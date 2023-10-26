賽事心得／台南秋季馬拉松 「秋」著妳怎樣「馬」不離棄

一場原本要展翅陪伴二姊完成初馬的秋馬，因二姊賽前腳傷未癒，她決定降組跑半馬.....姊姊要我繼續跑我的全馬，但，內心的聲音跟我說:妳本來就是來陪姊姊的，跑多少其實都沒關係我不想拋棄受傷的姊姊，好!我也降組，一起跑一起完成它！

鳴槍開跑那一刻，我跟二姊說，順著體感不要快，腳不要痛為原則，就這樣，我也跑著與以往參賽不同的配速，一路關心姊姊的狀態，緩下來的自己，突然覺得我更加用心去欣賞賽道風景，感受賽道上滿滿的熱情與樂趣。

沿路攝影師熱情與我們打招呼，表示我們好可愛呀！我們到底是兔子還是熊？看身材也知道是大熊姊妹呀！志工卻叫我們：兔子跑快一點，哈哈哈..兔子是用跳的啦！我們是快樂熊。

約跑過10公里後，姊姊狀況算穩，我就開始跑著往前跑一下，一下又者返回來找二姊的模式，其他跑者表示：怎麼這麼愛跑呀！也有跑者疑惑我是不是跑錯了!哈!這是我獨特的秋馬跑法，只是愛玩而以囉^^

一路開開心心的奔跑，看漂亮的菱角田，柚子園，聽呱呱的鴨子聲...還有鄉下的養豬味^^秋馬的路線真的很舒服，有機會一定要來跑全馬，相信我也一定會跑的超開心。

這一秋，我和姊姊一起完成秋馬21公里賽事，歡樂進終點，我也達成陪伴的心願有些人認為我捨棄了可以衝上凸台機會對我來說，凸台本不是我跑馬追求的目標，姊妹情也不是凸台可以取代的我的真心誠意，不離不棄，未來仍會繼續下去的....

人生有很多的體驗，每一步都可貴....姊姊，來日初馬，我一定會陪妳完成的2023秋馬，開心完賽！

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