跑步小品／到西班牙可以跑什麼馬拉松？

十四天的西班牙自助旅行，雖然行前就知道妹妹把行程排得滿滿滿，每天起得比雞早，回到旅館也都很晚了，應該沒時間跑步，但我還是跟每次出國一樣，在行李箱裡放了兩套跑衣和跑鞋。在西班牙的每個城市街頭，只要看到跑者就忍不住想拿出手機拍照，也會觀察他們的跑姿、穿什麼跑鞋？十月初到十月中旬的西班牙，早上近八點天才全亮，大概晚上八點天才漸漸暗下來，難怪西班牙人的作息很晚。每個城市的溫差也都很大，最高溫三十幾度，太陽很熱情，不像台北中午是最熱的，西班牙的下午三四點、甚至到五六點才是最熱的，所以我在台北跑步沒曬黑，倒是在西班牙到處玩曬黑了很多。

（這是早上七點半的馬德里市中心街道，整個城市靜悄悄，還沒睡醒呢～_作者攝）

（一直到 8:05am 天才全亮，圖為馬德里王宮的一側_作者攝）

在這裡看到的跑者，多半穿得比較隨性，不像台北的跑者那麼刻意打扮。當然啦，因為我大多在福和橋河濱練跑，那兒像伸展台，總是有許多大砲，所以跑者們當然都精心裝扮😉

（作者攝）

馬德里市區最大公園–麗池公園Parque de El Retiro是我見到最多跑者的地方，那天是星期天，儘管已是中午，太陽大到想撐陽傘，還是見到許多跑者跑步，也有很多人帶著瑜珈墊在樹蔭下跟著老師練瑜珈，感覺非常健康！這一趟我在西班牙的每個城市都覺得時間不夠，想玩想看想吃的太多了，如果能邊跑邊欣賞這些城市就更好了，於是回來後特別做了番功課，研究在西班牙可以跑什麼馬拉松？結果發現西班牙值得跑的馬拉松太多了！

👂聆聽本集《肉腳的跑步人蔘》podcast請點 這裡（約17分鐘）

👀繼續閱讀請往下滑👇

San Sebastián 聖塞巴斯丁馬拉松 米其林星星太誘人！

首先在11月26日就有一場獲國際田徑協會IAAF認證的San Sebastián聖塞巴斯丁馬拉松。網頁寫著：「世界上有很多馬拉松，但只有一場San Sebastián馬拉松」，它也是西班牙歷史第二悠久的馬拉松，每年大約有七千名跑者參賽，有10K、21K 和 42K可以選擇，主辦單位強調賽道平坦，適合想嘗試初馬的人，目前西班牙女子馬拉松紀錄就是在這裡創下的。San Sebastián是位在西班牙北部的巴斯克地區Basque Country，「巴斯克」就是我們熟知的巴斯克乳酪蛋糕的那個巴斯克，San Sebastián距離法國只有二十公里，人口僅十八萬，以美食、美景著稱，城裡居然有九家米其林星級餐廳，其中有三家排名世界前50，像我這樣的吃貨就深受吸引，非常想去！旅跑達人小布希去年就跑過這一場～🏃🏻

我看跑友對這場賽事的留言，好幾個人都說I love it！但有跑友提醒30~40K處得自備水，以及這個季節可能會有風和雨。

最速賽道 Valencia Marathon 瓦倫西亞馬拉松

另外，將在12月3日舉行的瓦倫西亞馬拉松 它的賽道有「世界最速賽道」之稱，非常容易破紀錄，剛剛打破男子全馬世界紀錄的23歲肯亞選手Kelvin Kiptum 去年就在這場跑了他的初馬，當時以驚人的2:01:53 史上第三快的成績奪下冠軍；另外，葡萄牙傳奇跑者 Rosa Mota 也在瓦倫西亞半馬以1:25:52刷新了她在1個月前創下的女子65至69歲 (W65) 分齡半馬世界紀錄。新加坡長跑健將蘇睿勇也在這場半馬刷新十公里和半馬兩項全國紀錄；誇張的是，2020年的瓦倫西亞半馬，男子半馬組的前4名選手甚至全部都打破了世界紀錄！一場比賽就有四人打破世界紀錄實在不簡單！看來有志於在海外馬中破PB的跑者很適合選擇這一場！

（今年瓦倫西亞馬拉松男子組邀請多位高手同台競技，其中圖右的烏干達好手Joshua Cheptegei將是初馬，備受矚目！_圖片取自官網）

2 3 4月 塞維亞 巴塞隆納 馬德里馬拉松

西班牙幾乎每個月都有馬拉松比賽，這次自助旅行其中的一站–塞維亞是個我非常喜歡的美麗城市，塞維亞的西班牙廣場Plaza de España美得令人捨不得離開，很多城市都有名為西班牙廣場的地方，就連羅馬也有個「西班牙階梯」，但是塞維亞的西班牙廣場是最美的。在二月份舉辦的塞維亞馬拉松Maratón de Sevilla 賽道就會經過西班牙廣場。

