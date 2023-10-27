大迫傑第三度來台 傳遞 Sugar Elite 跑步精神

大迫傑現為日本馬拉松界權威人物，更是前日本馬拉松紀錄保持人，剛剛結束日本 MGC 巴黎奧運選拔賽，以第三名之姿暫定錄取，大迫傑曾 2018-2019 連續兩年受 NIKE 邀請來臺灣，當時目的是與FAST42 學員分享訓練心得，這次大迫傑來臺灣目的是將他過去到現在所學到的跑步訓練世界觀帶給臺灣，開啟新的跑步視野。

2023 年 10 月 26 日，大迫傑來到臺灣桃園市，這次主要對於臺灣校園抱持著期許，目的是跟小朋友一起跑步訓練，因為小朋友就體力較充沛(笑)，剛從香港過來，發現小朋友比較活潑、天真，很會出主意，我非常期待與臺灣小朋友互動和表現。

Ｑ：為何成立 Sugar Elite？

Sugar Elite 是以培育優秀田徑運動員為目標，主要分為兩部分，首先是小朋友的跑步訓練，希望讓下一代小朋友可以體驗跑步的樂趣。另一部分則是關於菁英跑者的訓練，除了有一般訓練以外，同時也會分享關於如何面對困難、調適心情等等的人生哲理。

Ｑ：Sugar Elite 名稱由來？

大迫傑在美國訓練時的稱號「Sugar」，希望能讓更多長跑愛好者提升個人能力。

Q：未來有預計何時來臺灣舉辦 Sugar Elite 訓練營？

大迫傑表示非常希望 Sugar Elite 來臺灣開設訓練營，但目前沒有具體的時間規劃。

Ｑ：臺灣男子馬拉松紀錄是 2 小時 14 分 35 秒，你會怎麼建議臺灣長跑選手突破這個紀錄？

跟他在美國訓練時一樣，就是跟著比自己速度還要快的選手，當他有自己的團隊時，就會有團隊的幫助，再加上和比自己優秀的選手一同訓練，相信破紀錄不會是難事。

Ｑ：之後會有至國外訓練的規劃嗎？

機會非常大，一定會出國，大迫傑表示在美國的訓練最為舒適的，但到了冬天則需要移至肯亞，那裡的環境較美國溫暖許多適合訓練。Ｑ：本次 MGC 當下川內優輝選手跑在最前方的策略，你當時的心情感受？

大迫傑表示，多年前參加 MGC 被對手超越時內心感到焦躁，但這次心情沒有受到影響，用預期的穩定配速一路向前，無論是領先又或是被超越，都保持穩定的心情面對，只要將自己做到最好，就會朝對的方向前進。

Ｑ：本次比完 MGC 大獎賽後，跑了一場全馬，你會安排多久的時間休養？

安排兩週時間休養，並將從這週開始跑步的訓練菜單。

Ｑ：關於 2024 年的巴黎奧運會有什麼目標？

大迫傑表示目前還不確定是否能夠參賽，所以沒有具體的目標。

Ｑ：關於 2024 年的東京馬拉松是否會參賽？

大迫傑保守的表示正在觀望中，會再與教練好好討論後再決定是否出賽。

責任編輯：tanya

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