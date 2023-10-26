日本馬拉松名將三訪台灣 大迫傑傳遞「Sugar Elite」跑步精神

日本知名馬拉松好手大迫傑第三度造訪台灣，有別於前兩次的寶島行，這回要特別前進校園，與桃園市政府合作，闡述個人「Sugar Elite」跑者訓練計畫理念，深耕台灣田徑基層，並與桃園在地市民跑團交流互動，推廣發展跑步運動。

32歲大迫傑被譽為日本馬拉松傳奇，曾兩度打破日本男子馬拉松紀錄，在東亞地區擁有超高人氣，曾經在2018年和2019年，兩度受到品牌邀請來台，參與跑步活動、訓練營等等，近距離與台灣菁英跑者接觸，也因此他的一舉一動總是讓台灣跑友相當關注。

今年初大迫傑正式跟致力於運動發展的EKIDEN SPORTS(驛傳運動行銷有限公司)合作，期盼透過「Sugar Elite」跑者訓練計畫，讓長跑愛好者能夠更深入地體驗日本跑步文化，增進對長跑活動的熱情，並從中學習日本關於跑步的知識跟訓練方法，提升個人能力。「Sugar Elite」主要目標希望培育出優秀的田徑運動員，所以格外著重啟發孩童跑步的興趣，傳遞正確的跑步觀念，幫助青少年單純享受跑步，在學習過程裡樂在其中。

談到這趟台灣行，大迫傑非常開心，從下機後搭乘桃園機場捷運入住飯店，機場捷運相當方便，這樣的體驗也新鮮有趣。剛結束亞洲行香港站，大迫傑表示香港小朋友活潑又熱情，他迫不及待想與桃園市不同年齡的跑步愛好者進行交流，除了分享跑步的技巧，也期盼指導學齡孩童，當遇到困難時，如何調整心情，傳遞這樣的人生經驗和品牌精神，逐步理解規劃制定目標的重要性，按部就班一步一步去達成屬於他們的夢想。

大迫傑同樣很高興有這難得機會，在桃園市進行四天三夜的輕旅行，畢竟過去兩次訪台，都留下難忘的印象。他很喜歡台灣料理，特別是小籠包，而且上次無緣吃到臭豆腐，這次想找機會好好品嚐。他讚嘆台灣人情味相當濃厚，加上許多台灣民眾熱愛跑步，對這樣的環境氛圍倍感溫馨，這趟旅程每天一定會抽空用雙腳去感受這塊土地，體驗桃園人的溫暖與風情。

本次大迫傑亞洲行台灣站，特別感謝桃園市政府、中華民國極限運動超鐵協會、桃園市政府體育局、教育局、觀光旅遊局，以及桃園大眾捷運股份有限公司全力支持，活動贊助夥伴明生生技股份有限公司，跟桃園相關學校等單位熱情參與，共同攜手開創台灣基層田徑更美好的訓練環境。

大迫傑香港站活動。EKIDEN SPORTS 提供（Brian Ching@EKiDEN)

東興國中校長林祺文、立委呂玉玲、大迫傑、立委魯明哲、中壢區長李日強(左起)。 主辦單位提供

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