（我在傍晚抵達塞維亞西班牙廣場，建築已被夕陽染上一層粉紅，入夜後的美景更讓人捨不得走🤩🤩🤩_作者攝）

另外，塞維亞王宮是美劇冰與火之歌取景之處、華麗的塞維亞大教堂和現代感十足的都市陽傘，都是塞維亞的亮點，個人非常推薦到塞維亞跑一場馬拉松！

（塞維亞王宮的華麗拱頂令人屏息，《冰與火之歌》就是在這兒拍的呀 🤩_作者攝）

至於國人最熟悉的西班牙兩大城市巴塞隆納和馬德里，其中巴塞隆納馬拉松將於明年3月19日舉行，網站也強調賽道很平（但有跑者留言說還是有坡度），賽道會經過著名的高第建築–聖家堂和巴特婁之家，以及諾坎普球場，官網上還強調賽道上還有50個animation point，讓你跑在艱難時刻心情也能為之提振。今年的巴塞隆納馬拉松有一則感人的場警，一名腦性癱患者羅卡，全身76%肢體障礙，身體左側的活動能力受限，但仍以令人敬佩的毅力，5小時50分51秒的成績，成為世上第一位以76%身障程度完成馬拉松的選手。根據報導，在完成這場馬拉松賽事前，羅卡已完賽5場鐵人三項、一次水陸兩項，和6次半馬，為了備戰巴塞隆納全馬，他籌組了一支由教練、體能教練和心理醫生組成的團隊。羅卡在社群媒體X（前身：Twitter）和Instagram分享他通過終點的影片，片中陪跑的眾人在抵達終點線前，紛紛高唱著「歷史、歷史、歷史」，鼓舞羅卡堅持完賽、創造歷史，非常感人！

連馬拉松之王Kipchoge也留言：「No Human Is Limited! Congratulations @alexroca91 💪」這篇貼文在IG至今有將近90萬個讚！

https://www.instagram.com/p/Cp-wPVygNyV/

至於明年4月28日的馬德里馬拉松全名是Rock 'n' Roll Madrid Marathon，將有來自於全世界的三萬九千名跑者參加，它沒有強調賽道很平喔，賽道擁有challenging hills，具挑戰性的坡度，對一些人來說會是場tough race艱難的賽事；賽道將經過市中心、舊城區和住宅區，通過著名的景點太陽廣場、主廣場和王宮，終點是在市中心的雷科萊托斯大道（Paseo de Recoletos）

（馬德里的太陽廣場從早到晚都是滿滿的遊客_作者攝）

既然是搖滾馬拉松系列中的一場，馬德里馬拉松全程將有三十處表演舞台，比賽的終點也會舉辦音樂會和慶祝活動，是一場熱鬧的盛會。我在馬德里玩的時候，常感覺它的市中心街道很像舊金山的起起伏伏、動輒有坡度，因此這場馬拉松自然會是有坡的馬拉松～

（馬德里太陽門廣場地上有個零公里標誌牌Placa del kilómetro cero，這兒是西班牙公路網的起點，不過這0 KM似乎也是我本月跑量的隱喻…😆🤣🤣_作者攝 ）

你可以參考我在網路上找到的「西班牙全國馬拉松賽跑日程」，內有一到十二月在西班牙各城市舉辦的馬拉松賽事，這個網頁是西班牙旅遊局的中文賽事頁面，點擊右上角的ENGLISH，頁面就會回到官網主頁，內容涵蓋所有西班牙旅遊資訊，有興趣者不妨探索一番。這一集的介紹，我覺得西班牙國家旅遊局該頒個獎給我，是不是？😆

旅遊還是自助比較好，時間充裕自由，每個景點都可以停留很久。尤其我這次去的格拉納達阿罕布拉宮、巴塞隆納的聖家堂和塞維亞的王宮，建築細節都非常繁複，值得花時間好好研究、欣賞，我大概都花了將近一天的時間停留；在阿罕布拉宮時曾碰到台灣旅行社帶的團，不過他們只簡單參觀阿罕布拉宮裡面的一處宮殿，很快就離開，不像我是每個宮殿都進去仔細參觀拍照。

（韓劇《阿罕布拉宮》第十集的40分左右玄彬就在這個場景，這是為了抵禦敵人入侵時的設施_作者攝）

（從阿罕布拉宮遠眺格拉納達這個白色小城_作者攝）

格拉納達是個很可愛的小城，街道並不算寬敞，也有些起伏，如果從標高七八百公尺的阿罕布拉宮眺望，就可以看到這是一座白色的城市，很有味道；西班牙全年的馬拉松賽事中好像沒有在格拉納達舉辦的馬拉松，但我肯定在這樣的小城、沉浸於它特殊的文化和氛圍中慢跑會是很棒的享受。回台灣快兩個星期，我的心好像還留在西班牙。一場好的旅行帶來的喜悅就跟跑過一場馬拉松一樣，就算過了很久很久，想起來也會微笑；而如果在旅行中，跑過了那些原本陌生的城市，足跡印在那些令人回味的大街小巷，心裡的滿足就會更深更久了～😊

（在巴塞隆納街頭捕獲的跑者_作者攝）

**歡迎點擊連結收聽👉《肉腳的跑步人蔘》podcast節目，並訂閱、留下五星評論、分享喔～😁😁😁

商品推薦