓練心得／大迫傑Sugar Elite 神之共跑

市民跑者與大迫傑共跑(EDIKEN SPORTS提供)

日本馬拉松名將大迫傑亞洲行台灣站2023年10/26-10/29到桃園颳起一陣旋風！非常感謝主辦單位EDIKEN SPORTS驛傳運動的安排以及桃園市政府的支持。看到新聞很有趣的是安排一行人機場搭乘桃園捷運到A22站(全新完工)進飯店，在此特別感謝桃園市議員吳嘉和先生的牽成及其他幾位民意代表的協助，讓我們這些市民跑者近距離的與神共跑！

市民跑者活動大團拍(EDIKEN SPORTS提供)

大迫傑體驗桃園捷運(EDIKEN SPORTS提供)

最初在群組看到訊息時真的不敢相信，後來聯絡了桃園市政府又查詢找到前瞻國際運動公司即時的公開訊息，又追蹤即時新聞看到吳議員秘書獻花歡迎大迫傑我這才聯繫跟上活動行程，雖然晚宴沒有追到，但是能共跑已經是美夢成真了！這一次大迫傑來台全程在桃園而且走進我們這些市民跑者的世界。

吳嘉和議員秘書吳睿霖代表接機(EDIKEN SPORTS提供)

上一次見到他是2019年11月24日由NIKE邀請大迫傑跟FAST42菁英成員的訓練分享會，全程訪問交流也是一場簽書會。當時的我才剛開始練習跑步正準備挑戰人生第一場全程馬拉松呢，時間過得好快。

2019年大迫傑活動照片(2019.11作者拍攝)

經過疫情隔了5年再來台灣，這一次真的很不一樣！從運動筆記2023/10/27tanya的報導我了解到大迫傑創立Sugar Elite的目的在傳遞跑者精神，要將跑步訓練的世界觀帶給台灣，開啟新的跑步視野！Sugar是他在美國訓練時的稱號，未來將進行小朋友的跑步訓練，還有辦理菁英跑者的訓練，同時也會分享一些面對困難調適的哲理。這次參與活動到現在我還覺得是夢境，這個夢太美了！這次來桃園，日本馬拉松神大迫傑親自帶動態操暖身，一起跑接力賽，擔任桃園高中運動會發令及頒獎人，還邊跑邊自拍呢！他還走進東興國中校園共跑，也帶領中壢國中田徑隊學生跑接力賽，原本約的老街溪晨跑因為雨勢過大而取消，我這個粉絲其實也在現場等待淋了一身濕！但是他沒有忘記跟小朋友的約定，直接邀請隔天到中央大學場次共跑！

中壢國中田徑隊孩子(作者拍攝)

在與市民跑者活動中，成員們先換上Sugar Elite的黑色跑衣，然後由主持人對後續活動做提點以及蒐集一些跑步提問，所有人員就位之後大迫傑進場，本人真的超級瘦，有人說瘦一公斤可以快三分鐘的傳說又在我腦裡響起，但是他特別提到飲食強調不能偏食!還有成員問全馬30公里後撞牆的問題，解題就是一開始的速度不要太快，要控制住速度，這真的說中了我的心聲，常常前面衝到極快，後面痛苦至極！一定要記取！

在台上簡單後就開始帶動態操，由大迫傑及NRC吳敏教練、堂堂教練共同帶領，然後就是跑健行操場暖身，場邊及中間有很多觀眾拍照，最後進行間歇跑，而中央大學場次還跑校園一圈，有好多跑者跟跑拍攝，最後回到操場進行接力賽，活動結束之後有一個大合照，大家拍照開心的捨不得離去！活動中很幸運地遇到EDIKEN香港公司的Sunny代表，作為一個桃園在地的老師，我向他表達歡迎及謝意，活動很成功也很有意義！活動工作人員還碰到學生家長，還有其他工作人員非常用心辦活動，讓我這個粉絲過足了癮，我平常跑間歇最快也是”瞬間”3:42，這次接力在大迫傑、吳敏教練及跑伴郭祥和大夥的鼓勵下跑出”瞬間3:11”這已經是遠遠超過自己想像的了！真的叫做挑戰極限。

參加一場好的活動，我們開心參與而且心存感謝幕後很多工作人員的付出，作為一個市民跑者，期待未來大迫傑來台辦理學生的訓練計畫，雖然台灣時間還未定，細節目前還在商談中，但是我們可以敲碗期待。而我，今年(2023)這一年是與神共跑之年，先是去參加波士頓馬拉松在波士頓查爾斯河畔與基普喬格晨跑巧遇，前幾天的長榮馬拉松還遇到”跑步不要聽”podcast主持人田鴻魁共跑了一段，再是這次與大迫傑的共跑活動。應證了大家說的：當你真心想做一件事，全世界都會一起幫你完成！我在馬場等你！一起繼續跨越年齡挑戰自己！

巧遇基普喬格(作者拍攝2023.4)

*本文引用皆標註出處，如有不妥敬請告知

商品推薦