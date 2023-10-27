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賽前情報／日月潭環湖馬-環湖組 315列車配速計劃
日月潭環湖馬拉松 29K-3:15列車，配速計劃~跟好，跟滿，跟緊~
這個計劃表可是我們315列車經過試跑，討論才產生的唷~
==請給我們六個人大大的掌聲，還有當天要上車唷~
#沒來跟車的要注意就像照片那樣，我會叫你把棒子吞下去
認真的說啦~
三個315列車的車長跟颱風賭運氣，還好試跑那天賭對了，沒風沒雨的順利完成29K的自主試跑(有沒有粉感動呀？)再來群組裡討論著速度會不會太快？進補站時間適不適當?很多細節，終於最後再由車頭 貓女 Vita Huang統合完成，定案公告~
#是不是很大心啦
10/29 06:35起跑，我們身上會綁著顯眼的氣球，氣球上面會有完賽時間的字樣(全馬，半馬氣球顏色不同)，雖然全馬提早5分鐘起跑，但多少還是會跟4小時半以後的全馬列車相遇(會刷他們卡，有沒有很開心？)，所以不要認錯氣球的顏色囉~
#最後記得
跑完時，我們其實最期待的就是二句話~
第一句 當然是謝謝你們....XXOO加上自己的感言
第二句 比第一句更重要~可以跟你們合照嗎？(當然咩可以，就等你這句話)
好啦~好啦~
10/29 日月潭向山遊客中心相會唷~
PS.10/28 不小心在水社看到遊走的淦哥也歡迎哈啦一下嘿
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