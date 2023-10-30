賽事心得／清水馬拉松嘉年華會 中西文化的美妙融合

隨著西風日盛，萬聖節這個屬於西洋的節慶，在台灣各地遍地開花，每年10月份總有許多相關活動。歷史沿革可追溯至清康熙年間的台中清水紫雲巖，主祀「觀世音菩薩」，在廟埕廣場辦理馬拉松嘉年華會，以萬聖節為主題，眾多跑者變裝登場，完全沒有違和感，呈現出中西文化交流的美好，這就是台灣社會多元包容的具體展現。

今年的人品還是不夠好，可能是保護小朋友過馬路的次數太少，我最想參加的臺北馬拉松，備取序號竟然是「9562」，這是一個完全沒希望的順位。因此清水馬拉松就變成年度最終賽事。每當隔天有馬拉松賽事，前晚總是會情緒亢奮到睡不好，今天2:40起床，梳洗換裝後，開車時發現飄雨了，雖然到了桃園新竹雨停了，但經過苗栗卻是傾盆大雨，在西湖休息站還曾經一度想開車回家算了，但冷靜想想如果這場錯過，今年就完全沒比賽了。邊祈禱邊往南開，到了台中，美好的事情果然發生，雨勢歇，氣候稍寒，是適合跑步與睡覺的好天氣，在百年老校清水國小附近停好車，往會場走去。

鳴槍起跑，一開始就是往鰲峰山的虐心陡上長坡，此刻我呼吸急促，速度緩慢，同時發生一件窘事，我的手錶疑似當機，距離抓不準。只好在一點多公里的時候放棄記錄，從新在原地定位一次，這一停也把節奏打亂，跑起來就是不太對勁，腦海中不禁浮現國中參加育樂營所教的民歌「越過那一座山，追尋心中多年盼望……」總之就慢慢龜速上去。爬完鰲峰山，接著往海線高美濕地移動，沿著大甲溪畔這一段是最舒服最放鬆的旅程，趁機超車不少人，到了出海口，風勢變強，景緻大開，風力發電機矗立排列迎接，回程則是穿越鄉間小徑，水圳淙淙蜿蜒流過金黃稻穗間，鐵道上偶有火車呼嘯而過，這些都讓35公里以後的風貌更加迷人，也降低了撞牆期身體的痛苦感，然而殘酷的是40公里後，竟然又爬回鰲峰山，一段急升後又極降的路線，考驗著即將爆掉的雙腿與崩潰的心靈，抵達終點，第七場全馬順利入袋，成績差強人意，4:52:32，請再加油，未來我還要往「百馬王子」的目標前進。

今天的路線，有山、河濱、濕地、海口、水圳、稻田、鐵道、火車，飽覽了台中清水地區的所有風景，是一趟非常棒的體驗，在接近21公里折返點的補給站還有提供啤酒，我不小心貪了兩小杯，飲用後精神嗨了好一陣子。完賽小獎盃創意十足，完賽禮「平板支撐健腹輪」則是訓練核心的好幫手。唯一美中不足的是賽後餐點僅有一個小泡芙、小蛋糕與迷你粽子，塞牙縫剛好而已，但這場報名費比同賽事便宜，好像也沒什麼好抱怨的了。

裝備與補給

身軀龐大檔到旁人，深感歉意

終點前2K，要爬坡也要閃車

總算對到鏡頭

紫雲巖前留影（好大的舒跑><）

終點前留影（還是躲不掉舒跑）

比滑鼠大一點的獎盃

Happy Halloween

官網高度圖

智者樂山、仁者樂水

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