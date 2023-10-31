賽事心得／日月潭環湖馬拉松 初馬之地再戰一回、進步1小時

2020年10月25日我在日月潭完成初馬，但是最後的下坡到折返的長上坡，我都幾乎是步兵，到最後過終點前的隧道後才開始跑回終點，最終5:16:39完賽初馬。
買了初馬紀念獎杯還蠻好看的，但是也發誓一定會準備好再來，一定要戰勝最後魔王坡（折返處32.3K晶片感應處開始到隧道前約9公里多）
經過假日在柴山及中山大學附近的柏油路來回跑練習及參加不少有坡度起伏的賽事，2023年10月29日再度挑戰日月潭環湖馬拉松42K全馬組，原本預估跑進430以內就好，加上前天週六要加班工作，怕睡眠及身體體力不足，還擔心這次的日月潭環湖馬拉松會跑的很掉漆，週六晚上8點多趕到日月潭住宿吃晚餐後整夜其實睡的不是很好，早上4點起來吃飯店餐盒後就穿上裝備買杯小7咖啡，搭乘接駁車趕到日月潭向山遊客中心會場，早上日月潭是蠻涼的，也在會場與許多跑友合照。
起跑區在A區蠻前面的，起跑後的體感很好，前16km到玄奘寺都還跑的很順，均速還有5:25左右，之後的連續彎路跑的保守點怕翻車😅，還好到與環湖29K的跑友分道前（25.5K附近）都是整路輕鬆，還有茶葉蛋跟日月潭冰棒可以吃😊，再來就是比較爽的長下坡到折返處晶片32.3K感應點，下坡穩穩跑下去不暴衝，回程上坡時也是小步穩穩往上跑，一路開始刷過走路的跑友，挑戰我初馬心中的大魔王，大概到29K環湖分道的彎道前有段緩和的路線及補給站可以調節一下體力，過彎道後就是最後的坡到隧道前，體力也是越來越到極限，撐到隧道後就可以輕鬆跑回終點，4:15:05完賽😼，比起初馬進步了1小時👍。
2020年日月潭初馬到2023年再次挑戰日月潭全馬，這場已經是第33場全馬，參賽的經驗跟日常跑步的累積都是蠻有感的。
十四天的西班牙自助旅行，雖然行前就知道妹妹把行程排得滿滿滿，每天起得比雞早，回到旅館也都很晚了，應該沒時間跑步，但我還是跟每次出國一樣，在行李箱裡放了兩套跑衣和跑鞋。在西班牙的每個城市街頭，只要看到跑者就忍不住想拿出手機拍照，也會觀察他們的跑姿、穿什麼跑鞋？十月初到十月中旬的西班牙，早上近八點天才全亮，大概晚上八點天才漸漸暗下來，難怪西班牙人的作息很晚。每個城市的溫差也都很大，最高溫三十幾度，太陽很熱情，不像台北中午是最熱的，西班牙的下午三四點、甚至到五六點才是最熱的，所以我在台北跑步沒曬黑，倒是在西班牙到處玩曬黑了很多。
日本馬拉松名將大迫傑亞洲行台灣站2023年10/26-10/29到桃園颳起一陣旋風！非常感謝主辦單位EDIKEN SPORTS驛傳運動的安排以及桃園市政府的支持。看到新聞很有趣的是安排一行人機場搭乘桃園捷運到A22站(全新完工)進飯店，在此特別感謝桃園市議員吳嘉和先生的牽成及其他幾位民意代表的協助，讓我們這些市民跑者近距離的與神共跑！
高知縣，位於日本的四國地區，有山有海、物產豐饒，且自然、歷史以及飲食文化底蘊深厚，是知名歷史人物「坂本龍馬」的故鄉。縣內的鰹魚料理頗具盛名、景點「四萬十川」更有著日本最後一條清流的美名，來到高知不僅能夠體驗山與海的豐饒之美，獨特的宴客文化也孕育出滿滿的人情活力。2024年是高知龍馬馬拉松正逢十週年，大會藉此契機帶著振興當地運動、地方創生的情感，以當地人文風情、款待文化結合人群，打造出令跑者、應援民眾喜愛的賽事為目標，歡迎台灣跑者共襄盛舉！
經過假日在柴山及中山大學附近的柏油路來回跑練習及參加不少有坡度起伏的賽事，2023年10月29日再度挑戰日月潭環湖馬拉松42K全馬組，原本預估跑進430以內就好，加上前天週六要加班工作，怕睡眠及身體體力不足，還擔心這次的日月潭環湖馬拉松會跑的很掉漆，週六晚上8點多趕到日月潭住宿吃晚餐後整夜其實睡的不是很好，早上4點起來吃飯店餐盒後就穿上裝備買杯小7咖啡，搭乘接駁車趕到日月潭向山遊客中心會場，早上日月潭是蠻涼的，也在會場與許多跑友合照。
2023彰化縣馬拉松嘉年華首場員林獅子盃親子路跑，於29日在員林市公所前廣場開跑，縣長王惠美前往為選手加油打氣，員林獅子會長鄭銘宏等人與會，且由與會貴賓共同為起跑鳴槍，更特別邀請榮獲2023年世界中學生運動會男子100公尺金牌的李柏睿同學來領跑，象徵「年輕領航」與「活力無限」，讓大家充分感受彰化濃濃的人情味及員林新市鎮的活力與風采。
112年全國運動會就這樣結束了，也很開心自己終於辦到了也替自己縣市拿下一面銅牌，練了那麼久終於拿到人生第一面全國最大性質獎牌。這故事要怎麼說起呢？原本自己是很不想出賽的，因為自己不知道為什麼比完長榮半程馬拉松，回到家快篩竟然確診，我當下直接傻眼。想說比賽都快到了，卻發生這種事情。
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