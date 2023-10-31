賽事心得／日月潭環湖馬拉松 初馬之地再戰一回、進步1小時

2020年10月25日我在日月潭完成初馬，但是最後的下坡到折返的長上坡，我都幾乎是步兵，到最後過終點前的隧道後才開始跑回終點，最終5:16:39完賽初馬。

買了初馬紀念獎杯還蠻好看的，但是也發誓一定會準備好再來，一定要戰勝最後魔王坡（折返處32.3K晶片感應處開始到隧道前約9公里多）

經過假日在柴山及中山大學附近的柏油路來回跑練習及參加不少有坡度起伏的賽事，2023年10月29日再度挑戰日月潭環湖馬拉松42K全馬組，原本預估跑進430以內就好，加上前天週六要加班工作，怕睡眠及身體體力不足，還擔心這次的日月潭環湖馬拉松會跑的很掉漆，週六晚上8點多趕到日月潭住宿吃晚餐後整夜其實睡的不是很好，早上4點起來吃飯店餐盒後就穿上裝備買杯小7咖啡，搭乘接駁車趕到日月潭向山遊客中心會場，早上日月潭是蠻涼的，也在會場與許多跑友合照。

起跑區在A區蠻前面的，起跑後的體感很好，前16km到玄奘寺都還跑的很順，均速還有5:25左右，之後的連續彎路跑的保守點怕翻車😅，還好到與環湖29K的跑友分道前（25.5K附近）都是整路輕鬆，還有茶葉蛋跟日月潭冰棒可以吃😊，再來就是比較爽的長下坡到折返處晶片32.3K感應點，下坡穩穩跑下去不暴衝，回程上坡時也是小步穩穩往上跑，一路開始刷過走路的跑友，挑戰我初馬心中的大魔王，大概到29K環湖分道的彎道前有段緩和的路線及補給站可以調節一下體力，過彎道後就是最後的坡到隧道前，體力也是越來越到極限，撐到隧道後就可以輕鬆跑回終點，4:15:05完賽😼，比起初馬進步了1小時👍。

2020年日月潭初馬到2023年再次挑戰日月潭全馬，這場已經是第33場全馬，參賽的經驗跟日常跑步的累積都是蠻有感的。

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