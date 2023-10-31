2024高知龍馬馬拉松 帶您深度跑訪秘境

高知縣，位於日本的四國地區，有山有海、物產豐饒，且自然、歷史以及飲食文化底蘊深厚，是知名歷史人物「坂本龍馬」的故鄉。縣內的鰹魚料理頗具盛名、景點「四萬十川」更有著日本最後一條清流的美名，來到高知不僅能夠體驗山與海的豐饒之美，獨特的宴客文化也孕育出滿滿的人情活力。2024年是高知龍馬馬拉松正逢十週年，大會藉此契機帶著振興當地運動、地方創生的情感，以當地人文風情、款待文化結合人群，打造出令跑者、應援民眾喜愛的賽事為目標，歡迎台灣跑者共襄盛舉！

賽事資訊

名稱：高知龍馬馬拉松

舉辦日：2024年2月18日 (日)

全程馬拉松：9:00開跑

關門時間：7小時

參賽名額：12,000人

報名費：13,000日圓

報名截止日期：2023年11月12日(日)

大會官網：https://ryoma-marathon.jp/

大會路線

起點高知縣廳、終點春野運動綜合公園的A去B回路線，除了瀨戶大橋、春野運動綜合公園前的上坡外其餘賽道起伏不大，沿途景色多樣有山有海有河川，從市區、鄉村到沿海，遼闊視野下碧藍的太平洋、仁淀川皆能盡收眼底，值得一提的是日本知名網站Runnet的賽事評價中，高知龍馬馬拉松在「深入當地」的項目評分是接近滿分，成了能深度探訪高知縣的賽事，不可錯過。

大會路線圖

更高解析度的路線圖按以下連結查看。https://ryoma-marathon.jp/wp-content/uploads/2023/08/coursemap2024.pdf

關門時間

高知龍馬馬拉松的關門時間7小時，即便沿途欣賞美景、拍照打卡，歡樂跑走的情況下要完賽也並非難事，相當適合馬拉松新手以及藉由馬拉松旅遊的跑者。詳細的關門點時間如下。

各關門點時間

大會嘉賓

逢大會十週年紀念，這次邀請的來賓不少，包括知名長跑選手瀬古利彦、專業跑步教練金哲彦、出演知名日劇「陸王」演員和田正人、吉他手作曲家山下俊輔、創作歌手SUI、藝人西谷綾子、電視台播放員長谷川朋加、職業摔角選手武藤敬司、編輯跑者福島舞以及「箱根接力賽」常勝軍隊伍青山學院大學教練原晋教練和現役田徑隊隊員，都是2024年高知龍馬馬拉松的大會嘉賓，星光閃閃讓人驚喜不已!想一睹青山學院大學田徑隊風采肯定不能錯過這場賽事。

2024年高知龍馬馬拉松大會嘉賓名單

以下各連結是大會嘉賓的宣傳影片。

https://www.youtube.com/watch?v=d4oe5LiX5tw

https://www.youtube.com/watch?v=js5l-1tNr3s

https://www.youtube.com/watch?v=Cs8TsmUf_bE

https://www.youtube.com/watch?v=jdM_OEbyI9s

https://www.youtube.com/watch?v=x7vYsEjzw3s

https://www.youtube.com/watch?v=_i8cJsA8T54

https://www.youtube.com/watch?v=_tUG2Zs4ngM

高知縣推薦景點

四萬十川高知縣的「四萬十川」，全長196公里，蜿蜒綿長沒有興建任何水庫大壩，因此有日本最後一條清流美名，沿途的48座「沈下橋」是一大特色，河水上漲時橋會順勢淹沒而不會被沖壞，是當地與自然環境共同生活的和諧設計，由於兩側無護欄走在沉下橋上不僅能感受四萬十川的魅力更是熱門打卡景點。在四萬十川，一年四季都能夠進行獨木舟、SUP、自行車、屋形船、露營等多種戶外體驗。

日本最後一條清流「四萬十川」

高知龍馬馬拉松的魅力-人情、美食、自然

高知縣擁有豐沛的大自然資源，包括全日本佔地面積最廣的森林、豐富的河川以及太平洋風光。來到這裡除了參觀風景名勝外，建議不妨以跑者的角度來體驗當地原始的自然景色以及獨特的人文魅力，沿途賽道景色變化莫測，在綿延的海岸線遠眺太平洋美景，品嘗用當地特色食材製作的補給，最重要的是沿途應援民眾的加油聲絕對能讓您感受到高知獨特的宴客文化，2024年不妨計畫來高知縣跑一場馬拉松留下屬於自己的碧藍印象。

高知的濃厚人情

高知的在地美食

高知的山海風饒

大會補給

如何報名？

看完以上介紹後有興趣參賽的跑者可以透過以下連結，JTBSPORTS網站報名。報名日期到2023/11/12截止，可千萬別錯過!

JTBSPORTS 官網報名 https://jtbsports.jp/tc/detail/iliak

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