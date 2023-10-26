全運會男女雙摔欄擦身金牌 三千障周庭印逆轉勝奪第11金

24 日全運會田徑項目進入第三天賽事，晚上 19:15 分登場的女子 3000m 障礙賽，出賽的選手包括全國紀錄保持人，代表新北市出賽的 陳昭郡、代表桃園市出賽的 徐苡絜、司卉平以及新北的 鄭淳之等好手。最終由陳昭郡和徐苡絜來爭奪后冠，結果在水坑處時，陳昭郡意外跌倒，徐苡絜率先以 10:38.39 抵達終點，拿下金牌！

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19:15 分賽事正式鳴槍起跑，由徐苡絜領頭，半圈以 46 秒左右通過，約莫兩圈過後，徐苡絜和陳昭郡便兩人獨跑在前，司卉平和鄭淳之則分居三四名。當裁判搖鈴，進入最後一圈賽事，此時陳昭郡再次加速往前，徐苡絜咬牙跟了上去，在最後的水坑處，原先處於優勢的陳昭郡意外摔落水坑，最終徐苡絜一人獨跑回到終點，以 10:38.39 封后，拿下本屆第二面全運會金牌，差五秒就能打破全國紀錄。而陳昭郡重新站起後，以 10:53.43 衝線拿下銀牌，第三名則由司卉平以 11:25.05 摘下。

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其實在昨天陳昭郡和徐苡絜雙雙都有出賽 1500m 項目，徐苡絜破 PB 奪冠，陳昭郡則拿下銅牌。賽後陳昭郡看雷理莎心情低落，便上前鼓勵，問她說：「你覺得今天有什麼做的不錯的地方？」，昭郡說希望選手不要只有反省，也要適時的給自己鼓勵。因此儘管今天在最後意外摔欄，她還是正向的告訴自己：「覺得今天自己有拿出全力來比這場比賽，就是對選手還有自己的尊重，也很開心看到近期台灣中長跑的成長，接下來應該會讓自己沈澱一段時間，再繼續向前出發！」

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生涯參加 3000m 障礙賽僅不到五次的司卉平，表現也相當亮眼，目前距離亞青賽達標還有 25 秒的差距，她分享：「接下來會好好跟著教練的課表來訓練，希望我可以代表中華隊前往阿拉伯參賽！」

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緊接著登場的是男子 3000m 障礙，出賽的選手包括上屆的全運會金牌 曾廷瑋、22 日於 10000m 剛拿下人生第十面全運會金牌的 周庭印，兩人都代表新北市來參賽，另外還有代表南投縣的 林哲緯、苗栗縣 風承顥、新竹縣 蔡詠旭以及台中市 林晨皓 等好手。

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鳴槍出發後由曾廷瑋領頭，周庭印、林哲緯、林晨皓和蔡詠旭緊跟在後。賽事中段左右曾廷瑋、周庭印和林哲緯三人組成領先集團來競爭金牌，原本勝券在握的曾廷瑋，在過最後一個水坑時，和女子組上演同樣的情境，不小心摔倒落水，由周庭印以 9:07.38 封王，曾廷瑋則以 9:16.36 摘下銀牌，而林哲緯以 9:16.79 奪銅。

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拿下全運會第 11 面金牌的周庭印，明天還要繼續來出賽 5000 公尺項目，他表示：「這次總共報名了三個項目，會盡全力去拼完每一項，不到終點不要放棄，因為任何事情都有可能發生。」

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責任編輯：Eulla＊全運會報導，盡在運動筆記

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